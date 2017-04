Nepochopitelná agrese, odsoudil senátor ČSSD a syrský rodák Mezian odvetu USA za chemický útok

před 1 hodinou

Muslimský senátor a lékař Hassan Mezian (ČSSD) žije v České republice téměř padesát let. Narodil se v Sýrii a ještě před svým odchodem do Česka žil i se svou českou manželkou nedaleko letecké základny Šajrát. Na tu nedávno zaútočil americký prezident Donald Trump, na jehož povel odpálila americká armáda téměř šedesát raket zacílených právě na tuto základnu v odpovědi na útok chemickými zbraněmi v syrské provincii Idlib. Ten se připisuje prezidentu Bašáru Asadovi. Mezian s útokem nesouhlasí. V rozhovoru pro Aktuálně.cz promluvil také o současné situaci v Sýrii, činnosti české velvyslankyně v Damašku, ale i možném dopadu výsledku referenda v Turecku.

Doporučujeme

Jak je to se současnou situací v Sýrii? Snaží se lidé spíše vytlačit Islámský stát, nebo potlačit režim?

V současné době je hlavně potřeba bezesporu zlikvidovat Islámský stát a ukončit právě existenci toho uskupení v těchto oblastech. Pak by se mělo pokračovat v mírových rozhovorech v Ženevě, kde by se měly scházet světové mocnosti a plánovat, co bude po ukončení násilí, jak by měla vypadat rekonstrukce Sýrie. To je jediná cesta, jak navrátit do Sýrie mír.

Má podle vás Bašár Asad čisté ruce?

Jak moc má Asad čisté ruce, to nemůžu posoudit. Chci být objektivní a nejsem v Sýrii. Nicméně, ale ani západ nemá čisté ruce. Vím, že je tam velké zlo.

Jaký máte názor na nedávný chemický útok?

Nelze říci, kdo to způsobil, stejně tak nelze říci, které chemické zbraně byly použity. To se musí vyšetřit, a to bude trvat ještě dlouho. V současné době nic není jasné. Není ani jasné, jaká zbraň byla použitá a kdo ji použil. Z toho vyplývá i takzvaný odvetný útok USA, který dle mého názoru určitě nebyl oprávněný. Nemůžu schválit žádný útok proti lidem.

Co se podle vás snažil ukázat Donald Trump, když zaútočil na leteckou základnu?

Neznám příčinu jeho jednání, ale podle mého názoru není k tomu útoku žádný rozumný důvod. Není to zabránění nějakému chemickému útoku nebo ukončení konfliktu v Sýrii. Naopak vidím nepochopitelnou agresi vůči civilnímu obyvatelstvu. Než tak učiní, měl by mít nějaký důvod k tomu útoku, a to podle mě neměl.

A podezření na to, že právě z této základny letěla letadla, která v provincii Idlib shodila na město bomby?

To není podložené a taky to nemá žádnou logickou podporu. Pokud by byly chemické zbraně na nějaké základně, tak by hrozilo, že by se zničením těch zbraní zamořila oblast, ve které je civilní obyvatelstvo. A o nějakém chemickém zamoření kolem té základny jsme neslyšeli. Slyšeli jsme o nějakých mrtvých, ale příčinou smrti nebyla chemie. Podle mého názoru není pravděpodobné, že by tam někde byly chemické zbraně.

Myslíte si, že v útoku v provincii Idlib se útočilo chemickými zbraněmi?

Mohly to být chemické zbraně, ale jestli to byl konkrétně sarin, to nevím. Spíše nějaký toxický neuron nebo jiná neurotoxická látka, ale na sarin to podle mě nevypadá.

Jak by to vypadalo, kdyby šlo o sarin?

Má to jiné příznaky. Je to hodně prudké a následky by byly mnohem fatálnější. Alespoň podle těch obrázků, ale já nejsem odborník na chemické zbraně. Někteří odborníci pochybují o tom, že by byl použit sarin. Ale nevylučují to, posuzovali to pouze podle těch obrázků, které byly. Ty ale neukazují všechno.

Jakou úlohu v Sýrii podle vás hraje Vladimír Putin?

Putin má v Sýrii svoje základny. Ruská federace je následovník Sovětského svazu a svou úlohu a postavení ve světě musí získat zpět. Navíc mezi Sýrií a Ruskem byly odjakživa dobré vztahy. Rusko jim dodávalo zbraně a podobně. Putin chce Sýrii podpořit všemi možnými způsoby, nejen vojensky, ale i diplomaticky. To vidíme i na podpoře prezidenta, kterou se netají. Staví se tak do opozice proti západu.

