Neuvěřitelný trik Čechů, jak si půjčit „zdarma“. Vypadá to, že už spadla klec

Tisíce dlužníků v minulých letech žádaly o zneplatnění své smlouvy o půjčce. Finanční arbitr jim v drtivé většině případů dal za pravdu a úvěr nakonec měli de facto zdarma. Věřitelům tak dochází trpělivost. Obrací se na policii a případ následně končí u soudu. Jenže výsledek nevyznívá dobře jak pro dlužníky, tak ani pro věřitele. Někteří se totiž úvěrovou mašinerií vydatně živí.
O tom, že tisíce dlužníků žádají neplatnost své smlouvy o půjčce (a to i v případě, že už úvěr doplatili), deník Aktuálně informoval už před časem.
Argumentují tím, že věřitel dostatečně neprověřil jejich úvěruschopnost. Ta přitom není v zákoně přesně definovaná. A nebude ani po novele zákona po spotřebitelském úvěru, i když ta situaci o něco zlepší. Soudy nyní víc odkrývají chování dlužníků a do jisté míry i těch, co půjčku poskytnou.
„Teď se tyto příběhy dostávají k soudu. Trestní rozsudky ukazují, že dlužníci velmi často lžou. Na druhou stranu je v mnoha případech opravdu s podivem, že některým dlužníkům banky a úvěrové společnosti opakovaně půjčí i poměrně vysoké částky,“ konstatuje šéf spolku Lighthouse Academy Petr Schneedörfler. Spolek se věnuje dlužníkům, zejména těm ve výkonu trestu.
Schneedörfler mluví o tom, že se roztáčí obrovské kolo nového souboje mezi věřiteli a dlužníky s novým vítězem. A tím jsou ti, kteří slibují dlužníkům vrácení úroků za provizi nebo je zastupují v trestních věcech. „Stává se z toho velký byznys,“ poznamenal.
45 úvěrů za pět let
Deník Aktuálně.cz má k dispozici několik takových rozsudků. Jeden z nich popisuje příběh Davida, který žije v Opavě a pracuje jako operátor výroby. Během let 2019 až 2024 si vzal 45 úvěrů u šestnácti společností v celkové hodnotě přesahující čtyři miliony korun.
David své půjčky bez problémů splácel. Některé úvěrové smlouvy se ovšem zpětně pokusil zneplatnit. Jako důvod uváděl nedostatečné prověření úvěruschopnosti.
Prověřit schopnost splácet je totiž zákonná povinnost banky či nebankovní společnosti ještě před podpisem úvěrové smlouvy. Musí posoudit, zda je žadatel schopen půjčku řádně a včas splácet. V opačném případě smlouva neplatí a dlužníkovi se vrací zaplacené úroky a poplatky. Úvěr by pak získal zdarma. Splatil by jen jistinu.
Jednomu z věřitelů, u kterých si David půjčku vzal a pak si stěžoval, že neprověřil jeho likviditu, ovšem došla trpělivost. A obrátil se na policii. Ta sesbírala důkazy a příběh zamířil k soudu.
Výsledek je pikantní v tom, že ukazuje, jak některé společnosti poskytnou víc půjček ve stejnou dobu, a to i přesto, že v každé žádosti uvedl dotyčný jiné údaje.
Soud tyto praktiky ve svém rozhodnutí odkrývá naplno. Za úvěrový podvod byl David odsouzen „k úhrnnému trestu odnětí svobody dvou let a šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let“. Jde o pravomocné rozhodnutí.
Text, ve kterém soudkyně popisuje Davidovu systematickou úvěrovou turistiku, rovněž ukazuje nejen na nebankovní společnosti, ale i na jednu z bank.
V květnu 2022 si David vzal u Moneta Bank půjčku 200 tisíc korun a „lživě uvedl, že nemá žádné jiné nezbytné náklady, a vylákal tak ke škodě společnosti úvěr ve výši 200 tisíc korun, který uhradil dne 7. 7. 2022,“ píše soudkyně v rozsudku z letošního června.
