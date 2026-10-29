Nevěřím mu ani slovo. Babiš ČT a ČRo protlačí na sílu, varuje Pirátka

Poslankyně Pirátů a jejich zástupkyně v mediálním výboru Andrea Hoffmannová se vrací k překotnému pátečnímu dění ve sněmovně a naznačuje cestu, která by za jistých okolností mohla přinést – pokud jde o financování ČT a ČRo – jistý konsenzus. Zároveň je ale skeptická k deklarované ochotě premiéra Andreje Babiše jednat s ostatními aktéry.
Do jaké míry v pátek zástupci politických stran kromě SPD, to znamená včetně koaličních poslanců, měli tušení o tom, že odpoledne začnou projednávat zákon o České televizi a Českém rozhlase?
Ta pravděpodobnost je mizivá. Ani vlastním lidem to neřekli, mnoho z nich už mělo naplánováno jiné aktivity. Ten počet lidí byl zjevně velmi omezený, což je po mě flagrantní.
SPD samozřejmě pracovala s tím, že zaskočí opozici, že na to nebudeme připravení. Jenomže oni tím zaskočili i koaliční partnery. A pokud jde o nás – věnujeme se tomu od letošní zimy, od začátku roku, projednávali jsme to na mediálním výboru a podobně. Takže my jsme byli připravení.
Metoda SPD byla ale brutální. Nedali nám prostor k debatě, omezovali čas na naše vystoupení. Nejspíš počítali s tím, že když se lidé chystají na prodloužený víkend, tak že to nějak vyšumí. Obávali se reakce veřejnosti, počítali asi i s nějakými protesty, takže nechtěli překvapit jenom nás, ale také občany.
Věděl podle vás o tom, že se to bude projednávat, premiér Andrej Babiš?
Zajímavé bylo, že když ráno předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá načítala program pátečního jednání, což bylo okolo deváté hodiny, tak s tím nepočítala. Takže těžko říct, zda o tom věděl premiér.
Na druhou stranu: Andrej Babiš už předtím říkal, že datum projednávání znají, jenom ho nikomu nechtěl říct. Takže možná o tom plánu věděl. Těch lidí, kteří s tím počítali, bylo ale v každém případě velmi omezené množství.
Faktem ale je, že pokud jde o hnutí ANO, tak z jejich poslanců a ministrů během pátku a soboty ráno prakticky nikdo nevystoupil.
Je to tak. Není to ale nic nového. Po celé měsíce, kdy se o rušení poplatků za televizi a rozhlas mluví, takřka nikdo z nich nevede diskusi. Nikdo z nich se k tomu nechce vyjadřovat. A to nejen na plénu, ale ani na mediálním výboru.
Je to z jejich strany jedna velká improvizace, což platí také podobě toho zákona. A odpovídá tomu také jejich ochota a připravenost k diskusi.
Co tím – pokud jde o tu novelu zákona – myslíte?
Tak těch návrhů bylo ve hře několik. Původně měl ministr kultury zpracovat komplexní novelu. Tu mu ale v připomínkovém řízení shodili ostatní ministři ze stolu. Pak byl ve hře návrh Patrika Nachera, který pracoval s tím, že se poplatky odpustí některým skupinám obyvatel. Bylo to podobně likvidační jako návrh, se kterým přišli nyní.
Tento třetí návrh tedy na jednu stranu převádí finance pod státní rozpočet, bohužel ale České televizi a Českému rozhlasu negarantuje stabilitu a nezávislost na vládě. Mimo jiné také kvůli tomu, že ponechává obsazování mediálních rad v současné podobě.
Většina sněmovny tak obsazuje dvě třetiny rad a zároveň rozhoduje o rozpočtu obou médií. Tím se ale televize i rozhlas dostávají do naprostého područí politiků.
Andrej Babiš tvrdí, že právě teď, během druhého čtení ve sněmovně, nastává čas na diskusi a pozměňovací návrhy. Věříte mu?
Nevěřím mu ani slovo. Vždyť se dialogu se vyhýbá celou dobu. A nejen on. Vysmívají se nám všichni. Iniciovali jsme vznik pracovní skupiny ve sněmovně, tu nám pak zrušili. Přitom její součástí byli experti a měla to být právě platforma, kde se měla vést diskuse a kde mohly vznikat pozměňovací návrhy.
Následně podobná skupina vznikla v Senátu, nikdo z poslanců koalice nebo lidí z ministerstva kultury se ale v Senátu jednání neúčastní. Ostatně my jsme opakovaně k diskusi vyzývali nejen premiéra, ale právě i ministra kultury Otu Klempíře. Oba jsme žádali o dialog – ten ale neexistuje.
A já jsem zvědavá, jak bude vypadat tento čtvrtek jednání mediálního výboru. A obávám se, že to bude další důkaz toho, že se s námi o tom bavit nikdo z koalice nebude. Andrej Babiš tedy mluví o dialogu, realita je ale už několik měsíců jiná.
Generální ředitelé ČT a ČRo mezitím už ve svých mediálních výstupech naznačují, že jsou připravení hledat nějaký kompromis. Mluví o pojistkách. Třeba o každoročním valorizačním mechanismu o inflaci nebo o tom, že by napříště změny v zákoně o ČT a ČRo musela schválit ústavní většina ve sněmovně i v Senátu. Je to podle vás cesta, jak se dopracovat k nějakému konsenzu napříč koalicí a opozicí?
Já myslím, že pátek ukázal, že tato koaliční většina chce prosadit svůj návrh a že je ochotná to udělat na sílu. Klidně i tak, že poruší veškeré zvyklosti jednání ve sněmovně, že poruší jednací řád a nebude pouštět opozici ke slovu. I proto je nejen nám asi už jasné, že zrušení poplatků vláda nakonec protlačí.
Přesto si i já myslím, že existují způsoby financování, které nemusí být formou koncesionářského poplatku, ale mohou oběma médiím garantovat nezávislost. Takže ano, je potřeba hledat krok „B“. To si teď už asi všichni uvědomujeme – hledat i za dané situace záruky, které zajistí České televizi a Českému rozhlasu nezávislost na vládě a politicích.
Je potřeba najít shodu na jejich udržitelném, předvídatelném a stabilním financování. A ten valorizační mechanismus je nástroj, který se nabízí. Jednat je ale třeba také o výši jejich rozpočtu poté, co zákon vejde v platnost. Pro nás je například schůdný model, který naváže financování rozpočtu obou dvou institucí na nějaký podíl HDP.
A zákon o financování médií veřejné služby musí být také organický v tom smyslu, aby o něm nerozhodovala jen většina ve sněmovně, ale i v Senátu. A vedle toho budeme určitě sledovat téma mediálních rad. Jak jsem už naznačila, pokud sněmovna rozhoduje o tom, jak se obsazují, a zároveň rozhoduje o financování obou médií, tak to není dobrá kombinace.
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