Teď proběhlo v Turecku referendum. Jak to může zahýbat s Evropou a celou tou oblastí?

Nevím jak moc, ale já si myslím, že Evropa je zbytečně vystrašená. Myslím si, že v důsledku islamofobie, která je v Evropě velmi rozšířená, tu panuje určitá hysterie. Zbytečná hysterie.

Jak budou dál vypadat vztahy Evropské unie s Tureckem?

To mě také zajímá. Věřím tomu, že Evropská unie dokáže nějakým způsobem Erdogana zbrzdit a nasměrovat. A bude se snažit o řešení této problematiky. Jsem proevropský a věřím tomu, že by to Evropská unie byla schopná nějakým způsobem řešit. Nevzdával bych se toho. Na druhou stranu, nemyslete si, že nemám obavy z toho, co se bude v důsledky toho referenda dít.

Myslíte, že po té změně turecký prezident zvolní, protože dosáhl čeho chtěl a už nebude tak agresivní?

Doufám v to. A spoléhám se na diplomacii. Kurdové mají právo na život a nějakou formu autonomie. Kdyby jim to Erdogan povolil, bylo by líp. Ale Turci znají ty své podmínky nejlépe.

Erdogan už avizoval, že by zavedl znovu trest smrti. Co si o tom myslíte?

Asi by tím ukončil jednání s Evropskou unií o vstupu Turecka. Trest smrti je velký krok dozadu. Nezapomeňme, že Turecko prožívá v důsledku krize veliký nápor. Mají několik milionů uprchlíků. To může měnit jakoukoliv rovnici té země. Ti uprchlíci potřebují školu, kanalizaci, policii a další věci.

Byli jsme v Jordánsku, kde jsme navštívili uprchlický tábor. V jednom z nich je 80 tisíc lidí, a většinou jsou to Syřani. A Česká republika nejen, že zachovává diplomacii v Sýrii, ale dodává také v rámci rozvojové spolupráce do Sýrie a sousedních zemí peníze.

Takže tím, že se Česká republika neúčastní žádných vojenských akcí, dělá dobře?

Samozřejmě. Úloha České republiky v Sýrii je hlavně diplomatická a humanitární. Což je podle mého názoru správné. Je to nejčestnější postavení. Od začátku tohoto konfliktu, jak odjížděli diplomaté všech dalších zemí ze Sýrie, jsme tam zůstali sami. Je to mnohem víc, než kdyby Česká republika brala nějaké kvóty na přerozdělování uprchlíků. Dělá mnohem lepší a účinnější, několikanásobně účinnější kroky.

Mělo by tedy i nadále fungovat naše velvyslanectví v Damašku, nebo by se mělo zrušit? Podotýkám, že Česko je jediná země, která tam stále působí.

Nemělo by se zrušit, to rozhodně ne.

Co tam může v tuto chvíli naše velvyslankyně dělat?

To, co dělá. Nejen konzulární a diplomatické věci, které dělá pro Českou republiku, ale i pro jiné země včetně Spojených států. Působí tam jako styčný bod. Jedná s vládou, úřady a zajišťuje také humanitární pomoc.

Může se v současnosti ještě diplomaticky něco dokázat?

Přistupoval bych k tomu více jako lékař, než jako politik. Když léčíme pacienta, tak ho léčíme v jakékoliv fázi, musíme ho léčit bez ohledu na to, jaká bude prognóza. I kdybychom měli špetku naděje, tak bychom pro to měli udělat maximum a nečinně nesedět. Ta válka v Sýrii byla zapomenutá několik let, až když to začala Evropa pociťovat, tak se o tyto oblasti začali všichni zajímat.

Když zůstaneme v té lékařské rovině: říkal jste, že je potřeba léčit všemi možnými prostředky a v jakékoliv fázi. Jak byste nahlížel na tu vojenskou intervenci, která probíhá v Sýrii?

Nesouhlasím s tím. Válkou se nedá nic vyřešit. Mocnosti by se měly domluvit a používat vojenskou sílu jedině v krajním případě. Například jako prevenci něčeho, jako je třeba Islámský stát. To je rakovina, která se musí zabít. Proti Islámskému státu nic jiného nepomůže.

autor: Jan Menšík

Související články