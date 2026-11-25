Sloučení ODS a TOP 09 není na pořadu dne. Ve sněmovně to v úterý řekl předseda „topky“ Matěj Ondřej Havel. Podle něj by to ani nedávalo smysl a žádná taková jednání neprobíhají a probíhat prý nebudou. O poslanci ODS Petru Sokolovi, který myšlenku zvedl, pak šéf nejmenší sněmovní strany řekl, že nejspíš neví, kudy běží zajíc.
„Teď je pravá chvíle, aby ODS navrhla TOP 09 cestu ke sloučení,“ řekl serveru Novinky.cz poslanec Sokol. Cílem by podle něj bylo, aby vznikla jedna formace, která by reprezentovala občanskou pravici. „Debata je zatím na začátku, ale je třeba ji urychlit,“ uvedl poslanec.
Sokol toto téma zvedl na výkonné radě ODS v říjnu. Podle něj by nejdříve mohla vzniknout unie obou stran a sloučily by se jejich poslanecké kluby.
Předseda TOP 09 Havel ale v úterý opět odmítl, že by něco takového bylo na stole. A opřel se i do poslance ODS. „To vykopl kolega Sokol. A nejsem bezpečně přesvědčený o tom, že pan kolega Sokol – při vší úctě k němu – dokonale chápe, kudy běží zajíc,“ vyjádřil se Havel.
Podle něj demonstranti z pražské Letné i občanská společnost očekávají od současných opozičních stran větší spolupráci. A té se Havel podle svých slov nebrání.
Havel: Nebudeme se handrkovat
„My jako TOP 09 jsme připraveni jednat o spolupráci. Koaliční koordinované spolupráci se všemi opozičními stranami. To je to, co vidíme, že se od nás očekává. Nikoliv handrkování se stylem, kdo by se měl s kým spojit. To není téma, to po nás nikdo nechce, nedává to smysl, taková jednání nevedeme a taková jednání nepovedeme,“ říká Havel.
I ostatní straníci „topky“ se s úsměvy pozastavují nad slovy Petra Sokola a tvrdí, že něco takového, jako je sloučení s ODS, není rozhodně na pořadu dne.
K nápadu svého stranického kolegy Sokola se staví pozitivně i stínový ministr zdravotnictví a poslanec Štěpán Slovák (ODS). „Myslím si, že tohle cesta je. Třeba my v regionálních sdruženích ve Zlínském kraji máme vztahy s TOP 09 výborné. Takže tam si dovedu představit, že spolupráce může být mnohem intenzivnější,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy.
Slovák by pak „očekával, že vedení ODS přijde za TOP 09 se zcela konkrétní nabídkou v téhle věci“. Podle něj by členové TOP 09 mohli tvořit liberální křídlo občanských demokratů.
„Pod stromečkem chci GTA, ne politiku“
Havel ale nemá zájem o Vánocích řešit spojování stran. „Já pod vánočním stromečkem doufám budu hrát konečně gétéáčko (nový díl série GTA VI – pozn. red.), a ne se bavit o spojování stran, to nedává smysl,“ dodal Havel.
Není to přitom poprvé, co se řeší možné spojování ODS a TOP 09. Obě strany bývalé koalice Spolu k sobě mají v mnoha ohledech blízko. Navíc ODS i TOP 09 se potýkají s nepříznivými voličskými preferencemi.
Zatímco občanští demokraté se nyní pohybují okolo deseti procent preferencí, TOP 09 je dlouhodobě pod pětiprocentní hranicí, která znamená vstup do sněmovny.
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