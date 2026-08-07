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Domácí

Nesekejte v době veder, varují experti obce. Sucho může zmírnit změna přístupu

ČTK

Kvůli dlouhodobému suchu a nárůstu vysokých teplot v posledních letech se podle ochránců přírody musí výrazně změnit péče o zeleň ve městech a obcích. Pomoci může omezení sečení nebo takzvaná mozaiková seč, při které se v trávníku nechávají neposekané plošky.

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Sucho, řekaFoto: Shutterstock
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Podle výzkumů to může trávníkům pomoct lépe zvládat vedra, protože vyšší porosty brání vysychání půdy. Vyplývá to z tiskové zprávy neziskové organizace Česká krajina, která se zaměřuje na zmírňování dopadů klimatických změn a adaptaci krajiny na změny klimatu.

Péče o městskou zeleň byla podle ředitele organizace Dalibora Dostála dlouho dobu založená zejména na kosení trávníků. „Jejich sečení ale v době veder vede k jejich usychání. Kvůli častému a příliš nízkému kosení se zelené plochy trávníků v mnoha městech a obcích obvykle již na začátku prázdnin mění ve vyschlé strniště bez života,“ uvedl.

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Důvody kosení trávníků poškozených suchem a horkem jsou podle Dostála často ekonomické. Technické služby měst podle něj mají často s radnicí domluvený určitý počet sečí, a pokud by je nenaplnily, výrazně by jim klesly příjmy. Proto je podle Dostála nutné, aby se pracovníci technických služeb proškolili i na jinou péči o zeleň, a trávníky kosili jen tehdy, když je to potřebné.

Omezení kosení by podle organizace navíc pomohlo i zvýšení různorodosti. Zkušenosti vědců z Českých Budějovic naznačily, že omezením sečí a zavedením jiných postupů sekání, například zmíněné mozaikové seče, se ve městě zvýšil počet a rozmanitost kvetoucích rostlin.

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Nové postupy nejprve odborníci vyzkoušeli v areálu Biologického centra Akademie věd (BC AV ČR), a poté je ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a správnou města začali uplatňovat i na větších plochách městské zeleně.

„I desítky let intenzivně sečené plochy hned první rok rozkvetly. Díky tomu trávníky výrazně lépe zvládají extrémní vedra, protože vyšší a kvetoucí porosty brání vysychání půdy a poskytují prostředí a potravu pro včely, motýly a další opylovače. Při správném postupu navíc nedochází k nárůstu pylových alergenů,“ uvedl Miloslav Jirků BC AV ČR.

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V městské zeleni se navíc podle ochránců stále více šíří nebezpečné druhy invazních dřevin, jako například pajasan žláznatý nebo javor jasanolistý. Vedle vytlačování původních druhů způsobují i alergické reakce u lidí. Podle Dostála nemají technické služby ve městech na jejich odstranění dostatečné kapacity ani kvalifikaci.

Velkou část z nich nestačí jen pokácet, protože z pařezu se porost dovede během dvou let obnovit, a to i ve větším rozsahu, upozornil. Při jejich likvidaci je podle něj účinná například takzvaná injektáž, metoda chemické likvidace dřevin, při které se účinná látka vpravuje do cévního systému stromu.

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Organizace Česká krajina na svých projektech spolupracuje vedle BC AV ČR a Jihočeské univerzity například s Univerzitou Karlovou nebo Českou zemědělskou univerzitou.

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