Reportér Aktuálně.cz se pokoušel přímo na demonstraci 15. listopadu 2026 ukazovat, kolik lidí na různých místech vidí.
Od velké demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letné 15. listopadu uplynul už více než týden, jedna věc ale zůstává dodnes nejasná - a možná nikdy vyjasněna nebude. Týká se toho, kolik lidí vlastně na Letnou přišlo. Odhady se přitom výrazně liší: od 200 tisíc lidí až po půl milionu. Vypadá to tedy na pořádnou záhadu.
Debata o přesném počtu účastníků demonstrace s názvem Letná proti 4:36 se někomu může zdát nepodstatná. Zvláště když je jasné, že Letná byla nepochybně slušně zaplněná.
Milionu chvilek pro demokracii a jejich předsedovi Mikuláši Minářovi se opakovaně daří svolávat skutečně spoustu lidí, kteří protestují proti vládě Andreje Babiše.
Ovšem tentokrát udělal z počtu účastníků takřka klíčový bod debaty sám Mikuláš Minář. Už před demonstrací totiž oznámil, že podle odborných studií naznačuje počet demonstrujících lidí, zda může být takový protest proti vládě úspěšný. V Česku se podle Mináře musí sejít alespoň 436 tisíc lidí.
„Sociologie a politologie vzkazuje nám Čechům: Pokud vás bude alespoň 436 tisíc, pokud vytrváte, máte významnou šanci, že se vládní moci, která ničí instituce, nepodaří, co si předsevzala, přimějete ji vzít zpátečku,“ řekl v týdnu před demonstrací Minář.
Tento počet odvozoval od studie známého sociologa Martina Buchtíka, který uvádí, že odpor by musely projevit 4 procenta obyvatel Česka z celkového počtu obyvatel. Těch je 10 903 655.
Čekání na účast
S napětím tedy mnozí očekávali, jestli oněch 436 tisíc lidí na Letnou dorazí. A sám Minář jim dal naději, když během demonstrace oznámil z pódia, že podle policie jde o největší shromáždění, jaké kdy zaznamenala. A následně dodal, že podle odhadu organizátorů se na Letenské pláni sešlo 350 až 450 tisíc lidí.
Když demonstrace skončila a média se začala obracet na policii s dotazem, zda může tuto informaci od Mináře potvrdit, případně může sdělit, kolik lidí přibližně na Letné bylo, policie se k tomu fakticky odmítla vyjádřit.
„Policie ČR nikdy nezveřejňuje počty účastníků daných shromáždění nebo demonstrací,“ uvedla bez dalších podrobností mluvčí policie Eva Kropáčová.
To vyvolalo pochybnosti o slovech Mináře i postupu policie, protože v případě demonstrací v roce 2019 na Letné policie přibližný počet oznámila. A také v následujících letech v případě jiných akcí občas přibližné počty sdělovala.
„Byli to policisté z řídící místnosti,“ tvrdí Minář
Redakce se proto zeptala Mikuláše Mináře, zda by mohl podrobněji vysvětlit, z čeho konkrétně čerpal informaci o 350 až 450 účastnících. Z jeho slov vyplynulo, že své tvrzení opírá především o dva zdroje.
Prvním jsou dva policisté z místa demonstrace, druhým fotografie, z nichž lze porovnat demonstrace z roku 2019 a 2026.
„Ta informace (kterou sdělil na demonstraci - pozn. redakce) skutečně pocházela od dvou policistů, kteří byli přítomni v řídící místnosti, Control roomu, který vždy na Letné máme,“ začal s vysvětlováním Minář.
„Právě tam bezpečnostní firma snímala všechny sektory a jejich zaplněnost. Kromě jejích pracovníků tam byli zástupci integrovaného záchranného systému i policisté. A právě lidé na tomto místě, kteří to zabezpečovali a měli srovnání s předchozími akcemi na Letné, tak jednoznačně vyhodnotili, že to bylo to největší, co kdy dělali,“ pokračoval Minář.
„To znamená, že to byli skutečně i zástupci policie, kteří měli informace, měli srovnání,“ uvedl s dodatkem, že chápe, že to policie oficiálně nemůže potvrdit, protože se nechce stát součástí politických sporů ohledně počtu lidí. „Ale my jsme ty informace opravdu měli, nevycucali jsme si to z prstu,“ zdůraznil předseda spolku Milion chvilek pro demokracii.
Porovnávání fotografií
Pokud jde o jeho druhý zásadní argument, poukazuje na to, že v Milionu chvilek porovnávali fotografie celého prostoru na Letné během zmiňovaných demonstrací v roce 2019 a 2026. Mimochodem, v roce 2019 byly dvě, v červnu přišlo kolem 250 tisíc lidí, v listopadu organizátoři a policie odhadovali až 300 tisíc lidí.
„Na základě toho lze realisticky říct, že tentokrát bylo lidí víc o 30 až 50 procent než v listopadu 2019. V případě 30 procent to vychází na 400 tisíc účastníků, což je náš nějaký střízlivý odhad,“ tvrdí Minář.
Vysoký počet lidí odůvodňuje i tím, že nestáli „jen“ v sektorech na ploše Letné, ale také na dalších místech. „Je to dobře vidět z výškových fotografií. Je to patrné hlavně v zadní části, kde lidé stáli namačkaní až po úplný konec směrem k Dejvicím. A k tomu bylo mnohem a mnohem víc lidí než v roce 2019 v parku na Letné,“ dodal Minář.
Aktuálně.cz bylo po celou demonstraci i po skončení na místě a snažilo se udělat si představu o počtu lidí. Přední sektory byly zcela napěchovány lidmi, zadní už tak zaplněny nebyly, byla vidět i volnější místa - což je vidět i na videu výše v článku. Ve srovnání s rokem 2019 bylo ale podstatně víc lidí v nejzadnějších sektorech směrem k Dejvicím a v místech, kde je park. Tam se nedalo téměř projít, navíc přicházeli stále další a další lidé.