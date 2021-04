Nespokojená KSČM se radí, jestli bude dál podporovat vládu. Kabinet ale nepadne

Čím více se blíží říjnové volby do sněmovny, tím více projevují komunisté svou nespokojenost s vládou Andreje Babiše, kterou drží přes tři roky u moci. Ve čtvrtek odpoledne se proto budou radit, jestli svůj postoj k vládě nezmění. Nečeká se však, že by po jednání vypověděli podporu kabinetu. Podle dřívější dohody s premiérem Babišem nastane v případě sporů dohodovací řízení.

"Současné vedení KSČM má výrazné pochybnosti o tom, že bychom měli vládu tolerovat až do konce volebního období," prohlašoval předseda KSČM Vojtěch Filip před čtvrtečním zasedáním vedení strany, po kterém bude jasné, jaký postoj zaujme KSČM k menšinové vládě ANO a ČSSD.

Je pravděpodobné, že komunisté budou pokračovat v kritice vlády a vyzvou premiéra Andreje Babiše k dohodovacímu řízení, ve kterém by měli řešit svou nespokojenost. Ta je zatím nejvyšší od července roku 2018, kdy s ním podepsali dohodu o toleranci vlády.

Jak bude takové dohodovací řízení vypadat, je zřejmé ze zmiňované dohody. "V případě sporu se sejdou expertní týmy obou stran, aby předešly narušení shody v postupu. Pokud nebude dosaženo shody, sejdou se ke spornému bodu předsedové obou dvou stran a budou se snažit najít řešení. Pokud bude i toto jednání obou předsedů neúspěšné, považuje se dohoda za ukončenou," stojí v textu s podpisy Babiše a Filipa.

Jestli se oba politici rozejdou a dohodu ukončí, nelze odhadovat. Z dění v posledních měsících je ale zřejmé, že komunisté si od podpory vlády slibovali více, než čeho se dočkali. Navíc průzkumy veřejného mínění, stejně jako loňské krajské a senátní volby, ukazují, že komunisté ztrácejí výrazně podporu voličů a nemají jisté zvolení do sněmovny.

Podporu ztrácí také Vojtěch Filip, který v předsednickém křesle už "přesluhuje". Nebýt epidemie koronaviru, komunisté by se sešli na volebním sjezdu, na kterém Filip už nechtěl post předsedy obhajovat. Ještě do podzimu si ale chce KSČM nové vedení vybrat a do voleb už půjde s novým předsedou či předsedkyní.

Spor o 10 miliard pro armádu

Vyvrcholením dosavadní nespokojenosti komunistů s vládou bylo dění ohledně 10 miliard korun pro armádu. Když se totiž schvaloval státní rozpočet na letošní rok, komunisté slíbili, že jej podpoří jen v případě, pokud vláda tuto částku armádě škrtne.

Premiér Babiš žádosti vyhověl, aby rozpočet prošel, avšak vzápětí řekl, že peníze v následujících týdnech armádě stejně pošle. Když vláda schválila v lednu odeslání prvních pěti miliard, už tehdy komunisté dávali najevo nespokojenost. Ta výrazně narostla tento týden, kdy vláda poslala zbývajících pět miliard.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) tento krok hájila a tvrdila, že komunisté nemají důvod k protestům, protože peníze jsou určené na boj proti covidu. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), který hrozil demisí, pokud vláda peníze nepošle, upřesňoval, kam finance půjdou. "Vrácené peníze budou z velké míry využity i v rámci nasazení armády v boji s covidem," prohlásil. Podle něj budou využity zejména na platy a příplatky pro vojáky, opravy techniky a také na posílení rozpočtů vojenských nemocnic, které jsou zapojeny do pomoci s koronavirovou epidemií.

Komunisté, kteří při schvalování rozpočtu zdůrazňovali, že jsou proti tomu, aby z 10 miliard šly peníze i na vojenské operace v zahraničí, považují takové chování vlády za podraz. "Vláda neplní své sliby," tvrdí Vojtěch Filip, který je přesvědčený, že 10 miliard rozhodně nejde přímo na boj proti covidu, jak mu premiér Babiš při debatě o rozpočtu sliboval.