O několik dní dříve, než David zmíněný úvěr doplatil, si přitom u stejné banky vzal další půjčku ve výši 251 tisíc korun. I tady soudkyně píše, že uvedl lživé údaje.
O měsíc později si pak David u této banky bere další úvěr. Tentokrát ve výši 225 tisíc korun. Tímto způsobem získal dlužník u banky sedm úvěrů. Zda každým dalším úvěrem splácel ten předchozí, nelze z popisu soudu vyčíst.
David také nepravdivě uváděl, že bydlí u rodičů, tím vysvětloval nízké měsíční náklady, a rovněž bance zamlčel, že má jiné splátky, píše se v textu soudu.
Pro bankovní dům se nicméně nemuselo jednat o nic podezřelého, pokud dlužník bez problému splácí.
Ke konkrétním případům se Moneta nevyjadřuje. Banka nicméně tvrdí, že v současné době vede několik desítek řízení před kanceláří finančního arbitra, který má řešit mimosoudní spory na finančním trhu. Zmíněná řízení se v drtivé většině zabývají buď úvěruschopností nebo kyberkriminalitou, tvrdí Moneta.
Banka také bez dalších detailů říká, že obecně podává trestní oznámení v případech, kdy má podezření na úvěrový podvod či obdobné trestné jednání.
V případě snahy dlužníků zneplatnit úvěrové smlouvy mluví Moneta o tom, že zmíněné kauzy mají mnohdy šikanózní charakter a „řízení jsou obvykle vedena právníky, již se specializují na napadání posouzení úvěruschopnosti“.
Zákon o spotřebitelském úvěru je bohužel často interpretován způsobem, který takovéto oportunistické jednání umožňuje, hájí se banka.
„Na tuto skutečnost upozorňujeme nejen my, ale celý bankovní sektor prostřednictvím České bankovní asociace. Je přirozené, že se banka brání, a to jak v případech, kdy spotřebitel od prvopočátku nejednal s bankou poctivě, tak při následném zpochybnění úvěru z čisté vypočítavosti,“ řekl deníku Aktuálně.cz Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva Moneta Bank.
Žadatel má poskytnout pravdivé údaje ze zákona, namítá banka. „Očekávání banky, že má klient o svých výdajích přehled, je proto rozumné a přiměřené. Pro ověření výdajů banka využívá výdajové modely, statistické údaje a údaje z úvěrových registrů. Tyto informace vždy posuzuje společně s údaji poskytnutými klientem,“ doplňuje mluvčí banky Tereza Ryšanová.
Podobný příběh absolvoval David u společnosti Home Credit. U této firmy si vzal deset půjček. Soudkyně popisuje, že měsíční výdaje na domácnost, které v jednotlivých žádostí o úvěr David uvádí, se neshodují.
Konkrétní případy Home Credit nekomentuje. „Obecně platí, že v Home Creditu při posouzení jednotlivých žádostí o úvěr vždy porovnáváme klientem tvrzené údaje o výdajích, které mohou být ať už úmyslně, nebo nevědomky zkresleny, s hodnotami v našich robustních riskových statistických modelech,“ vysvětluje Kateřina Dobešová, tisková mluvčí společnosti Home Credit.
„Pokud hodnoty tvrzené klientem v oblasti výdajů nejsou podle modelu dostatečně vysoké, jsou pro posouzení úvěruschopnosti použity ty, které vychází z modelu, a to bez ohledu na tvrzení klienta,“ vysvětluje. Trestní oznámení prý společnost podává jen v extrémních případech, kdy je zřejmé, že se od počátku jedná o úvěrový podvod.
I Home Credit podobně jako Moneta upozorňuje na nepřesnou formulaci v zákoně týkající se prověřování úvěruschopnosti, což se „stalo podkladem problematického obchodního modelu některých advokátních kanceláří“.
