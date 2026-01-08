Nevěstinec po letech vyklidí prostory v Holešovické tržnici, "umělkyně" přesune do centra

Provozovatelé nevěstince Showpark v pražské Holešovické tržnici opustí městem vlastněné prostory do 27. ledna, na kdy soudní exekutor nařídil nucené vyklizení. Ve čtvrtek to uvedla městská firma Výstaviště Praha, která se o tržnici stará.
Soud o vyklizení rozhodl v roce 2019, firmě E.R.O.C. se však dařilo stěhování oddalovat. V prostorech by v budoucnu mohla být služebna strážníků, obchody a kanceláře.
"Soudní spor o vyklizení se kvůli obstrukcím protistrany, ale také kvůli pomalosti české justice, táhl od roku 2012. Jsem rád, že se Praha dočká úspěšného ukončení této více než desetileté ságy," uvedl radní města pro majetek Adam Zábranský (Piráti). Podle webu firmy E.R.O.C. se podnik přestěhuje do ulice Na Bojišti nedaleko stanice metra I. P. Pavlova.
Předseda představenstva Výstaviště Praha Tomáš Hübl uvedl, že společnost E.R.O.C. neplatila nájemné, protože neexistovala žádná smlouva. Provozovatel nikdy neměl uzavřený nájem s magistrátem, ale historicky si prostory podnajímal od společnosti Delta Center, která měla v minulosti v nájmu od města celou tržnici. Po rozsudku z roku 2019 musela areál vyklidit s povinností uhradit dlužné nájemné s příslušenstvím ve výši 246 milionů korun.
Hübl dodal, že nyní společnost zhodnotí technický stav budovy, která nebyla v posledních letech řádně udržována, a v návaznosti na to připraví rekonstrukci pro další využití prostor. "Dlouhodobě počítáme s kombinací kancelářských a obchodních prostor a se služebnou městské policie. Nutné investice se mohou pohybovat nad hranicí 200 milionů korun a rekonstrukce si vyžádá několik let," uvedl Hübl. Doplnil, že v mezidobí by objekt mohl sloužit například pro umělecké ateliéry či dílny.
Jednatel firmy E.R.O.C. Zbyněk Matela v minulosti řekl, že klub 20 let bez problémů fungoval a přispěl k odstranění prostituce z ulic. Zhruba 600 pracovnic nevěstince, které označoval za výkonné umělkyně, by se podle jeho několik let starého vyjádření v případě uzavření klubu přesunulo do centra. Po městě chtěl nájemní smlouvu. Zástupci města však uvedli, že s ohledem na povahu podnikání magistrát smlouvu uzavřít nemohl, ani kdyby chtěl.
Jejich majitelé musí do servisu častěji než ostatní. Kdo vyhlásil nejvíce svolávaček?
Někdy to vypadá jako banalita, jindy jako závažný problém. Ve skutečnosti se ale každá svolávací akce vyhlašuje ve chvíli, kdy by mohlo být závadou ohroženo zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí. Bez ohledu na to, jestli jde o vadný airbag, brzdy nebo třeba bezpečnostní pásy. Majitelé jakých aut museli loni do servisu nejčastěji?
ŽIVĚNejmenování Turka spustilo přestřelku. Macinka s Pavlem se vzájemně obviňují z faulů
Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí může předseda strany Petr Macinka vnímat jako ústavní faul. Reagoval tak na prezidentovy výtky za Macinkovo zpochybňování nestrannosti ústavních soudců a senátorů.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.
Pirát vykreslil Tykačův údajný oligopol a ovlivňování ČT. Dokažte to, vyzval soudce
I když samotný Pavel Tykač, jedenašedesátiletý uhlobaron a majitel fotbalové Slavie, k pražskému obvodnímu soudu opět nedorazil, jednání v síni trvalo několik desítek minut a bylo poměrně detailní. Předseda senátu Pavel Mihola prověřoval některé body z miliardářovy žaloby, již podal na bývalého pirátského poslance Jakuba Michálka. Tím hlavním, co se řešilo, byl Tykačův vliv na některá česká média.
Aby se vešla do formule, nechala si odstranit poprsí. Za války kolaborovala s nacisty
Dodnes patří mezi nejkontroverznější osobnosti automobilového sportu. Violette Morrisová se prosadila v disciplíně, kde do té doby dominovali převážně muži. Společnosti ale nebyla trnem v oku jen kvůli pověsti rebelky. V její neprospěch mluví také náklonnost k nacistické ideologii, která ji nakonec stála život.