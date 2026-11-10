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Domácí

Nervozita v ODS: Vyměňme vedení, zní z regionů. Kupka už reagoval

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
ČTK,Jakub Kopřiva
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Předsednictvo ODS bude v pátek řešit situaci a nespokojenost ve straně. Uvedl to šéf občanských demokratů Martin Kupka. Mezi straníky totiž roste nespokojenost z vývoje voličských preferencí, které jsou dlouhodobě za očekáváním. Někteří zástupci regionů proto žádají změny v politice ODS a děčínská organizace by chtěla dokonce svolat mimořádný kongres a vyměnit vedení.

Senátní volby 2026 - druhé kolo (ODS)
Postoj Děčína bere Kupka na vědomí, ani jemu se preference nelíbí.Foto: Václav Vašků
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Postoj Děčína bere Kupka na vědomí, ani jemu se preference nelíbí.

Děčínská organizace z iniciativy svého lídra a náměstka děčínského primátora Narcise Tomáška podle Seznam Zpráv přijala v pondělí výzvu, aby byl na leden nebo únor narychlo svolaný mimořádný volební kongres. Tomášek řekl, že důvodem je nespokojenost se současným směřováním strany a jejími volebními preferencemi.

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Návrh na svolání kongresu prosadil na schůzi oblastního sdružení ODS, které zahrnuje Děčín, Českou Kamenici a Jílové. Kdo by mohl nahradit Kupku v čele strany, Tomášek zatím neví. Sám by do čela nekandidoval.

Podle prvního místopředsedy ODS Tomáše Portlíka je pak diskuse uvnitř strany zdravá. „Zda má proběhnout v programových skupinách, na kongresu, či jiném setkání, je k debatě,“ uvedl pro Aktuálně.cz. Právě to by se podle něj mělo řešit na setkání vedení tento týden.

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Vrecionová nesouhlasí

Členka vedení ODS a europoslankyně Veronika Vrecionová pak žádá pro současné vedení občanských demokratů čas a mimořádný kongres nechce.

„Vedení ODS bylo zvoleno v lednu, nepovažuji proto za rozumné svolávat mimořádný kongres. Myslím, že má mít prostor zrealizovat to, k čemu dostalo od delegátů mandát,“ napsal v SMS pro Aktuálně.cz.

A připomněla, že příští rok nečekají Česko žádné volby, což podle ní dává straně čas si vyříkat, kam chce směřovat.

„Preference nepodceňuji, současně nepovažuji za nejlepší řešení podléhat panice. Zlepšení stavu ODS je na každém z nás,“ dodala Vrecionová.

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Čísla jsou špatná

Volání po mimořádném kongresu přichází v době, kdy na tom podle posledních průzkumů ODS není vůbec dobře. Strana je dlouhodobě až třetí a zaostává výrazně nejen za hnutím ANO, ale i STAN.

Poslední průzkum agentury Median, který vyšel 10. listopadu dokonce občanským demokratům přisoudil jen 10,5 procenta podpory voličů. A agentura Kantar o dva dny dříve přisoudila ODS podporu 12,5 procenta.

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