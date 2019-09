Nevidím důvod, proč bychom měnili svou pozici ke Kosovu, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevidí důvod, aby česká vláda změnila svou pozici ohledně uznání samostatnosti Kosova. Ústavní činitelé to podle něj ale budou probírat. Předseda vlády to řekl na čtvrteční tiskové konferenci po jednání s premiéry zemí visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a západního Balkánu.

Prezident Miloš Zeman při návštěvě Srbska uvedl, že chce s českými ústavními činiteli projednat možnost, že by Česko přestalo uznávat kosovskou samostatnost.

"Pan prezident má na Kosovo stejný názor a tenhle statement dává od roku 2013 každý rok. Není to nic nového," uvedl Babiš. "Zahraniční politika České republiky je samozřejmě rozhodující při pozici vlády. My máme pravidelně setkání z hlediska koordinace hlavně zahraničních cest a politiky. Určitě to budeme probírat, ale nevidím žádný důvod, aby česká vláda změnila svou pozici," poznamenal.

Ministerstvo zahraničí v pátek upozornilo na to, že Česko ještě nikdy uznání žádného státu neodvolalo. Vláda v roce 2008 uznala Kosovo de iure, podle ministerstva šlo tedy o uznání plné a konečné. Resort také uvedl, že by v případě "oduznání" mohly vzniknout problémy při plnění tzv. readmisní dohody, tedy smlouvy, která upravuje podmínky návratu nelegálních přistěhovalců.