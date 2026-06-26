Netrpěliví pumpaři. Schillerová řekla, kdy rozhodne o konci nařizovaných cen

Situace na Blízkém východě se zklidňuje a cena ropy klesá. Dostala se nejníže od doby před zahájením americko-izraelských útoků na Írán koncem února. Ministerstvo financí teď zvažuje, že regulaci cen pohonných hmot ukončí.
Stát stanovuje maximální ceny paliv pro každý den od 8. dubna. Kromě snahy zabránit prudkému zdražení v důsledku války na Blízkém východě byl důvodem zásahu i fakt, že k regulaci sáhly i okolní země.
Například polský premiér Donald Tusk už před dvěma týdny řekl, že země během léta ukončí opatření omezující maloobchodní ceny pohonných hmot, která Polsko zavedlo koncem března.
„Okolní státy regulaci omezují nebo ukončují, čekáme, že i v Česku se o něčem rozhodne, ale zatím nemáme žádné informace,“ řekl Aktuálně.cz mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) Václav Loula.
„Situaci v tuto chvíli velmi intenzivně analyzujeme. O dalším kroku rozhodne vláda v pondělí,“ dodala pro Aktuálně.cz ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
„Jsme připraveni“
Pumpaři jsou netrpěliví. Pokud by se měla regulace ukončit, bylo by pro ně ideální, udělat to ke konci měsíce. Aby mohli přenastavit systémy od prvního dne následujícího měsíce.
„Jsme připraveni, pokud budeme požádáni, i o víkendu s paní ministryní nebo případně s panem premiérem všechny záležitosti konzultovat a probrat,“ poznamenal za velké petrolejáře Loula.
„Když se rozhodlo o regulaci od 8. dubna, tak jsme to věděli čtyři nebo pět dní předem. Ale uděláme všechno pro to, abychom to stihli, pokud by to bylo od 1. července.“
„Můj odhad je, že spotřební daň se od července vrátí. U zastavení té regulace bych tak optimistický nebyl,“ řekl deníku Aktuálně.cz šéf Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
Benzinky nicméně neuniknou hledáčku ministerstva financí ani po skončení regulace. Šéfka státní kasy Alena Schillerová tvrdí, že to je pro případ, kdyby se někteří pumpaři chtěli „zhojit“.
Kdyby apel nestačil
„Když se schválil nový zákon o regulaci cen paliv, který nahradil původní nařízení, ministryně zdůrazňovala, že nový zákon jí umožňuje zasahovat do cen i poté, co pominou důvody k regulaci, aby se čerpačky nezačaly léčit a dohánět ztráty,“ vysvětluje Indráček.
„Z tohoto důvodu si dovedu představit, že ministryně bude držet ceny pod regulací,“ odhaduje Indráček. „Nicméně ty maximální ceny stanovené státem jsou zhruba o korunu výš než průměr trhu,“ dodává.
Schillerová svou obavu z toho, že benzinky budou chtít ceny navýšit neúměrně, aby si zvýšily zisk, zmínila před třemi týdny: „Může se stát, že část trhu se bude chtít rychleji zhojit a prostě ty ceny vystřelí,“ řekla Aktuálně.cz. „A to byl jeden z důvodů, proč jsme potřebovali nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, protože umožňuje vládě zasahovat do cen i v době mimo krizi.“
„Samozřejmě budu apelovat na trh, budeme dělat monitoring. Ale když to vystřelí, ty nástroje, které jsme neměli, tak teď je máme,“ dodala ministryně.
Václav Loula za velké petrolejáře odmítá, že by si velcí hráči neúměrně navyšovali ceny. „My určitě nebudeme z těch, kdo by tuto situaci hrotili, protože jsme si vědomi, že by se to mohlo za měsíc zavést znova,“ tvrdí.
Právě velcí petrolejáři se stali terčem kritiky krátce poté, co Spojené státy zaútočily na Írán a cena ropy vystřelila vzhůru. Premiér Andrej Babiš (ANO) velké pumpaře, jejichž čerpačky stojí na exponovaných místech, obvinil, že si nafukují marže.
U nafty se nyní průměrné ceny na trhu pohybují 50 haléřů pod maximálně stanovenou cenou a v případě benzinu jde o rozdíl víc než dvě koruny. Česko má podle ČAPPO třetí nejlevnější naftu v unii a osmý nejlevnější benzin. Stát ceny reguluje zastropováním marží a snížením spotřební daně.
Ceny pohonných hmot vystřelily v reakci na faktické uzavření Hormuzského průlivu, kudy proplouvají tankery se zhruba pětinou celosvětové spotřeby ropy. Omezení dodávek prudce zdražilo ropu a v návaznosti na to paliva. Teď ovšem v reakci na to, že Hormuzským průlivem se chystá vyplout více tankerů, klesla cena severomořské ropy Brent ve středu poprvé od začátku války pod 74 dolarů za barel.
Britský list The Financial Times napsal, že ve středu opustilo Perský záliv 31 tankerů. To má být podle listu o polovinu více než předchozí den. Obchodníci věří, že na trh teď zamíří tolik suroviny, že krátkodobě nebude problém s nedostatkem, ale spíš s přebytkem, píše tisk.
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