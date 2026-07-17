Neštěstí bylo na dosah. Motorkář smetl kus kočárku a ujel, policie po něm pátrá

Policie hledá motocyklistu, jenž ve čtvrtek České Lípě na přechodu pro chodce na silnici I. třídy ohrozil malé dítě. Při objíždění kolony aut stojících na červenou málem smetl sportovní kočárek s dvouletým chlapcem.
O pomoc žádá policie i veřejnost. Na webu policie o tom dnes informovala její regionální mluvčí Ivana Baláková.
Ve čtvrtek kolem 11:30 přecházela na signál volno mladá žena s třemi dětmi po přechodu pro chodce na I/9 od autobusové zastávky k Lidlu. „Zde jejího dvouletého syna ve sportovním kočárku ohrozil zatím neznámý motocyklista,“ uvedla Baláková
Ten objížděl kolonu vozidel stojích na červenou ve směru od Nového Boru na Prahu. Kočárku na přechodu se pak zcela vyhnout nedokázal a narazil do něj svým pravým bokem. Náraz zlomil boční konstrukci sedačky. Chlapci se jako zázrakem nic nestalo, nicméně maminka i děti byly z takové události pořádně vyděšené,“ doplnila mluvčí
Ze zatím dostupných informací se lze podle ní domnívat, že tohoto motocyklistu v tmavém oblečení s tmavou motorkou doprovázel druhý, který měl na oděvu oranžové prvky.
„Ten před přechodem zastavil a na ženu s kočárkem gestikuloval, aby pokračovala v přecházení. Po motocyklistovi, který chlapce v kočárku takto vážně ohrozil, intenzivně pátráme. Žádáme přitom o pomoc očité svědky události nebo majitele palubních kamer, které ji mohly zaznamenat. Veškeré informace k případu přijmeme na tísňové lince 158,“ dodala mluvčí policie.
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