Za úvěrový podvod podmínka
Na lhaní ukazuje i další z rozsudků, který má deník Aktuálně k dispozici. Odsuzuje ženu z Českokrumlovska k roční podmínce.
Dotyčná do formuláře hodnocení klienta ke smlouvě o úvěru uvedla výši svého příjmu ve výši 27 188 korun a výdaje na děti, domácnost včetně nákladů na bydlení v celkové výši 14 517 korun.
Jenže zamlčela, že musí splácet další úvěr v minimální měsíční výši 9 562, korun, popisuje soudkyně v trestním příkazu z letošního srpna. I toto rozhodnutí je pravomocné.
Praxe se v případě ženy opakovala v obdobných variantách v dalších sedmi žádostech o půjčku, vyplývá z textu soudu. I tato žena se následně snažila své úvěry zneplatnit, jenže věřitel se bránil a kauza má nyní hořký konec. Žena musí nejen vrátit půjčku včetně úroků, navíc má podmínku za spáchání úvěrového podvodu.
Desítky soudních sporů
Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů tvrdí, že soudní spory je začínají vytěžovat. „Jde již o desítky soudních sporů. Je to relativně nový fenomén, který ale rychle nabývá na významu,“ řekl deníku Aktuálně Jiří Hauptmann, člen představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů a šéf vnějších vztahů společnosti Provident Financial.
Loni řešil finanční arbitr přes 12 tisíc řízení. V převážné většině šlo o zpochybnění správného ověření úvěruschopnosti. O rok dřív to bylo jen necelých šest tisíc. A v roce 2023 jen necelé tři tisíce. Deník Aktuálně.cz o tom psal letos na jaře. Právě arbitr má ze zákona řešit mimosoudní spory na finančním trhu.
A v drtivé většině případů byli stěžovatelé úspěšní. Buď jim dá arbitr za pravdu, tedy že poskytovatel opravdu řádně nezkontroloval schopnost splácet, anebo ještě před rozhodnutím arbitra dojde k dohodě. Banky i nebankovní společnosti se totiž kvůli dobré pověsti nerady se svými klienty soudí.
Zvýšení úspěšnosti přineslo obrovskou poptávku po rušení úvěrů, protože se vracely i již zaplacené úroky. A to i u již splacených úvěrů.
„Část těchto případů přitom není iniciována pouze samotnými klienty, ale také specializovanými společnostmi a právními zástupci, kteří se na uplatňování těchto nároků zaměřují. Tento trend se navíc netýká pouze nebankovních poskytovatelů, ale úvěrového trhu obecně,“ poznamenal Jiří Hauptmann.
Zneplatnit se totiž už podařilo i půjčky, které poskytly bankovní domy. Dokonce začaly dokonce vznikat i webové stránky, které dlužníky nabádaly, aby žádali zneplatnění smlouvy o půjčky.
Před rozsáhlou praxí varovaly i samotné banky prostřednictvím své asociace. Už dřív ale některé neziskové organizace upozorňovaly, že vinu nesou i ti, co půjčku poskytnou, když je zřejmé, že by takový člověk neměl úvěr vůbec dostat.
„Mnozí věřitelé ovšem zákonnou povinnost zkoumat schopnost splácet nedodržují. Svědčí o tom nejen naše zkušenost, ale i rostoucí množství pokut udělených za tento prohřešek Českou národní bankou,“ komentoval situaci na trhu letos v květnu pro deník Aktuálně analytik společnosti Člověk v tísni David Borges.
Borges nevylučuje, že někdo může snahou o zneplatnění úvěrové smlouvy zneužívat situaci. Podle něj jde ale o vysoce účinný nástroj na neférové chování některých poskytovatelů půjček. A ukazuje na velmi častou praxi, kdy se výše příjmu potřebného pro získání půjčky dorovnává tím, že se vyplní do kolonky ostatní příjmy potřebná suma, aby dlužník na úvěr dosáhl. Přestože jde o výmysl.
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