Neviděli jste je? Policie ukázala zmizelé děti, po některých pátrá už dlouhé roky

Naprostou většinu ztracených dětí se podaří nalézt během několika málo hodin či dní. Ne vždy tomu tak ale je. Kriminalisté tento týden připomněli několik případů, které nikdy nedospěly k rozuzlení. Po těchto pohřešovaných dětech se stále pátrá.
Mezi zmizelými jsou dva Janové
Jan Nejedlý
„Vybavuji si ten den, kdy se ztratil. Mámy se tenkrát ptal, jestli může jít za kamarádem a já chtěla jít taky. Byla jsem malá a máma řekla ne. Pak už večer přijela policie a řešila to. Všichni běhali po baráku,“ vzpomínala sestra Jana Nejedlého. Tehdy desetiletý chlapec zmizel v polovině ledna 1998 v pražském Podolí. Z domu odešel v půl čtvrté a mířil ke kamarádovi hrát počítačové hry.
Chlapec po cestě potkal i svého dětského lékaře, který venčil psa. Ke kamarádovi už ale nedorazil. Vzdálenost mezi jeho domem a domem kamaráda přitom byla pouhých sto metrů.
„Měl se vrátit v pět, ale nepřišel. Asi půl hodiny po setmění jsme ho šli hledat. Lezli jsme po skalách, hledali pod nimi, jestli nespadl. Běhali jsme s baterkami kolem Vltavy, snažili se sehnat kamarády,” uvedl krátce po zmizení svého dítěte otec. Pátrání policie nikdy nepřineslo výsledek a Jan, který zmizel beze stopy, je tak v databázi pohřešovaných dodnes. V současnosti by už byl dospělým mužem.
Jan Štefuca
Od zmizení tehdy osmiletého Jana uplynulo více než dvacet let. Chlapec spadl do rozvodněné řeky na Chomutovsku „Házeli jsme do vody krabice. Honza uklouzl. Podával jsem mu ruku. Stáhl mě do vody,” popsal osudné chvíle jeden z jeho kamarádů. Toho se podařilo z vody vytáhnout. Jan ale zmizel.
Mezi zmizelými jsou dva Janové
Jan Nejedlý
„Vybavuji si ten den, kdy se ztratil. Mámy se tenkrát ptal, jestli může jít za kamarádem a já chtěla jít taky. Byla jsem malá a máma řekla ne. Pak už večer přijela policie a řešila to. Všichni běhali po baráku,“ vzpomínala sestra Jana Nejedlého. Tehdy desetiletý chlapec zmizel v polovině ledna 1998 v pražském Podolí. Z domu odešel v půl čtvrté a mířil ke kamarádovi hrát počítačové hry.
Chlapec po cestě potkal i svého dětského lékaře, který venčil psa. Ke kamarádovi už ale nedorazil. Vzdálenost mezi jeho domem a domem kamaráda přitom byla pouhých sto metrů.
„Měl se vrátit v pět, ale nepřišel. Asi půl hodiny po setmění jsme ho šli hledat. Lezli jsme po skalách, hledali pod nimi, jestli nespadl. Běhali jsme s baterkami kolem Vltavy, snažili se sehnat kamarády,” uvedl krátce po zmizení svého dítěte otec. Pátrání policie nikdy nepřineslo výsledek a Jan, který zmizel beze stopy, je tak v databázi pohřešovaných dodnes. V současnosti by už byl dospělým mužem.
Jan Štefuca
Od zmizení tehdy osmiletého Jana uplynulo více než dvacet let. Chlapec spadl do rozvodněné řeky na Chomutovsku „Házeli jsme do vody krabice. Honza uklouzl. Podával jsem mu ruku. Stáhl mě do vody,” popsal osudné chvíle jeden z jeho kamarádů. Toho se podařilo z vody vytáhnout. Jan ale zmizel.
Dívky, které zmizely koncem 90. let
Karolína Planá
Čtyřletá Karolína zmizela den po svých narozeninách v roce 1996. Její rodiče v době zmizení procházeli rozvodem. V osudný den si dívku v Krnově na Bruntálsku od matky převzal otec. Měli spolu slavit její narozeniny. To bylo naposledy, co dívku někdo viděl.
Pátrali po ní stovky lidí. Její otec se měl údajně příbuzným přiznat, že „udělal strašnou věc“. Později tvrdil, že jeho dceru někdo unesl, či že ztratil paměť. Policie ale nakonec došla k jasnému závěru. A stejně tak i později soud. „Přímý důkaz vraždy nemáme, ale nepřímé důkazy tvoří uzavřený řetězec, který Planého jednoznačně usvědčuje,“ uvedla justice. Muž byl odsouzen na třináct let za mřížemi. Jeho dcera se ale nikdy nenašla.
Ivana Košková
Tehdy čtrnáctiletá Ivana zmizela o prázdninách roku 1996 a případ dosud obestírá mnoho záhad. Dívka se tehdy vydala na kole od svých rodičů z Příšovic na Liberecku na zhruba tříkilometrovou cestu ke své tetě do nedalekého Svijanského Újezdu. Na křižovatce se minula s svou spolužačkou, což byl také poslední člověk, který ji kdy zahlédl. Nikdy se nenašlo ani modré kolo značky Favorit, na kterém se na cestu vydala.
Na to, že dívka zmizela, se přišlo až se zpožděním. Rodičům totiž řekla, že přespí u tety a druhý den od ní půjde na brigádu, ti si tak mysleli, že je stále u příbuzné. Zmíněná teta ale nevěděla, že se na cestu k ní dívka vydala.
