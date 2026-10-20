„Netolerovatelný hnus.“ Macinku tvrdě sepsul Pavlův poradce, ministr poté reagoval

Nevybíravá slova Petra Macinky rozpoutala bouři. Za kritiku novinářů na vládní tiskovce si nyní motoristický ministr zahraničí vyžírá ostrou kritiku. Na konto šéfa diplomacie se například vyjádřil Jan Dobrovský, známý podcaster, podnikatel, filantrop a neformální poradce prezidenta Petra Pavla. „Je to netolerovatelný hnus,“ zhodnotil Macinkův projev. Předseda Motoristů sobě na něj pak reagoval.
Ministr zahraničí se pustil do článku webu Seznam Zprávy od Lukáše Valáška, podle kterého Macinka odmítl vyhovět finské výzvě, jež zpřísňuje Rusům podmínky vízové politiky na unijní půdě. Šéf resortu je toho názoru, že samotný návrh neměl příliš velkou podporu a Česká republika v minulosti podpořila jinou variantu výzvy.
„Pokusil jsem se panu Valáškovi opravdu blbuvzdorně vysvětlit, jak to je. Ale musím říct, že se občas najde blb, jehož rezistence je v této oblasti výjimečná. Tímto zdravím pana (šéfredaktora Roberta) Čásenského do redakce Seznam Zpráv, blahopřeju mu ke kvalitnímu uplatňování politiky inkluze a doufám, že panu Valáškovi koupí alespoň lízátko za odměnu,“ vzkázal na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády.
Vzápětí Macinka schytal na sociálních sítích bouři. Ostrá slova totiž pronesl jen pár chvil poté, co premiér Andrej Babiš vedle něj vyzval média, aby „nemanipulovala s veřejným míněním“ a odmítla osobní útoky. Na Macinkova slova reagoval například Jan Dobrovský, filantrop, podnikatel a neoficiální poradce prezidenta Petra Pavla.
„Tohle už není projev fracka, který soutěží o titul největšího arogantního sprosťáka. Je to netolerovatelný hnus, po kterém by každý jenom trochu soudný premiér musel takového burana okamžitě odvolat. On to ale jistě neudělá a tím za to na sebe bere veškerou vinu,“ sepsul Dobrovský ministra Macinku na síti X.
„Házet špínu umíte“
Pod vláknem na sociální síti X na něj později zareagoval i sám motoristický šéf. „Co to údajné obcházení protiruských sankcí vaší firmou v Kolíně, pane Dobrovský? Ruble dobré, nebo jak to je?“ narážel Macinka na tvrzení fiktivního novináře, který vystupuje pod pseudonymem Thomas Paukner.
Podle něj kolínská chemička Lučební závody Draslovka, kterou spoluvlastní Dobrovský, nadále obchoduje s Ruskem, třebaže kvůli invazi v roce 2022 měla ukončit veškeré vazby. Informaci rychle šířila česká alternativní scéna.
„Dobře, že píšete údajné. Házet špínu umíte. U vás to ale údajné není, pane Macinko,“ odvětil mu podnikatel a podcaster Dobrovský. Tím výměna názorů ve vlákně skončila.
Paukner, miláček vládních politiků
Je na místě upozornit, že identita Thomase Pauknera není doposud známá. Deník N v několika článcích uvedl, že za původním projektem anonymního účtu stojí bývalý obchodní zástupce z Prahy David Melín, který čelil exekucím. Bydliště měl nahlášené na obecním úřadě.
Doménu jeho webu si podle správců domén a mezinárodních registrů dříve přivlastnil někdejší novinář MF Dnes Marek Přibyl, poté dle databáze správce české domény CZ.NIC spadla webová adresa Deníku P do portfolia majitelky PR agentury Salt&Pepper Heleny Křesinové.
Údajný Paukner mnohdy píše články mířené proti představitelům bývalé vlády Petra Fialy (ODS) či v souvislosti s Pražským hradem. Jeho výstupy naopak pravidelně šíří zástupci vládních stran, tedy i poslanci ANO, Motoristů či SPD.
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