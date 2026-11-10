Nervozita v ODS: Vyměňme vedení, zní z regionů. Kupka už reagoval

Předsednictvo ODS bude v pátek řešit situaci a nespokojenost ve straně. Uvedl to šéf občanských demokratů Martin Kupka. Mezi straníky totiž roste nespokojenost z vývoje voličských preferencí, které jsou dlouhodobě za očekáváním. Někteří zástupci regionů proto žádají změny v politice ODS a děčínská organizace by chtěla dokonce svolat mimořádný kongres a vyměnit vedení.
Postoj Děčína bere Kupka na vědomí, ani jemu se preference nelíbí.
Děčínská organizace z iniciativy svého lídra a náměstka děčínského primátora Narcise Tomáška podle Seznam Zpráv přijala v pondělí výzvu, aby byl na leden nebo únor narychlo svolaný mimořádný volební kongres. Tomášek řekl, že důvodem je nespokojenost se současným směřováním strany a jejími volebními preferencemi.
Návrh na svolání kongresu prosadil na schůzi oblastního sdružení ODS, které zahrnuje Děčín, Českou Kamenici a Jílové. Kdo by mohl nahradit Kupku v čele strany, Tomášek zatím neví. Sám by do čela nekandidoval.
Podle prvního místopředsedy ODS Tomáše Portlíka je pak diskuse uvnitř strany zdravá. „Zda má proběhnout v programových skupinách, na kongresu, či jiném setkání, je k debatě,“ uvedl pro Aktuálně.cz. Právě to by se podle něj mělo řešit na setkání vedení tento týden.
Vrecionová nesouhlasí
Členka vedení ODS a europoslankyně Veronika Vrecionová pak žádá pro současné vedení občanských demokratů čas a mimořádný kongres nechce.
„Vedení ODS bylo zvoleno v lednu, nepovažuji proto za rozumné svolávat mimořádný kongres. Myslím, že má mít prostor zrealizovat to, k čemu dostalo od delegátů mandát,“ napsal v SMS pro Aktuálně.cz.
A připomněla, že příští rok nečekají Česko žádné volby, což podle ní dává straně čas si vyříkat, kam chce směřovat.
„Preference nepodceňuji, současně nepovažuji za nejlepší řešení podléhat panice. Zlepšení stavu ODS je na každém z nás,“ dodala Vrecionová.
Čísla jsou špatná
Volání po mimořádném kongresu přichází v době, kdy na tom podle posledních průzkumů ODS není vůbec dobře. Strana je dlouhodobě až třetí a zaostává výrazně nejen za hnutím ANO, ale i STAN.
Poslední průzkum agentury Median, který vyšel 10. listopadu dokonce občanským demokratům přisoudil jen 10,5 procenta podpory voličů. A agentura Kantar o dva dny dříve přisoudila ODS podporu 12,5 procenta.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Francie na stopě obřího kyberzločinu. Ukázala, kdo rozpálil mrazáky a zničil tuny jídla
Hackeři dokázali rozpálit mrazáky v evropských supermarketech na desítky stupňů a způsobit milionové škody. Francie po měsíci ukázala na překvapivého viníka a slibuje nezbytná opatření. Podle expertů ale podobné útoky mohou být předzvěstí mnohem závažnějších zásahů do kritické infrastruktury.
Na Noskovou prší chvála ze všech stran. Kouč Agassiho ale upozornil na jeden zádrhel
Sotva slezla z kurtu, dělala jeden rozhovor za druhým. Česká tenistka Linda Nosková zaujala experty vítězným tenisovým debutem na Turnaji mistryň. V úterý večer ji ale čeká větší výzva v podobě domácí hvězdy Coco Gauffové.
ŽIVĚ Rubio jednání o ukončení války na Ukrajině označil za velmi produktivní
Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil za velmi produktivní úterní rozhovory o ukončení války na Ukrajině. Ještě podle něj ale zbývá hodně práce. Cílem je prý rozhovory mezi USA, Ukrajinou a Ruskem nakonec rozšířit také o Evropu, řekl podle agentury Reuters.
Hrůza na bulharské dálnici pohledem z letadla: nejméně 12 mrtvých
Několik hromadných srážek desítek vozidel si v úterý ráno na dálnici nedaleko města Jambol na jihovýchodě Bulharska vyžádalo nejméně 12 mrtvých a 51 zraněných. Informovala o tom agentura AFP nebo web 24chasa. Úřady nehodu připisují mlze a snížené viditelnosti.
Další protest na podporu veřejnoprávních médií. V dejvickém kampusu se sešly stovky studentů
V dejvickém kampusu před stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze se v úterý po poledni sešly stovky studentů na podporu České televize a Českého rozhlasu. Odpoledne pak vyrazí pochodem na protest naplánovaný od 16:36 náměstí Republiky.