"Naše důvěra vůči vládě byla narušena zvláště posledními kroky ministerstva obrany. Protože vyhrožovat vládě demisí ministra, pokud nedostane svých pět miliard, aniž by to podložil tím, co jsme požadovali, to znamená, že tyto peníze opravdu půjdou pro záchranné složky, odměny vojáků a odměny spojené s pomocí vojska v rámci pandemie, považujeme za špatné. Vojáci pracují 24 hodin denně a nejsou zahrnuti v základním odměňovacím způsobu," říká poslanec KSČM Leo Luzar, který předpokládá, že páteční výkonný výbor "zaujme rázné stanovisko".

Komunisté prosazují Sputnik i Rosatom

Kromě toho jsou komunisté nespokojeni z dalších důvodů. Především se jim nelíbí to, že nic nenasvědčuje tomu, že by se v Česku očkovalo ruskou vakcínou Sputnik V, jejíž používání KSČM velmi výrazně prosazuje. Ovšem ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) je proti a stojí si za tím, že dokud Sputnik neschválí Evropská léková agentura jako ostatní vakcíny, její používání nepovolí. Prezident Miloš Zeman proto navrhl odvolání Blatného, což podporují také komunisté, premiér Babiš to však neudělal.

Komunisté nejsou příliš spokojeni ani s děním kolem ruské firmy Rosatom, kterou prosazují jako dodavatele nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Premiér Babiš totiž vyslyšel v pondělí hlasy odpůrců účasti ruské firmy v tendru a slíbil, že důležité slovo při výběru dodavatele budou mít tajné služby. Ty přitom dlouhodobě před účastí firem z rizikových zemí, jako je Rusko nebo Čína, varují.

"Nemáme zatím ani schválené sloučené pojišťovny, nemáme banku v rukou státu," jmenuje další výhrady Filip. Konkrétně jde o to, že by se sloučila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Vojenská zdravotní pojišťovna. Když Filip odcházel na začátku února z jednání od premiéra Babiše, tvrdil, že se na tomto sloučení shodli. Jenže od té doby nic nenasvědčuje tomu, že by se slučování chystalo. Ticho je také kolem druhého zmiňovaného požadavku, a to vzniku banky komerčního typu, kterou by vlastnil stát.

Nynější výhrady KSČM přitom přicházejí jen několik dní poté, co její poslanci opětovně "zachránili" vládu při hlasování o dalším prodloužení nouzového stavu do 11. dubna. Ještě několik hodin před hlasováním to vypadalo, že vládu nikdo nepodpoří, zejména když Filip označoval možnost podpory za značně nepravděpodobnou. Poté, co ministr průmyslu Karel Havlíček rozhodl, že pro stavbu v Dukovanech nepřímo osloví firmy včetně ruského Rosatomu, komunisté otočili a jako jediní kromě vládních ANO a ČSSD zvedli pro další nouzový stav ruku.

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, který je také podepsaný pod dohodou z roku 2018, zatím reaguje na výtky komunistů poklidně. Počítá přitom s možností dohodovacího řízení. "Jsme připraveni vyslechnout výtky nebo výhrady KSČM. Budeme se bavit o tom, co jsme z jejich pohledu nesplnili, a budeme se snažit ty věci vysvětlit, eventuálně splnit," řekl s tím, že zatím o takovém řízení nemá informace.

Co bude dál s podporou vlády od KSČM, se teprve uvidí. I kdyby ji ale vypověděla, není pravděpodobné, že by vláda padla. Hlavním důvodem je to, že volby už budou za pár měsíců a téměř žádná strana neavizuje, že by chtěla hlasovat o vyjádření nedůvěry vládě. Takový krok nyní prosazuje jen SPD Tomia Okamury, ale hlasy jeho hnutí ve sněmovně ke svržení kabinetu zdaleka nestačí. Loni mluvil o možném konci vlády také předseda ODS Petr Fiala, který vyzýval další strany, aby šly do hlasování o nedůvěře vládě. Nyní už ale říká, že krátce před volbami nemá smysl kabinet bořit.

Důležitou roli může sehrát v celé věci prezident Miloš Zeman, který dlouhodobě Babiše podporuje, ovšem dává najevo zároveň nespokojenost. Pokud by Babiš neodvolal Blatného, tak by to podle Zemana nepřispělo k posílení přátelství mezi ním a předsedou vlády. V minulých dnech si prezident pozval jednotlivě na zámek v Lánech Babiše, Okamuru, Filipa a ve středu Faltýnka. Co má v plánu, zatím není jasné.