„Po ztracené dívce pátraly stovky policistů, organizovaly se rozsáhlé pátrací akce, pátralo se na zemi, ve vodě i ze vzduchu pomocí vrtulníku s termovizí. Vytvořen byl i speciální pátrací tým, vyslechly se stovky lidí. Hledalo se v České republice i v Německu, neboť nebyla vyloučena ani verze, že je dívka v cizině. Fotku s popisem dostala i společnost La Strada, která pomáhá ženám zneužívaným k prostituci a má pobočky v devíti státech Evropy. Ani evropské kontakty nepomohly,“ uvedla tehdy policejní mluvčí. Případ je v současnosti pokládán za promlčený, policie se ale naděje nevzdává.
Pátrá se i v Ústí nad Labem
Patrik Tuťo
Dalším ze zmizelých dětí je devítiletý Patrik, který zmizel v roce 2002 během opékání buřtů v Ústí nad Labem. Podle policie zřejmě spadl do vody, kde pravděpodobně utonul.
Po chlapci pátrali policisté i hasiči v okolí Ždírnického potoka i řeky Bíliny až po soutok s řekou Labe. „Po chlapci je vyhlášeno celostátní pátrání. Vyrozuměni byli i kolegové z Německa,“ uvedla tehdy policejní mluvčí. Pátrání však nepřineslo žádné výsledky a policie Patrika hledá dodnes.
Michaela Patricie Muzikářová
Dvanáctiletá Michaela taktéž pocházela z Ústí nad Labem, odkud zmizela v roce 2017. Původní vyšetřovací verze hovořila o tom, že zmizela cestou do školy.
„Měli jsme kamerový záznam, kde byla Míša zaznamenaná každý den cestou do školy. Inkriminovaný den však na záznamu nebyla. Verze, že odešla ráno do školy, se nám kvůli těmto záznamům jevila jako nepravděpodobná. Vyslýchali jsme příbuzné, kamarády, vyhodnocovali jsme i internetovou komunikaci,” popisovali kriminalisté usilovné pátrání po dívce.
„Následně jsme dospěli k závěru, že Michaela nežije a že je ukryta na trase Ústí–Plzeň, proto se pátrání obrátilo na tyto lokality. Konkrétně na Hadačku a raketovou základnu. Využili jsme psy i potápěče. Bohužel jsme byli neúspěšní,“ dodali.
Světlo by do případu mohl vnést přítel dívčiny matky Otakar S. Ten měl bohatou trestní minulost a ačkoliv za to nikdy nebyl odsouzen, byl už dříve podezřelý z pohlavního zneužívání. Podle jeho bývalé manželky měl údajně sexuálně obtěžovat i její dceru. V pokoji dívky pak kriminalisté našli stopy, které naznačovaly, že se tam Otakar S. ukájel. Muž se ale krátce po jejím zmizení oběsil. Případ tak dodnes zůstává neuzavřený.
Poslední případ je z Prahy
Valerie Kvasničková
Nejčerstvějším případem, který nyní policie připomněla, je zmizení tehdy šestileté Valerie z Prahy v roce 2018. Dívka byla v době, kdy se začala pohřešovat, svěřená do péče své babičky společně se svými dvěma sourozenci. Žena byla později odsouzena za jejich týrání.
„Poškozenou nezletilou V. K. surově a téměř denně trestala nadměrným bitím rukama a různými nástroji, například kuchyňskou obracečkou, naběračkou, vařečkou, tyčí od vysavače, páskem a dalšími předměty v domácnosti, po celém těle - hlavu a obličej nevyjímaje, kdy i do obličeje jí dávala rány pěstí, bila ji a kopala až do vzniku mnohočetných modřin a krvavých poranění,“ uvedl později soud.
Později dívka zmizela. Žena, která ji měla svěřenou do péče, okolí tvrdila, že Valerie je v Německu, jindy pak, že se dostala do dětského domova. Pěstounka byla později za týrání odsouzena k osmi letům vězení. Policii se ale nepodařilo dokázat, zda má na svědomí i zmizení dítěte.
„Já si myslím, že moje dcera žije a nikdy jsem nepřestala doufat. Nemyslím si, že by byla mrtvá. Myslím si, že ona (babička Soňa, pozn. red.) mlčí, protože ji prodala,“ uvedla pak dříve matka dívky. Policie po ní nadále pátrá.
Po vítězství Paris Saint Germain nad Arsenalem vypukly ve Francii násilnosti
Francouzská policie zadržela 780 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris St. Germain nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů, oznámil francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez.
ŽIVĚ Česko - Kosovo 1:0. Skvělý vstup do přípravy, Ladra hlavou otvírá skóre
Sledujte online přenos z přípravného fotbalového utkání před mistrovstvím světa mezi Českem a Kosovem.
ŽIVĚ Ukrajinci zaútočili na ropnou rafinerii v Saratovské oblasti, na místě vypukl požár
Ukrajinská armáda v noci na neděli zaútočila na ropnou rafinerii v ruské Saratovské oblasti, kde následně vypukl požár. Zasáhla také čerpací stanici v Kirovské oblasti. Ruské úřady potvrdily ukrajinské dronové útoky na energetické a průmyslové objekty v několika ruských oblastech.
Ve Varšavě začne v pondělí platit noční zákaz prodeje alkoholu v obchodech
Od pondělka začne v celé Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholických nápojů v obchodech, kioscích a na čerpacích stanicích. O zákazu rozhodlo v březnu téměř jednomyslně varšavské zastupitelstvo. Prodej alkoholu nebude možný od 22:00 do 06:00 následujícího dne.
Slovácko zdolalo Artis i podruhé o tři góly a zůstává v první lize
Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3:0, navázali na výhru 4:1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. O svém dnešním vítězství rozhodli domácí v Uherském Hradišti během první půlhodiny, kdy se postupně trefili Tichomir Kostadinov, Michal Trávník a Jan Suchan.