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Domácí

Další neklid na obzoru. Pavel rozmetal Babišově vládě armádní strategii

ČTK
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Navržená koncepce výstavby armády do roku 2040 podle prezidenta Petra Pavla nezajistí plnění spojeneckých závazků ani připravenost na konflikt vyšší intenzity. Novinářům to řekl po odchodu z úřadu vlády. Vláda by v pondělí dokument měla na svém jednání schvalovat.

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Schůze vlády, které se kvůli projednávání armádní koncepce účastní i prezident Petr Pavel (vlevo), 2. listopadu 2026, Praha. Vpravo je premiér Andrej Babiš (ANO).Foto: ČTK – Říhová Michaela
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Cílem koncepce by podle prezidenta měla být plně bojeschopná česká armáda připravená bránit vlastní území i plnit spojenecké závazky v Severoatlantické alianci (NATO). Závazky jsou podle něj vyjádřeny v systému obranného plánování a cílech výstavby schopností. V navržené podobě však koncepce podle Pavla k jejich plnému naplnění nepovede.

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Česko podle projednávané koncepce neplní 70 procent cílů výstavby schopností požadované spojeneckými závazky, přičemž u zdrojově nejnáročnějších zaostává o pět až deset let. Tento deficit omezuje schopnost české armády plnit úkoly kolektivní obrany.

Prezident připustil, že vláda má vedle obrany a armády také jiné priority. Poukázal ale na to, že obdobným problémům čelí i spojenci, kteří přesto podpořili zvýšení obranných výdajů, aby jejich armády mohly plnit své úkoly.

Aktualizovaná Koncepce výstavby armády do roku 2040 je strategický dokument, který má určit priority a rozvoj české armády na následující roky. Z materiálu vyplývá, že plánované financování do roku 2030 ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) umožní jen omezený rozvoj vybraných schopností.

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Nedostatky koncepce podle Pavla nejsou problémem samotné armády, která vychází z prostředků a peněz přidělených politickou reprezentací. "Je to vláda, kdo zodpovídá za bezpečnost země," dodal Pavel.

Prezident uvedl, že se jednání zúčastnil především kvůli dvěma projednávaným bodům, dlouhodobému výhledu a zmíněné koncepci výstavby armády. Oba dokumenty považuje vzhledem k současné bezpečnostní situaci za zásadní. Výsledek jednání kabinetu komentovat nechtěl.

Předchozí koncepci s výhledem do roku 2035 schválila vláda Petra Fialy (ODS) v roce 2023, obvykle se dokument přepisuje každé čtyři až pět let. Současný kabinet se rozhodl koncepci aktualizovat o dva roky dříve, než byl původní plán, mimo jiné i proto, že spojenci loni na úrovni NATO přijali nové budoucí závazky.

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Mezi priority dokument řadí dokončení výstavby těžké brigády, zahájení modernizace střední brigády, posílení ochrany proti vzdušným hrozbám a zlepšení velení a řízení.

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Podobně jako předchozí koncepce nový dokument počítá s přípravou na dlouhotrvající konflikt vysoké intenzity proti technologicky vyspělému protivníkovi a zdůrazňuje kolektivní obranu NATO, modernizaci výzbroje i doplňování personálu a zásob.

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