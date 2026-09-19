Nervózní voliči Babiše a Okamury se začínají ozývat: „Kdy nám dáte to, co Fiala ukradl?“

Aktuálně.cz zachytilo Tomio Okamuru a Andreje Babiše, jak se v Brně ve stejný den, nedaleko od sebe, pohybovali mezi svými voliči.
Když předseda hnutí ANO Andrej Babiš a šéf SPD Tomio Okamura jezdili před loňskými parlamentními volbami za voliči, slíbili jim celou řadu věcí, které zařídí, pokud budou vládnout. Teď jsou u moci a jak se Aktuálně.cz přesvědčilo v tomto týdnu v Brně, jejich voliči se začínají ptát, kdy Babiš a Okamura budou své sliby plnit. Zejména u SPD je cítit nervozita.
Předseda Strany přímé demokracie mluvil v tomto týdnu k několika desítkám svých voličů v Brně a téměř v ničem nepřipomínal onoho „starého“ Okamuru — politika, který před rokem v kampani před parlamentními volbami velmi emotivně a ostře útočil na tehdejší vládu Petra Fialy. Žádná smršť slov, žádná sekačka, kterou loni nastartoval ve snaze ukázat, jak bude ořezávat velké schodky státního rozpočtu.
„Mnozí občané mi píší na sociální sítě, kdy bude to, kdy bude tamto. No, já bych to také chtěl mávnutím kouzelného proutku. Budeme plnit sliby, jenom to chvilku trvá. Všichni se dočkají,“ pronášel směrem k voličům. Jeho hlas byl spíše prosebný a nepoměrně klidnější než v minulosti. Bylo zjevné, že ho jeho sliby začínají dohánět.
„Brání nám v tom opozice, pořád nám háže klacky pod nohy. A den má jenom 24 hodin a jednací dny sněmovny jsou dány podle jednacího řádu,“ vysvětloval na mítinku Okamura, který — svým vlastním slovníkem — házel klacky pod nohy předchozí vládě a blokoval řadu jednání celé čtyři roky.
To ostatně také v Brně před voliči přiznal. „Já jsem mluvil i 11 hodin v kuse. To je demokracie,“ uznával právo opozice na zdržování, byť nynější vládní většina Andreje Babiše si nedávno prosadila změny v jednacím řádu, což jako opozice velmi tvrdě odmítala dělat a podporovat.
Babiš opodál
Jen o pár stovek metrů dál mluvil v přibližně stejnou dobu k voličům pro změnu šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš. Jeho styl a obsah vystupování se naopak už dlouho příliš nemění.
Jako jedno z prvních témat už tradičně vzpomněl zdravotnictví. Vyjmenovával, co všechno osobně dělá pro modernizaci zdravotnictví, a jako vždy naléhal na přítomné, aby nepodceňovali prevenci rakoviny.
V jeho proslovu nechyběla, jako vždy, ostrá kritika všech, kdo s ním nesouhlasí nebo kriticky informují o jeho politice. Kritizoval média, nezávislé odborníky i minulou vládu, kterou dokonce označil za „zločinnou“.
„My jsme stát převzali skutečně v rozkladu. Oni řešili jenom sebe. Předchozí vláda nedělala vůbec nic. Ten Fiala, co jsme zjistili na Úřadu vlády, jenom vybíral jídelníček, když náhodou někdo přijel. Jinak nedělal vůbec nic,“ tvrdil lidem navzdory tomu, že pracovní harmonogram expremiéra Fialy ukazuje opak a jeho vláda udělala celou řadu věcí — ať už ke spokojenosti či nespokojenosti různých skupin voličů.
„Babiš je schopný podnikatel, jen mu závidí“
Když redaktor Aktuálně.cz ještě před Babišovým mítinkem s voliči ANO mluvil, bylo zřejmé, že svému favoritovi nadále důvěřují. „Vládě držíme palce. Ať splní, co slíbila. Zatím se jí toho moc splnit nepodařilo, protože opozice ji opozice stahuje dolů. To pak máte těžké,“ tvrdila jedna ze seniorek, která mávala v ruce předvolebními novinami ANO.
Za pravdu jí dávaly i další seniorky. „Chceme, aby se normální lidé měli lépe. Ne jak za Fialy! To byla vláda, která vládla jen pro sebe. Pan Babiš myslí aspoň na obyčejné lidi,“ přikyvovaly souhlasně.
Vytvořil se tak hlouček, do které se přidali i další senioři, kteří se názorově nijak nelišili od žen. „Vidíme, že současná vláda má tah na branku, navíc pan Fiala dělal všechno jen pro bohaté podnikatele,“ tvrdil rozhodně jeden z nich a jasný názor měl také na Babišův možný střet zájmů a na jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo.
„To už je taková nemoc, on to Čapí hnízdo vybudoval, je schopný podnikatel, tak ať mu nezávidí,“ namítal a zlobil se na jedince, kteří přišli proti Babišovi protestovat. „Estébé, estébé!“ volali na něj, zatímco jedna žena držela transparent s nápisem: „Babiš a jeho vláda — zlo pro Českou republiku“.
„Kdy splníte sliby?“
I samotná debata, kde lidé měli možnost pokládat Babišovi a dalším politikům otázky, ukazovala, že voliči mají pro vládu, minimálně zatím, pochopení. Byť se našly i výjimky. „Kdy nám důchodcům vrátíte alespoň část z toho, co nám sebrala minulá vláda?“ ptal se Babiše jeden z tazatelů, který si myslí, že Fialova vláda seniory okradla a poslala peníze na Ukrajinu.
„No, já nevím, z čeho to máme vracet, když jsme zdědili 95 miliard korun závazky, které nejsou kryté,“ začal premiér s odpovědí, aby ale vzápětí znovu slíbil, že důchody navyšovat bude. Jen to nebude letos. Ale pak už prý ano.
„Příští rok ten růst nebude až takový, ale už v roce 2028 a 2029 ten nárůst bude významný,“ sliboval předseda vlády. Na tyto roky ovšem zároveň slibuje před novináři výrazné snižování schodku rozpočtu a tedy šetření.