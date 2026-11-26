Policie pod dohledem státního zástupce se už měsíc a půl zabývá těžko pochopitelným útokem agresivního řidiče. Ten 11. října přímo na dálnici napadl ženu za volantem modré škodovky, brutální atak ze sedadla spolujezdce sledovala a natáčela její osmiletá dcera. Vyšetřovatelé věc původně řešili ve zkráceném přípravném řízení, pak se do ní ale vložilo rakovnické státní zastupitelství.
„Pokud nám zastaví před autem a my už nemáme kam ujet, rozhodně se zamknout v autě. V žádném případě se s ním nepouštět do honičky ani do diskuse. Nestahovat okénko, i když nám něco ukazuje nebo na nás křičí. Pokud máme spolujezdce, říct mu okamžitě, aby situaci natáčel. Jestli jsme sami a můžeme to stihnout, můžeme natáčet také.“
I tohle radil dopravní expert Igort Sirota z Ústředního automotoklubu ČR. Jen pár dní po zveřejnění těžko pochopitelného videa tak reagoval na situaci z úseku opravované dálnice D6 u Jesenic zachycenou na záznamu.
Místy se sníženou rychlostí kvůli dopravnímu omezení projížděla mladá řidička s osmiletou dcerou. Řidič černého SUV ji vybrzdil a následně přišel zbít, během potyčky ji dokonce chvíli škrtil. Dcera ženy za volantem měla v rukách palubní kameru, která útok zachytila na videu.
Policie událost z 11. října hned začala řešit, a to ve zkráceném přípravném řízení pro podezření z pokusu o ublížení na zdraví, výtržnictví a pokusu o krádež. Státní zastupitelství v Rakovníku ovšem vyšetřovatelům spis vrátilo k dalšímu prověřování.
Policie stále vyšetřuje
Když chtěl deník Aktuálně.cz zjistit, jak případ vypadá po měsíci a půl, Lukáš Hossinger, rakovnický okresní státní zástupce, odpověděl, že policie na objasňování a kvalifikaci brutálního útoku stále ještě pracuje.
„V dotazované věci jsou stále činěny úkony ze strany policejního orgánu,“ popisuje Hossinger. „S ohledem na stav řízení ve věci a neveřejnost přípravného řízení trestního nelze ve věci aktuálně poskytnout nové informace,“ doplnil dále.
Redakce se obrátila i na středočeské ředitelství policie. To však do vydání článku nezareagovalo.
Víc času vyšetřovatelé potřebují pravděpodobně i proto, že třiačtyřicetiletý agresor pro ně není úplně neznámý. Jak uvedl web Novinky.cz, historie jeho dopravních útoků je poměrně bohatá.
V roce 2008 srazil v Sokolově na přechodu šedesátiletou ženu, na místě zemřela. Za nehodu byl pravomocně odsouzen. Policie nyní znovu otevírá také případ z roku 2022, kdy měl rovněž na dálnici D6 ohrožovat posádku jiného auta včetně dvou dětí.
„Chtěl jsem se omluvit. Ta moje reakce byla nepřiměřená. Bylo to takové zkratovité jednání,“ uvedl agresor po svém říjnovém útoku u Jesenice v rozhovoru s TV Nova. „Myslím si ale, že ta paní řidička má prostě určitou vinu a moc dobře to ví. My jsme se začali pošťuchovat, já bych tomu neříkal mlácení,“ prohlásil také.