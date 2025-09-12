"Spolu mimo sněmovnu? Bylo by to nespravedlivé," říká právník a navrhuje řešení

Krajské soudy po celé republice v uplynulých dnech odmítly návrhy politických stran a hnutí, které napadaly registrace kandidátních listin jejich konkurentů. Neuspěly žaloby proti kandidátkám SPD, Pirátů ani uskupení Stačilo!.
V případě posledně jmenovaného dokonce brněnský soud konstatoval, že jde sice o nepřiznanou koalici, přesto registraci ponechal v platnosti.
Podle Gora Vartazaryana z Právnické fakulty Univerzity Karlovy je tento postup očekávatelný: "Ten stav, který nastal, není ani protizákonní, ani protiústavní. Proto i závěry soudů jsou v souladu s tím, co si myslíme, a jsou vítány," uvedl v rozhovoru pro Spotlight Volby 2025.
Míč je na straně zákonodárců
Rozhodnutí soudů vyvolalo otázku, jak veřejnosti vysvětlit, že soud označí jednání za obcházení zákona, ale přesto registraci neruší. "Jen proto, že nám něco přijde nelogické nebo nesprávné, ještě neznamená, že je to protizákonné či protiústavní. To není úloha soudů, ale zákonodárce, který musí právní úpravu změnit," zdůraznil Vartazaryan.
Podle něj by bylo "logicky koherentnější", kdyby soudy návrhy jednoduše zamítly bez odkazů na obcházení práva, aby nemátly veřejnost.
Soudy své rozhodnutí často zdůvodňovaly také potřebou právní jistoty a předvídatelnosti volebního procesu. Vartazaryan tento argument považuje za klíčový: "Nejde o novou praktiku. Obcházení koaliční úpravy se v české politice objevuje desítky let, je to kontinuální prvek. Proto je nutné změnit zákon, nikoli rozhodovat soudně."
Definice předvolební koalice
Společně s kolegou Filipem Horákem proto Vartazaryan navrhl novou definici předvolební koalice. "Aktuální úprava je založena na volním aktu politických subjektů, zda se přihlásí jako koalice. My to chceme změnit na povinnost - pokud na kandidátce figurují členové více stran, musí jít o koalici," vysvětlil.
Taková změna by podle něj zabránila situaci, kdy například přiznaná koalice Spolu by kvůli 11procentní hranici neuspěla, zatímco volné uskupení typu Pirátů a Zelených by se do sněmovny dostalo už s pěti procenty.
I když kritici tvrdí, že současná situace podkopává důvěru ve volby, Vartazaryan míní, že vzhledem k dlouhé tradici obcházení pravidel nejde o prvek, který by systém zásadně narušoval. Varuje ale před nespravedlivými důsledky, pokud by nepřiznané koalice získaly výhodu oproti těm přiznaným. "Proto je důležité tento problém vyřešit co nejdříve," uzavírá.
Celý díl rozhovoru najdete ve videu nebo na podcastových aplikacích Aktuálně.cz.