„Prostě to není možné.“ Jak mladá poslankyně STAN nabourala politický obchod s ANO

Ukázka z letošního léta, kdy poslankyně STAN Anežka Nedomová mluvila na setkání s prezidentem Petrem Pavlem.
I když je Anežka Nedomová od loňských parlamentních voleb poslankyní STAN, její zatím největší „politický čin“ není spojený s velkou politikou, ale „pouze“ s jejími Pardubicemi. Právě její postoj po víkendových komunálních volbách, kdy se postavila už proti takřka hotové dohodě o vládnutí STAN s hnutím ANO, vyvolal pořádný poprask. „Je to pro mě nepříjemně příjemné,“ říká pro Aktuálně.cz.
Slovní spojení „nepříjemně příjemné“ zní poněkud zvláštně a nesrozumitelně, ale pokud si poslechnete příběh jedné z nejmladších poslankyň ve sněmovně Anežky Nedomové, pochopíte, proč takové spojení použila.
A především - více porozumíte tomu, proč se rozhodla „nabourat“ jeden politický obchod.
Jak tato poslankyně nedávno přiznala na setkání mladých politiků a političek s prezidentem Petrem Pavlem, o veřejné dění se dlouho nějak aktivněji nezajímala.
„Politiku jsem znala jen od stolu, veřejně jsem se neangažovala. Stát, pane prezidente, tady před vámi, a říkat vám svoje zkušenosti ze sněmovny, je naprosto neuvěřitelné. Kdybyste mi toto řekl před rokem, tak pro mě je to úplně sci-fi,“ neskrývala své nadšení i emoce mladá politička.
Jak ale nyní přiblížila Aktuálně.cz, v hlavě měla plno ideálů o spravedlnosti a demokracii, takže když předseda STAN Vít Rakušan vyhlásil v lednu loňského roku akci s názvem Podpisovka, rozhodla se přihlásit. Shodou okolností zrovna slavila 24 let, pracovala v zahraničí a přemýšlela co dál.
„Život za hranicemi mi ukázal, jak je naše česká země nádherná a jak je třeba o ni pečovat, aby byla pro budoucí generaci ještě lepší,“ přibližuje svou motivaci do Podpisovky.
Přeskočila čtyři kandidáty
Podstatou celé akce bylo Rakušanovo oznámení, že kdokoliv, kdo se chce veřejně angažovat a je mu blízké toto hnutí, se může ucházet o místo na kandidátce do Poslanecké sněmovny. Podmínky byly dvě: Musí získat co nejvíce podpisů s podporou od lidí a musí uspět na nominačních konferencích STAN.
„Bylo to nesmírně náročné, ale i poučné. Od ledna do března jsem byla skoro pořád v ulicích a prosila lidi o podporu. Což znamenalo, že kromě podpisu museli sdělit také některé své osobní údaje. Obrovská zkušenost,“ vrací se do minulosti.
Potom už šlo všechno rychle a - jak říká - skoro jako ve snu. Nasbírala kolem osmi stovek podpisů, při hlasování o kandidátce STAN v Pardubickém kraji získala 5. místo, ve volbách přeskočila čtyři kandidáty před sebou a voliči ji tak vykroužkovali jako novou poslankyni.
A v letošních komunálních volbách ji pro změnu voliči poslali do městského zastupitelstva Pardubic. Čímž začal aktuální příběh, který přitáhl pozornost celé země.
Řekl jsem, že to prostě není možné
V Pardubicích vládne hnutí ANO s primátorem Janem Nadrchalem. Jako koaliční partnery mají sdružení Společně pro Pardubice a Žijeme Pardubice. ANO vyhrálo i letošní volby s 10 křesly a začalo hledat partnery.
První jednání přitom vedlo už v sobotu po uzavření volebních místností, kdy si sedlo s některými zastupiteli za STAN - jednání začalo bez poslankyně Anežky Nedomové.
„Dorazila jsem na jednání na posledních pět minut a dozvěděla jsem se, že bychom měli vládnout ve městě s ANO. Okamžitě jsem řekla, že jsem proti něčemu takovému, že to prostě není možné, že pokud by se něco takového stalo, tak já budu v opozici, protože jsem šla do politiky bojovat za upřímnost, demokracii a transparentnost,“ sdělila Aktuálně.cz.
Na otázku, co jí vadí konkrétně na spolupráci STAN a ANO a zda to souvisí s politikou předsedy ANO Andreje Babiše, odpověděla, že v tomto případě bylo důvodem dění v samotných Pardubicích.
„Vládnutí ANO je tady spojeno s několika kauzami, probíhá vyšetřování, došlo k několika zatčením. My jsme proto jako STAN slíbili voličům změnu a oni ji od nás očekávají. Vždyť nám dali přes 11 procent hlasů, to je mnohem více než 1,8 procenta v minulých volbách,“ uvedla poslankyně.
Vedení bez ANO
Jakmile dala po sobotním jednání najevo, že nesouhlasí se spojenectvím s ANO, pardubický STAN z domluvy vycouval a dál probíhají jednání, kdo vlastně bude Pardubice spravovat. Podle Nedomové je důležité, že je možné vytvořit vedení bez ANO. STAN má rozhodně víc možností než se jen domlouvat s ANO, říká.
Za svůj postoj sklízí od mnoha lidí nejen v Pardubicích hodně pochvalných a děkovných slov, stačí se podívat například na sociální sítě.
„Anežko, děkujeme. Velice si Vás vážím nejen za zásadovost, ale především za hodnoty, které zastáváte. Držte se, nejste v tom sama. Moc Vám držím palce a jsem s Vámi,“ zní jeden ze vzkazů.
A je jich mnohem více. „Nejsem sice z Pardubic, ale s velkým potěšením sleduji, jak jste se úžasně postavila k povolebním vyjednáváním. I politici na celostátní úrovni by si měli z Vás vzít příklad. Aby kvůli různým dohodám nedocházelo k popření mandátu od voličů,“ píše další ze stovek podporovatelů, z nichž ale někteří kritizují původní postoj STAN v Pardubicích.
Samotné reakce na její osobní postoj ji těší, ale zároveň je z jejích slov cítit, že by byla patrně nejraději, kdyby k takovým pochvalám nebyl důvod.
„Byla bych opravdu nejraději, kdybychom se vůbec nedostali do takové situace,“ prohlásila a použila v úvodu zmiňované slovní spojení pro popis situace, kdy na její adresu přichází spousta milých slov a zároveň STAN schytává kritiku, že se chtěl s ANO dohodnout: „Je to nepříjemně příjemné.“