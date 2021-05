Nevyhazujte spotřebiče, nechte si je spravit. V Praze otevírá první kamenná Opravárna

Současný trend levných spotřebičů s krátkou životností mnoho lidí nutí pořizovat si neustále novou elektroniku. Projekt Opravme Česko se to dlouhodobě snaží změnit - chce naučit spotřebitele kupovat si kvalitnější věci, které lze při drobné poruše jednoduše spravit. Nyní v Praze otevírá první kamennou Opravárnu, kam bude možné spotřebič přinést a nechat si jej opravit, někdy i na počkání.

Projekt, který by vracel spotřebiče do oběhu, se zrodil Janu Charvátovi v hlavě před šesti lety. Inspirovala ho setkání opravářů v Nizozemsku a rozhodl se jejich obdobu přenést i do českého prostředí pod názvem Opravárna.

"Vždycky jsem se hodně zajímal o odpad a vadilo mi, že každým rokem velice rychle narůstá objem odpadu na skládkách, má to dopad do těžby nerostných surovin i do produkce CO2. Uvědomil jsem si, že když se věc opraví, tak vydrží o něco déle. Prodlouží se její životní cyklus a z lineárního modelu ekonomiky se přejde na model cirkulární," popisuje Charvát.

Nejprve se projekt orientoval výhradně na víkendová setkání, na nichž si lidé mohli nechat věci opravit. Později se rozhodl jej rozšířit coby internetovou platformu, která bude sdružovat síť opravářů z celého Česka a nabízet zákazníkům možnost nechat si opravit rozbitý spotřebič ve svém okolí.

Zákazník svůj rozbitý spotřebič může registrovat na webu opravárna.cz, zadá kategorii a místo bydliště. Systém poté osloví opraváře v okolí, kteří zákazníkovi zašlou nabídky opravy včetně kalkulace výsledné ceny. Zákazník si pak může vybrat podle částky či podle hodnocení konkrétního opraváře, po opravě ohodnotí její průběh.

V databázi jsou nyní asi dva tisíce opravářů. Na některé specializované kategorie, jako je oprava mobilních telefonů, notebooků a nyní nově i fitness strojů a zahradní elektroniky, má Opravárna dokonce celorepublikové pokrytí s dopravou zdarma.

S pandemií přibylo i rozbitých běhacích pásů

Její specializaci ovlivnila v posledních měsících výrazně i pandemie koronaviru, kdy si lidé začali ve velkém pořizovat běhací pásy, rotopedy či zahradní elektroniku. Servisy některých velkých distributorů tohoto zboží však zcela přestaly opravy a reklamací stíhat, oslovily tak právě Opravárnu, která jim nyní servis kompletně zajišťuje.

Charvát však chce jít s Opravárnou ještě více naproti přímým zákazníkům. Rozhodl se proto otevřít kamennou pobočku, kam bude možné spotřebič přinést a v případě menší závady si jej nechat spravit dokonce na počkání.

Na zřízení provozovny v Praze sbíral peníze na fundraisingové platformě HitHit, kde se nadšenci složili dokonce na 130 procent původně zamýšlené částky. Nyní tak již finišují přípravy a nové prostory Opravárna slavnostně otevře 20. května na Bohdalci v pražských Vršovicích.

"Chceme mít otevřeno každý všední den cca od 10 do 16 hodin, kdy by k nám mohl kdokoli přijít a přinést rozbitý výrobek. My mu dáme servisní protokol, pošleme spotřebič do opravy a pak se mu ozveme, až bude opravený. V případě, že by šlo jen o drobnost, tak je možnost nechat nám to tu třeba na hodinku, aby se na to servisní technik podíval. Rádi bychom tu v budoucnu měli kavárničku na terase, kdy by byla možnost si mezitím posedět a počkat, než bude výrobek opraven," popisuje zakladatel projektu, jak bude pobočka fungovat. Na místě bude k dispozici asi osm opravářů s různou specializací.

Oprav si sám

Zároveň ale chce Opravárna vzdělávat i domácí kutily a motivovat je, aby si výrobky uměli opravit doma sami. Bude tak pořádat i kutilské dílny. "V nových prostorách budeme dělat víkendové workshopy, kde zájemce naučíme základy opravování, případně si zde budou moci půjčit nářadí a opravit si něco sami. Také tu budeme mít 3D tiskárnu, kde naučíme lidi vymodelovat a vytisknout si náhradní díl. Zatím jsme nenašli žádné místo, které by fungovalo podobně, tak uvidíme, zda to bude udržitelné. A doufáme, že bude ze strany veřejnosti zájem," říká Charvát.

I opravy však mají své limity, vyplatí se asi u 60 procent výrobků. U zbylých 40 procent již oprava buď není možná, nebo se finančně nevyplatí. "Starší výrobky jsou většinou konstruované na to, aby se daly opravit, jdou krásně rozebrat a znovu složit, ale zase je trochu problém s náhradními díly. Komplikovanější je oprava u nejlevnějších kuchyňských výrobků, jako jsou tyčové mixéry, varné konvice a podobně. Když ten produkt stojí pětistovku a opravář si vezme tři stovky za hodinu odvedené práce, tak se to ekonomicky nevyplatí," říká Charvát.

Mezi velmi dobře opravitelné výrobky patří podle Charváta například mobilní telefony a počítače. "Horší je to u mobilů, které jsou vyrobeny z jednoho kusu i s baterií," dodává. Naopak mezi elektroniku, kterou se opravovat nevyplatí, patří například zmíněné levné kuchyňské spotřebiče, vyrobené často z velkých nerozebratelných kusů plastu.

Pomocí neziskového projektu Opravme Česko se tak snaží spotřebitele zároveň vzdělávat a pomoci jim s výběrem kvalitní elektroniky. "Snažíme se šířit osvětu mezi spotřebiteli, aby nakupovali opravdu kvalitní elektro. Pro zákazníky jsme sestavili desatero kvalitních výrobků, které naleznou na našem webu. Důležité je například, zda tu má výrobce zastoupení, zda je výrobek z jednoho kusu, nebo zda jde rozebrat, a podobně," říká.

Apelovat se snaží také na výrobce a spolupracují rovněž se státní správou. O prodloužení životního cyklu výrobků dlouhodobě usiluje také Evropská unie. Od března například platí předpis, na jehož základě budou muset výrobci dodávat náhradní díly pro elektroniku pod dobu nejméně sedmi let. Evropský parlament také požaduje přijetí zákazu "kazítek", kterými někteří výrobci úmyslně snižují životnost výrobků nebo je činí neopravitelnými. Takový zákaz už platí například ve Francii.

"Je velmi důležité opustit současný trend vyhazování spotřebičů, který vyčerpává přírodní zdroje a vyprazdňuje peněženky zákazníků," říká ředitelka Evropské asociace spotřebitelů.