Přeskočit na obsah
Benative
31. 5. Kamila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Neviděli jste je? Policie ukázala zmizelé děti, po některých pátrá už dlouhé roky

Domácí

Naprostou většinu ztracených dětí se podaří nalézt během několika málo hodin či dní. Ne vždy tomu tak ale je. Kriminalisté tento týden připomněli několik případů, které nikdy nedospěly k rozuzlení. Po těchto pohřešovaných dětech se stále pátrá.

Reklama
Předchozí
1234
Pokračovat

Mezi zmizelými jsou dva Janové

Zmizelé děti
Zmizelé dětiFoto: Police ČR

Jan Nejedlý


„Vybavuji si ten den, kdy se ztratil. Mámy se tenkrát ptal, jestli může jít za kamarádem a já chtěla jít taky. Byla jsem malá a máma řekla ne. Pak už večer přijela policie a řešila to. Všichni běhali po baráku,“ vzpomínala sestra Jana Nejedlého. Tehdy desetiletý chlapec zmizel v polovině ledna 1998 v pražském Podolí. Z domu odešel v půl čtvrté a mířil ke kamarádovi hrát počítačové hry. 

Chlapec po cestě potkal i svého dětského lékaře, který venčil psa. Ke kamarádovi už ale nedorazil. Vzdálenost mezi jeho domem a domem kamaráda přitom byla pouhých sto metrů. 

„Měl se vrátit v pět, ale nepřišel. Asi půl hodiny po setmění jsme ho šli hledat. Lezli jsme po skalách, hledali pod nimi, jestli nespadl. Běhali jsme s baterkami kolem Vltavy, snažili se sehnat kamarády,” uvedl krátce po zmizení svého dítěte otec. Pátrání policie nikdy nepřineslo výsledek a Jan, který zmizel beze stopy, je tak v databázi pohřešovaných dodnes. V současnosti by už byl dospělým mužem.

Jan Štefuca  

Od zmizení tehdy osmiletého Jana uplynulo více než dvacet let. Chlapec spadl do rozvodněné řeky na Chomutovsku „Házeli jsme do vody krabice. Honza uklouzl. Podával jsem mu ruku. Stáhl mě do vody,” popsal osudné chvíle jeden z jeho kamarádů. Toho se podařilo z vody vytáhnout. Jan ale zmizel.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Tihomir Kostadinov, fotbalista, sportovec, radost
Tihomir Kostadinov, fotbalista, sportovec, radost
Tihomir Kostadinov, fotbalista, sportovec, radost

Slovácko zdolalo Artis i podruhé o tři góly a zůstává v první lize

Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3:0, navázali na výhru 4:1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. O svém dnešním vítězství rozhodli domácí v Uherském Hradišti během první půlhodiny, kdy se postupně trefili Tichomir Kostadinov, Michal Trávník a Jan Suchan.

Reklama
Reklama
Reklama