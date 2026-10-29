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Nevěřím mu ani slovo. Babiš ČT a ČRo protlačí na sílu, varuje Pirátka

Vratislav Dostál
Vratislav Dostál
Vratislav Dostál
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Poslankyně Pirátů a jejich zástupkyně v mediálním výboru Andrea Hoffmannová se vrací k překotnému pátečnímu dění ve sněmovně a naznačuje cestu, která by za jistých okolností mohla přinést – pokud jde o financování ČT a ČRo – jistý konsenzus. Zároveň je ale skeptická k deklarované ochotě premiéra Andreje Babiše jednat s ostatními aktéry.

na snímku záběry z volebního štábu Pirátů v Ostravě, lídryně kandidátky Andrea Hoffmannová, foto: Jiří Zerzoň
Na snímku záběry z volebního štábu Pirátů v Ostravě, lídryně kandidátky Andrea Hoffmannová, foto: Jiří ZerzoňFoto: HN - Jiří Zerzoň
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Do jaké míry v pátek zástupci politických stran kromě SPD, to znamená včetně koaličních poslanců, měli tušení o tom, že odpoledne začnou projednávat zákon o České televizi a Českém rozhlase?

Ta pravděpodobnost je mizivá. Ani vlastním lidem to neřekli, mnoho z nich už mělo naplánováno jiné aktivity. Ten počet lidí byl zjevně velmi omezený, což je po mě flagrantní.

SPD samozřejmě pracovala s tím, že zaskočí opozici, že na to nebudeme připravení. Jenomže oni tím zaskočili i koaliční partnery. A pokud jde o nás – věnujeme se tomu od letošní zimy, od začátku roku, projednávali jsme to na mediálním výboru a podobně. Takže my jsme byli připravení.

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Metoda SPD byla ale brutální. Nedali nám prostor k debatě, omezovali čas na naše vystoupení. Nejspíš počítali s tím, že když se lidé chystají na prodloužený víkend, tak že to nějak vyšumí. Obávali se reakce veřejnosti, počítali asi i s nějakými protesty, takže nechtěli překvapit jenom nás, ale také občany.

Věděl podle vás o tom, že se to bude projednávat, premiér Andrej Babiš?

Zajímavé bylo, že když ráno předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá načítala program pátečního jednání, což bylo okolo deváté hodiny, tak s tím nepočítala. Takže těžko říct, zda o tom věděl premiér.

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Na druhou stranu: Andrej Babiš už předtím říkal, že datum projednávání znají, jenom ho nikomu nechtěl říct. Takže možná o tom plánu věděl. Těch lidí, kteří s tím počítali, bylo ale v každém případě velmi omezené množství.

Faktem ale je, že pokud jde o hnutí ANO, tak z jejich poslanců a ministrů během pátku a soboty ráno prakticky nikdo nevystoupil.

Je to tak. Není to ale nic nového. Po celé měsíce, kdy se o rušení poplatků za televizi a rozhlas mluví, takřka nikdo z nich nevede diskusi. Nikdo z nich se k tomu nechce vyjadřovat. A to nejen na plénu, ale ani na mediálním výboru.

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Je to z jejich strany jedna velká improvizace, což platí také podobě toho zákona. A odpovídá tomu také jejich ochota a připravenost k diskusi.

Co tím – pokud jde o tu novelu zákona – myslíte?

Tak těch návrhů bylo ve hře několik. Původně měl ministr kultury zpracovat komplexní novelu. Tu mu ale v připomínkovém řízení shodili ostatní ministři ze stolu. Pak byl ve hře návrh Patrika Nachera, který pracoval s tím, že se poplatky odpustí některým skupinám obyvatel. Bylo to podobně likvidační jako návrh, se kterým přišli nyní.

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Tento třetí návrh tedy na jednu stranu převádí finance pod státní rozpočet, bohužel ale České televizi a Českému rozhlasu negarantuje stabilitu a nezávislost na vládě. Mimo jiné také kvůli tomu, že ponechává obsazování mediálních rad v současné podobě.

Většina sněmovny tak obsazuje dvě třetiny rad a zároveň rozhoduje o rozpočtu obou médií. Tím se ale televize i rozhlas dostávají do naprostého područí politiků.

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Andrej Babiš tvrdí, že právě teď, během druhého čtení ve sněmovně, nastává čas na diskusi a pozměňovací návrhy. Věříte mu?

Nevěřím mu ani slovo. Vždyť se dialogu se vyhýbá celou dobu. A nejen on. Vysmívají se nám všichni. Iniciovali jsme vznik pracovní skupiny ve sněmovně, tu nám pak zrušili. Přitom její součástí byli experti a měla to být právě platforma, kde se měla vést diskuse a kde mohly vznikat pozměňovací návrhy.

Následně podobná skupina vznikla v Senátu, nikdo z poslanců koalice nebo lidí z ministerstva kultury se ale v Senátu jednání neúčastní. Ostatně my jsme opakovaně k diskusi vyzývali nejen premiéra, ale právě i ministra kultury Otu Klempíře. Oba jsme žádali o dialog – ten ale neexistuje.

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A já jsem zvědavá, jak bude vypadat tento čtvrtek jednání mediálního výboru. A obávám se, že to bude další důkaz toho, že se s námi o tom bavit nikdo z koalice nebude. Andrej Babiš tedy mluví o dialogu, realita je ale už několik měsíců jiná.

Generální ředitelé ČT a ČRo mezitím už ve svých mediálních výstupech naznačují, že jsou připravení hledat nějaký kompromis. Mluví o pojistkách. Třeba o každoročním valorizačním mechanismu o inflaci nebo o tom, že by napříště změny v zákoně o ČT a ČRo musela schválit ústavní většina ve sněmovně i v Senátu. Je to podle vás cesta, jak se dopracovat k nějakému konsenzu napříč koalicí a opozicí?

Já myslím, že pátek ukázal, že tato koaliční většina chce prosadit svůj návrh a že je ochotná to udělat na sílu. Klidně i tak, že poruší veškeré zvyklosti jednání ve sněmovně, že poruší jednací řád a nebude pouštět opozici ke slovu. I proto je nejen nám asi už jasné, že zrušení poplatků vláda nakonec protlačí.

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Přesto si i já myslím, že existují způsoby financování, které nemusí být formou koncesionářského poplatku, ale mohou oběma médiím garantovat nezávislost. Takže ano, je potřeba hledat krok „B“. To si teď už asi všichni uvědomujeme – hledat i za dané situace záruky, které zajistí České televizi a Českému rozhlasu nezávislost na vládě a politicích.

Je potřeba najít shodu na jejich udržitelném, předvídatelném a stabilním financování. A ten valorizační mechanismus je nástroj, který se nabízí. Jednat je ale třeba také o výši jejich rozpočtu poté, co zákon vejde v platnost. Pro nás je například schůdný model, který naváže financování rozpočtu obou dvou institucí na nějaký podíl HDP.

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A zákon o financování médií veřejné služby musí být také organický v tom smyslu, aby o něm nerozhodovala jen většina ve sněmovně, ale i v Senátu. A vedle toho budeme určitě sledovat téma mediálních rad. Jak jsem už naznačila, pokud sněmovna rozhoduje o tom, jak se obsazují, a zároveň rozhoduje o financování obou médií, tak to není dobrá kombinace.

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