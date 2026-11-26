Martin Kupka může být zatím klidný, předčasný kongres jeho strany se konat nebude. Příčina je prostá: nikdo nemá plán „B“. Podle politologů to ale není nic překvapivého. „Co se týče vnitřních proměn, ODS je známá tím, že vždycky dlouho čeká,“ říká politolog Aleš Michal.
Navenek působí klidně, uvnitř občanské demokracie je ale zjevná jistá míra nespokojenosti. A možná i nervozity. Toho času hegemon české politiky napravo od středu totiž čelí úbytku podpory, což po komunálních volbách vyústilo v debatu o svolání předčasného kongresu.
Situací se zabývalo také pondělní neveřejné jednání předsednictva strany. „Byl to návrh na předčasný kongres, pro který teď podle mě není ve straně podpora. A ani by to nebylo rozumné, protože o to žádalo jedno oblastní sdružení a nikdo další se k tomu zatím nepřipojil,“ říká pro Aktuálně.cz poslanec ODS Petr Sokol.
„Vedení nám představilo kroky, které teď chce udělat, a předpokládám, že se naplní, a pak není důvod, aby byl předčasný kongres. To vedení je tam osm měsíců. Zatím to byl ojedinělý výstřel, který nemá žádné zásadní následky,“ dodává Sokol.
Jeho stranický kolega Štěpán Slovák pak upozorňuje, že ODS nikdy nebyla stranou, která by dělala vnitřní revoluce půl roku poté, co bylo zvoleno nové vedení. „To konzervativní straně skutečně nesluší, že my teď po půl roce řekneme, že má být všechno jinak,“ míní.
Místopředseda ODS Pavel Drobil o STAN, výzvách ke kongresu a své viditelnosti
Současně ale Slovák přiznává, že rozumí nespokojenosti části straníků. „Já jsem taky nespokojený s výkonem předsednictva jako celku. Je to něco, co jsem opakovaně říkal při našich vnitřních debatách. Teď mají kolegové čas, možná celý rok, uvidíme, jaká bude atmosféra, řádný kongres je v roce 2028.“
Nejen Slovák pak připomíná, že se v příštím roce nekonají žádné volby. I proto je teď podle něj ideální čas vyrazit do regionů a představovat skutečné alternativy vůči vládě. „Musíme to dělat napříč stínovými ministerstvy a myslím, že ten výtlak a výkon na všech těch stínových ministerstvech nebyl zatím dost dobrý,“ uvažuje.
Podle něj je to něco, co Martin Kupka jako předseda strany plánuje řešit. „A je to také čistě v jeho kompetenci.“ Zdůrazňuje také, že děčínská ODS, která přišla s tím, že by se mohl konat mimořádný kongres, nepřišla s nějakým alternativním plánem „B“.
„Tuto variantu za mě neměli, a proto sami postupně usuzují, že nemá smysl dělat mimořádný kongres a máme se bavit o programu.“ Totéž jinými slovy říká také Sokol: „Každá organizace má právo mimořádný kongres požadovat. Ale protože oni teď to B neřekli, tak se k tomu logicky nikdo nepřipojil.“
Podle Sokola se ukazuje, že když chce někdo tento institut v ODS využít, tak může. „Ale pokud ho chcete dotáhnout do konce, tak musíte říct jasně, jak to vidíte, jak by to pokračovalo, kdo by měl přijít do vedení,“ říká.
Politolog Aleš Michal v této souvislosti upozorňuje, že co se týče vnitřních proměn, ODS byla a je známá tím, že vždycky dlouho čeká. „Mísí se tu různé zájmy, střetávají se pohledy různých regionálních organizací. I kritici současného vedení často říkají, že je třeba dát Martinu Kupkovi ještě šanci,“ říká.
Také podle něj je to i v tomto ohledu strana konzervativní. „V něčem je v područí významných zákulisních hráčů – to ale znamená, že je taky bez odvahy. V ODS by si měli podrobně nastudovat důvody úpadku sociální demokracie,“ uvažuje politolog.
