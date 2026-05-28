Neschváleno. Opozice se chtěla ptát na privatizaci Explosie, prostor nedostala

Byť je to už týden, co premiér Andrej Babiš (ANO) začal mluvit o tom, že vláda možná zprivatizuje státní Explosii, konkrétnější informace k záměru kabinet neuvolnil. I tak někteří opoziční poslanci vysvětlovali, proč by téma chtěli zařadit na středeční jednání s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Jenže když došlo na hlasování, neměli dostatek hlasů a téma tak spadlo ze stolu.
Francouzské Eurenco? Či „domácí“ CSG, STV Group nebo Colt CZ? Těch firem, které jsou od minulé středy na nohou, je celá řada. Když se rozneslo, že Andrej Babiš během jednání s ministrem Zůnou nečekaně otevřel téma privatizace podniku Explosia, zbrojovky zbystřily.
Řada z nich totiž s pardubickým podnikem, proslaveným výrobou trhaviny Semtex a soustředícím se na produkci součástek dělostřelecké munice, úzce spolupracuje. A v minulosti o majetkovém vstupu do Explosie navíc někteří tito hráči také uvažovali.
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) už sice stihl premiérova slova mírnit s tím, že nic rozhodnuto není a vláda pouze vyhodnocuje situaci, ovšem byznys téma vážně řeší. A nejen on. Záměr, který by prý mohl státu vynést až 20 miliard korun, překvapil i politiky.
„Zamýšlený prodej se zásadním způsobem dotkne ministerstva obrany, mě by na to zajímal názor pana ministra,“ obrátila se poslankyně Jana Černochová (ODS) na Jaromíra Zůnu během středečního jednání výboru pro obranu.
K ní se pak přidal i Ivan Bartoš (Piráti). „Hovoříme zde o strategických podnicích v České republice, jejich udržitelnosti, bezpečnosti dodavatelských řetězců,“ nechápe bývalý ministr pro místní rozvoj, proč Babiš vůbec téma privatizace Explosie otevřel.
„Ten první argument, který zazněl od premiéra Babiše, že v momentě, kdy tu Explosii chci zprivatizovat, můžeme čekat výnos 20 miliard korun, které lze použít na to, abychom zaplácli dluh vůči Severoatlantické alianci, mi přijde jako nebezpečně populistický,“ pokračoval Bartoš.
A protože mu chybí informace o takto „zásadní informaci“, navrhnul pirátský poslanec, aby se téma na středečním výboru probralo alespoň s ministrem Zůnou. Nicméně bod „Jak vážné jsou úvahy o prodeji pardubické Explosie“ neprošel. Pro jeho zařazení na program jednání hlasovalo sedm poslanců, osm bylo proti.
I když podle některých členů současné vlády Explosia není pro český stát strategickým podnikem, vedení podniku mluví jinak.
„Vracíme se k základu - společnost byla v roce 1920 založena pro podporu obranyschopnosti československého státu. Nebyli jsme aktivní v tendrech pro ministerstvo obrany, nebyli jsme zapojeni v klíčových zakázkách na munici pro houfnice Caesar. To všechno se snažíme dohnat - chceme být partnerem Armády ČR a armád NATO,“ řekl Tomáš Rubáček, od loňského března předseda představenstva Explosie, už dříve deníku Aktuálně.cz.
„Firma má obrovský investiční deficit v budovách i technologiích. Musí se investovat do oprav, renovací, energetických úspor,“ přiblížil ještě Rubáček, kam půjdou stovky milionů naspořené z výdělků za uplynulé roky.
O názorech Andreje Babiše mluví ve svém pořadu Tečka i redaktor Radek Bartoníček:
