Smrt v kombinaci s paralenem nebo alkoholem. "Regulace kratomu přišla moc pozdě"

před 1 hodinou
Neškodný jako čaj a káva? Omyl, v mozku "nasedá" na stejná centra jako opiáty, říkají adiktologové o kratomu. Vytváří se na něm navíc závislost a může poškodit játra. Užívání kratomu se v poslední době rozšířilo hlavně mezi dětmi. A proto se stát rozhodl zakročit a prodej výrazně omezit. Experti ovšem říkají, že rozhodnutí přichází příliš pozdě.
Automat na prodej výrobků s kratomem v Brně.
Automat na prodej výrobků s kratomem v Brně. | Foto: ČTK / Uhlíř Patrik

Od středy začal platit zákaz prodeje kratomu bez omezení. Ten byl dříve volně dostupný například v automatech nebo ve večerkách. Nově budou muset mít obchody licenci k prodeji. Nařízení vlády tím chce omezit především dostupnost pro děti. Nejen mezi ně se právě kratom v posledních letech rozšířil. 

Kratom je v posledních letech stále oblíbenější mezi dětmi i dospělými. Mnozí vyzdvihují jeho účinky, jako jsou lepší soustředění a méně stresu. Odborníci přitom varují, že na něm rychle vzniká závislost. Navíc může poškodit játra a způsobit epileptický záchvat.

"Za poslední roky vidíme velký nárůst uživatelů, který stále pokračuje," říká Tomáš Jandáč z kliniky adiktologie při fakultní nemocnici v Praze.

"Do ambulancí nám chodí čím dál víc klientů, dospělí i děti, kteří jsou na kratomu závislí. A často to jsou lidi, kteří by závislí nebyli, kdyby nebyl kratom tak volně dostupný," vysvětluje Lucie Křenková ze spolku Magdaléna, který pomáhá lidem se závislostmi.

Právě nové nařízení vlády, které začalo platit ve středu, má za cíl omezit volnou dostupnost zejména pro dětí. Ty si mohly donedávna koupit kratom například ve večerce nebo v automatu.

"Přesná čísla nemáme, ale z pozorování víme, že v každé třídě na druhém stupni je aspoň jeden žák, který kratom užívá," dodává Lucie Křenková. 

Co je kratom?

Kratom se nejčastěji se užívá ve formě zeleného prášku. Dále pak ve formě listů, které uživatelé kouří nebo luhují jako čaj.

Získává se z rostliny Mitragyna speciosa, z tropického stromu z čeledi mořenovitých. Ta roste v jihovýchodní Asii. 

Účinky kratomu se liší podle množství užité látky. Při nižších dávkách má stimulační efekt (zvýšená bdělost, komunikativnost a libido, zvýšení psychické a fyzické kondice). Při vyšším dávkování se objevují příznaky utlumení.

Mezi nežádoucí účinky nejčastěji patří nechutenství, hypotenze, svalová slabost či mírnější zácpa. Při extrémních dávkách hrozí útlum dechu.

Zdroj: Centrum primární prevence Magdaléna o.p.s

Fatální důsledky

Podle adiktologů se o riziku spojeném s užíváním kratomu dlouho nemluvilo. Často se totiž zmiňovalo, že se samotnou látkou prakticky nelze předávkovat. Proto ho děti i dospělí užívali bez jakýchkoliv zábran. Přitom hlavně v kombinaci s alkoholem nebo léky to může mít fatální důsledky. 

"Víme o úmrtích, kdy děti i dospělí užívali kratom spolu s alkoholem, s antidepresivy nebo i s běžnými léky na bolest, jako je paralen. Takže ta rizika při kombinování s jinými látkami jsou opravdu velká," vysvětluje Křenková. Dalším rizikem je vznik závislosti nebo škodlivý vliv na játra. 

Kratom v mozku nasedá na stejné receptory jako třeba heroin a jiné opiáty. I když zdaleka nemá tak škodlivé účinky jako těžké drogy, může právě kratom sloužit jako předstupeň k užívání silnějších látek. To je podle odborníků velké riziko především u dětí. 

Tím, že kratom nebyl dlouho na seznamu zakázaných látek, mnoho dětí si myslelo, že užívání je bez rizik. "Mladší klienti často přemýšlí ve stylu, že heroin, kokain a pervitin jsou zakázané. Ale kratom se dá sehnat úplně všude, takže to přece nemůže být tak škodlivé," vysvětluje Křenková. 

"Když děti užívají kratom, tak vlastně cvičí vlastní mozek v tom, aby si zvykal na opiáty. Ve chvíli, kdy dítěti přestane stačit obvyklá dávka, tak už má jenom krůček ke klasickým opiátům. Když to beru do extrému, tak si tím vlastně cvičíme děti v závislostech na opiátech," dodává.

Regulace je dobrá, ale přišla pozdě

Odborníci po regulaci volali už několik let. "Kratom je látka, která prostě musí být nějak regulovaná. Na to, jak nebezpečná látka to je, přišlo rozhodnutí vlády příliš pozdě," říká Tomáš Jandáč. "Je to rostlina, která se pěstuje v jihovýchodní Asii, nevíme, čím to tam hnojí nebo v jaké vůbec roste půdě," vysvětluje.

"Tři roky jsme chtěli, aby byl kratom omezený, ale trvalo to celé strašně dlouho. Za regulaci jsme teď rádi, ale kdyby to bylo před dvěma lety, tak jsou dopady mnohem menší," dodává Lucie Křenková.

Spotlight Generace - Denisa Vajdlová | Video: Michaela Lišková
 