A pokud jde o pokles její podpory u voličů, má za to, že za to může jistá míra neautenticity a nesrozumitelná komunikace jejího vedení. „Strana nemluví jedním hlasem,“ pokračuje Michal, „nemá jasných pět nebo šest tezí programu, ve kterých je důvěryhodná. Předseda Kupka se snaží komunikaci založit na ekonomických tématech, ale drží se toho spíš jako obecné poučky.“
Odpověď Martina Kupky (ODS) na dotaz Aktuálně.cz, zda i dosavadní volební výsledky neukazují, že lídrem opozice bude spíše STAN než ODS.
Z jeho pohledu pak k nějakému nárůstu podpory nepovede ani cesta „pravicového vyostření“, byť by se podle něj o větší srozumitelnost jistě jednalo. „Já si ale nemyslím, že po takovém přístupu je tu taková poptávka, aby na tom ODS získávala voliče od své přímé konkurence, tedy aby k ní na základě toho přešli voliči STAN a Našeho Česka.“
Zrovna tak pochybuje, že ODS půjde do voleb samostatně. „Není to cesta, to už teď musí vidět snad každý,“ říká. Otázka podle něj ale je, co je cílem. „Pokud cílem má být porážka Andreje Babiše, bude muset dojít ke spojení ODS s dalšími partnery. Přirozeně se nabízí TOP 09, případně formát původní koalice Spolu. Taková formace ale musí mít jasného silného lídra.“
Martin Kupka je ovšem podle Michala politik, který se příliš nehodí na hru, ve které se pasuje do role tzv. zlého muže. „Občas je v debatách vidět, že se o něco takového snaží, zejména když dochází na konfrontaci s Karlem Havlíčkem nebo Petrem Macinkou. To ale nefunguje, není v této pozici autentický – na rozdíl třeba od Víta Rakušana,“ míní politolog.
Bateriový boom v Česku: Žádosti o úložiště odpovídají výkonu 150 Temelínů. Část investorů ale narazí
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Zeman byl v nemocnici kvůli loňské operaci. Kdy to bylo s českými prezidenty vážné?
Důvodem hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana byla primárně kontrola po loňské operaci nezhoubného polypu na tlustém střevě. Dvaaosmdesátiletý politik měl z motolské nemocnice odejít podle plánu nejpozději v pátek ráno, ale vše dopadlo dobře a tak byl propuštěn již ve čtvrtek, uvedl deník Blesk. Zatímco nyní šlo o kontrolu, v minulosti Zeman skončil i na klinice intenzivní medicíny.
ŽIVĚ Rusko nemá rozšiřovat válku na Ukrajině, shodli se Trump a Rutte
Rusko by nemělo podnikat žádné kroky, kterými úmyslně či neúmyslně rozšíří válku na Ukrajině, uvedli ve společném prohlášení americký prezident Donald Trump a generální tajemník NATO Mark Rutte po středečním večerním jednání v Trumpově floridské rezidenci Mar-a-Lago. Mírová dohoda by měla být dojednána co nejdříve, shodli se rovněž.
Vjela na přejezd a přišla o řidičák. Policie zpřísnila postihy za běžný přestupek
Poláci letos několikrát zpřísnili silniční předpisy a postihy za jejich porušení. Teprve před pár dny třeba výrazně zpřísnili postihy pro řidiče na železničních přejezdech. Policie teď za některé prohřešky může dokonce na místě odebrat řidičák až na tři měsíce. A první dny platnosti těchto předpisů ukazují, že benevolentní zřejmě policisté moc nebudou.
V Rusku vznikl nový seriál o Stalinovi. Představuje ho jako vůdce, který rozhodoval v zájmu státu
Nový šestidílný seriál Stalin zachycující sovětského diktátora v poválečných letech přichází v těchto dnech na streamovací platformu Kion a následně na obrazovky ruské televize. Soudě podle traileru jde o typický vlastenecký velkofilm, ve kterém se rozhodný vůdce staví na odpor Západu, napsal server Meduza.
Zapáleného muže hasila prezidentská ochranka. Mělo jít o Ukrajince s listem požadavků
Před polským prezidentským palácem ve Varšavě se ve středu odpoledne zapálil muž. Na pomoc mu okamžitě přispěchali příslušníci Státní ochranné služby (SOP), kteří zajišťují také bezpečnost polského prezidenta Karola Nawrockého. Podle polských médií šlo o mladého Ukrajince studujícího na tamní vysoké škole, který požadoval změnu přístupu k Ukrajincům žijícím v Polsku. Utrpěl vážná zranění.