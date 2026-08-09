Zkusí se Babiš stát prezidentem? Pět důvodů, proč má smysl postavit se Pavlovi

Byť to zatím vehementně popírá, nakonec se může vcelku realisticky stát, že předseda hnutí ANO půjde do boje o Hrad. Má k tomu několik dobrých důvodů – obzvlášť vezmeme-li v úvahu, že chce vše řídit a mít nad vším pokud možno plnou kontrolu. A taky potřebuje imunitu.
„Nebudu kandidovat na prezidenta. Co bych tam dělal? Kdyby ovšem ta zoufalá opozice přemýšlela – protože Babiš stále má tu páru a pozici v hnutí – tak ho zvolila prezidentem a měla svatý pokoj. ANO by ztratilo lídra, který pracuje od rána do večera.“
Tak zní přibližně měsíc stará reakce Andreje Babiše na dotaz novinářů, zda bude kandidovat v příští volbě na prezidenta. A byť to Babiš odmítl už několikrát a skoro jistě tak bude činit ještě hodně dlouho, nakonec u něj může převážit touha to znovu zkusit.
Rozhodnout se může spontánně až těsně před volbami. Jediné, co ho od takového manévru bude odrazovat, je případná porážka. To je totiž věc, kterou předseda hnutí ANO z duše nesnáší.
Přesto existuje minimálně pět dobrých důvodů, proč nakonec do boje o Hrad půjde.
1. ANO nemůže boj o Hrad vzdát
Hnutí ANO je hegemonem české politiky, a tudíž si nemůže dovolit tak zásadní souboj, jakým je prezidentská volba, odpískat. Jiného relevantního kandidáta ale zatím nemá. A krátí se mu čas na to, aby pracoval s variantou, že do voleb nominuje někoho, jehož všeobecná známost mezi lidmi bude nízká.
Za takové konstelace je vysoce pravděpodobné, že se Babiš nakonec rozhodne kandidovat, neboť pro jeho hnutí ANO nebude jiná možnost.
2. Jediný reálný soupeř
Tento týden zveřejněné šetření agentury NMS pro server Novinky.cz potvrdilo, že Babiš je pro Petra Pavla jediným relevantním protikandidátem.
Házet předem flintu do žita navíc není v Babišově povaze – neumí totiž prohrávat, jak sám několikrát naznačil. Nesnese porážku, chce mít vše pod kontrolou, všechno řídit. Proto bude chtít vyhrát i volby o Hrad.
3. Završení kariéry
Pro Babiše by šlo – po vzoru Václava Klause nebo Miloše Zemana – o ideální završení politické kariéry. Taková myšlenka je něco, co ho musí skoro jistě přitahovat.
Pokud by navíc volby vyhrál, prezidentem by se stal v necelých třiasedmdesáti letech. A pokud s přibývajícím věkem lidem zpravidla ubývají síly, ve srovnání s pozicí předsedy vlády by mu možná přece jen o něco méně náročná role prezidenta nakonec vyhovovala i z tohoto pohledu.
4. Imunita
Jsou tady ale i zcela praktické a strategické důvody. Andrej Babiš je kvůli kauze Čapí hnízdo pod tlakem v tom smyslu, že potřebuje imunitu. Což znamená, že má extrémně silnou motivaci zůstat v politice co nejdéle – možná až do smrti.
Prezidentská volba pro něj může být za trochu příznivé konstelace optimální způsob, jak v politice zůstat a zachovat si beztrestnost.
5. Prohra jako výhoda
Boj o Hrad by pro něj ale mohl být nakonec výhodou i v případě, že by ho prohrál – byl by to strategický tah, který by mu umožnil přetáhnout na svou stranu část voličů SPD, Motoristů a třeba i Stačilo!, kteří by pak jeho volbu mohli upřednostnit také ve volbách sněmovních.
Což by zvyšovalo jeho šance na to, aby byl premiérem i v příštím volebním období. Ostatně pozice hnutí ANO je v české politice natolik dominantní, že každý politik musí pracovat také se scénářem, že bez ANO nepůjde sestavit ani příští vláda.
Last minute rozhodnutí
Politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity je přesvědčený, že Babiš do prezidentské volby půjde pouze v situaci, kdy bude mít reálnou šanci na úspěch. „Není důvod se domnívat, že by šel do voleb při vysoké pravděpodobnosti své porážky,“ míní.
Důvod je prostý. „Babišova prohra by pro image jeho i hnutí ANO nebyla dobrá – zvláště při faktu, že by šlo už o druhou takovou porážku,“ uvažuje Kopeček. Podle něj to v danou chvíli znamená, že by muselo dojít k nějakému velkému poškození image a důvěryhodnosti Petra Pavla.
Případně by se musel stávající prezident nakonec rozhodnout mandát na Hradě neobhajovat. „Obojí samozřejmě není vyloučené, ale jeví se mi to v tuto chvíli spíše méně pravděpodobné,“ říká politolog v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Roli podle něj může sehrát také obliba Andreje Babiše v čase konání prezidentských voleb. A Kopeček se domnívá, že se do ní nejspíš bude promítat i důvěryhodnost jeho vlády.
„Obvyklá trajektorie přitom je, že vlády často mívají nejnižší důvěru kolem poloviny volebního cyklu, protože na začátku působení dělají spíše méně populární kroky. Takže termín prezidentských voleb v lednu 2028 není z hlediska šancí stávajícího premiéra zrovna ideální,“ dodává.
Do prezidentských voleb je podle něj nicméně ještě pořád dost času a rozhodnutí nekandidovat, případně naopak kandidovat, může Andrej Babiš udělat až za více než rok. „A podle mě s tím asi nebude spěchat,“ je přesvědčený Kopeček.
„Jen připomenu, že před posledními volbami se Andrej Babiš rozhodl téměř na poslední chvíli - na konci října 2022. Není tedy vyloučeno, že se takové last minute rozhodnutí, zda kandidovat, nebo nekandidovat, může zopakovat i před příští volbou,“ uzavírá politolog.
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