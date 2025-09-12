Domácí

"Spolu mimo sněmovnu? Bylo by to nespravedlivé," říká právník a navrhuje řešení

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 10 minutami
Krajské soudy zamítly všechny návrhy na zrušení registrací kandidátních listin pro říjnové volby. Například brněnský soud sice označil hnutí Stačilo! za nepřiznanou koalici, registraci ale nezrušil. Podle právníka Gora Vartazaryana nejde o protiústavní jednání, ale o mezeru v zákoně, kterou musí řešit zákonodárci. "Ten stav, který je, zákon vlastně jakýmsi způsobem umožňuje," míní.
Video: Michaela Nováčková

Krajské soudy po celé republice v uplynulých dnech odmítly návrhy politických stran a hnutí, které napadaly registrace kandidátních listin jejich konkurentů. Neuspěly žaloby proti kandidátkám SPD, Pirátů ani uskupení Stačilo!.

V případě posledně jmenovaného dokonce brněnský soud konstatoval, že jde sice o nepřiznanou koalici, přesto registraci ponechal v platnosti.

Podle Gora Vartazaryana z Právnické fakulty Univerzity Karlovy je tento postup očekávatelný: "Ten stav, který nastal, není ani protizákonní, ani protiústavní. Proto i závěry soudů jsou v souladu s tím, co si myslíme, a jsou vítány," uvedl v rozhovoru pro Spotlight Volby 2025. 

Míč je na straně zákonodárců

Rozhodnutí soudů vyvolalo otázku, jak veřejnosti vysvětlit, že soud označí jednání za obcházení zákona, ale přesto registraci neruší. "Jen proto, že nám něco přijde nelogické nebo nesprávné, ještě neznamená, že je to protizákonné či protiústavní. To není úloha soudů, ale zákonodárce, který musí právní úpravu změnit," zdůraznil Vartazaryan.

Související

"To je přece jasný rozpor." Ústavní právník rozebírá (ne)verdikt soudu o Stačilo!

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik společně s předsedkyní SOCDEM Janou Maláčovou a předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou

Podle něj by bylo "logicky koherentnější", kdyby soudy návrhy jednoduše zamítly bez odkazů na obcházení práva, aby nemátly veřejnost.

Soudy své rozhodnutí často zdůvodňovaly také potřebou právní jistoty a předvídatelnosti volebního procesu. Vartazaryan tento argument považuje za klíčový: "Nejde o novou praktiku. Obcházení koaliční úpravy se v české politice objevuje desítky let, je to kontinuální prvek. Proto je nutné změnit zákon, nikoli rozhodovat soudně."

Definice předvolební koalice

Společně s kolegou Filipem Horákem proto Vartazaryan navrhl novou definici předvolební koalice. "Aktuální úprava je založena na volním aktu politických subjektů, zda se přihlásí jako koalice. My to chceme změnit na povinnost - pokud na kandidátce figurují členové více stran, musí jít o koalici," vysvětlil.

Související

Bouře pod Pavlovými okny. Stačilo! a SPD táhnou k Hradu kvůli "zmanipulovaným volbám"

Stačilo, Kateřina Konečná, Daniel Sterzik, volby, poslanecká sněmovna, mítink, předvolební kampaň, komunismus, příznivci, Česká Třebová

Taková změna by podle něj zabránila situaci, kdy například přiznaná koalice Spolu by kvůli 11procentní hranici neuspěla, zatímco volné uskupení typu Pirátů a Zelených by se do sněmovny dostalo už s pěti procenty.

I když kritici tvrdí, že současná situace podkopává důvěru ve volby, Vartazaryan míní, že vzhledem k dlouhé tradici obcházení pravidel nejde o prvek, který by systém zásadně narušoval. Varuje ale před nespravedlivými důsledky, pokud by nepřiznané koalice získaly výhodu oproti těm přiznaným. "Proto je důležité tento problém vyřešit co nejdříve," uzavírá.

Celý díl rozhovoru najdete ve videu nebo na podcastových aplikacích Aktuálně.cz.

 
Mohlo by vás zajímat

Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby

Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby

Kriminalita mladistvých v Česku vzrostla za čtyři roky o třetinu, upozornil Rakušan

Kriminalita mladistvých v Česku vzrostla za čtyři roky o třetinu, upozornil Rakušan

Česko získá supernemocnici. Takový kolos nemá obdoby, experti varují před "minami"

Česko získá supernemocnici. Takový kolos nemá obdoby, experti varují před "minami"

Opilec v autobusu v Brně vytáhl nůž. Cestující ho odzbrojili, policie později pustila

Opilec v autobusu v Brně vytáhl nůž. Cestující ho odzbrojili, policie později pustila
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 koalice SPD Piráti

Právě se děje

před 10 minutami
"Spolu mimo sněmovnu? Bylo by to nespravedlivé," říká právník a navrhuje řešení
9:59

"Spolu mimo sněmovnu? Bylo by to nespravedlivé," říká právník a navrhuje řešení

Krajské soudy zamítly návrhy na zrušení registrací kandidátních listin pro říjnové volby. Podle Gora Vartazaryana jde o mezeru v zákoně.
před 29 minutami
Obr otevřel dveře NBA čínským fanouškům, sám nesl těžké břemeno

Obr otevřel dveře NBA čínským fanouškům, sám nesl těžké břemeno

Dnešní jubilant Jao Ming se z hvězdy NBA stal symbolem čínského basketbalu. Boom tohoto sportu ale v zemi za Čínskou zdí ovlivnila politika a cenzura.
před 1 hodinou
V pasti sekty. Začalo to nevinným pozváním na Instagramu, popisuje mladá žena

V pasti sekty. Začalo to nevinným pozváním na Instagramu, popisuje mladá žena

25letá žena byla členkou hnutí Sinčchondži dlouhých pět let. Teprve před 14 dny se jí z něj podařilo odejít. Se svou zkušeností se rozhodla svěřit.
před 1 hodinou
Kdo zastřelil Charlieho Kirka? Dvacátník, kterého udal otec, potvrdil guvernér

Kdo zastřelil Charlieho Kirka? Dvacátník, kterého udal otec, potvrdil guvernér

Policie potvrdila, že zadržela podezřelou osobu v souvislosti s vraždou vlivného amerického aktivisty a spojence Donalda Trumpa.
před 2 hodinami
Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Jaký detail rozhodl o Kirkově smrti? To analyzuje bývalý policejní instruktor Zdeněk Charvát.
Aktualizováno před 2 hodinami
S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

ŽIVĚ
S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 3 hodinami
Přímo před Putinem ničil ruský sen. Bál jsem se pak o život, přiznal Američan

Přímo před Putinem ničil ruský sen. Bál jsem se pak o život, přiznal Američan

Útočník T. J. Oshie vzpomínal na to, co se dělo poté, co nevídaným představením rozhodl utkání na olympiádě v Soči.
Další zprávy