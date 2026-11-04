Nový zádrhel české jaderné superzakázky. Korejci přispěchali s vyjádřením

Po opakovaném ujišťování, že dostavba dvou jaderných bloků v Dukovanech probíhá podle plánu, se minulý týden objevila jedna nepříjemná zpráva. Korejská společnost KHNP, která stamiliardovou zakázku realizuje, ukončila jednání s dodavatelem stavebních prací. Korejský dodavatel by měl své rozhodnutí vysvětlit, žádá šéf Svazu průmyslu Jan Rafaj.
Státní společnost KHNP coby hlavní dodavatel nových jaderných bloků v Dukovanech minulý týden oznámila, že se rozhodla ukončit jednání se společnostmi Daewoo Engineering and Construction a Doosan Enerbility o smlouvě na stavební práce v rámci celého projektu.
„Důvodem tohoto rozhodnutí jsou rozdílné postoje stran k zásadním smluvním podmínkám,“ vysvětlila společnost v tiskové zprávě vydané minulý čtvrtek.
Extrémně složitá jednání dokládá i to, že existuje několik úrovní jednání. Když se strany nedohodnou, přichází na řadu výbor pro řešení neshod.
„Navzdory intenzivní snaze dosáhnout vzájemně přijatelné dohody prostřednictvím jednání na pracovní úrovni, zasedání výboru pro řešení neshod i jednání na úrovni vedení společností se stranám nakonec nepodařilo dospět ke konečné dohodě,“ říká mediální zástupce KHNP Vojtěch Meravý.
Dohodnutý harmonogram výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech, včetně zahájení stavby v roce 2029, zůstává beze změny, ujišťuje KHNP s tím, že zpracovává alternativní plán výběru nového stavebního dodavatele.
Zda se jedná o vyjednávací strategii, běžný průběh extrémně složité zakázky, nebo významnou komplikaci pro historicky nejdražší státní zakázku Česka, se ukáže velmi brzy.
Podle informací deníku Aktuálně.cz vzbudilo rozhodnutí KHNP mezi českými firmami nervozitu.
„Podrobnosti o důvodech nedohody musí vysvětlit KHNP a její dosavadní partneři,“ uvedl pro deník Aktuálně.cz prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj s tím, že o důvodech spekulovat nechce.
„Pro nás je zásadní, aby KHNP dodržela své závazky vůči českému investorovi, a to z hlediska ceny, termínů i zapojení českého průmyslu,“ poznamenal.
Změna stavebního partnera podle Rafaje ještě nemusí znamenat zpoždění projektu, firmy nicméně podle něj očekávají od KHNP vysvětlení, aby se „co nejdříve vyjasnil další postup a způsob, jakým (investor) zajistí dodržení harmonogramu“.
Z pohledu českého průmyslu je důležité, aby se neznehodnotila dosavadní příprava našich firem, zdůrazňuje Rafaj.
„Řada z nich již věnovala peníze, čas a kapacity přípravě na kvalifikační požadavky a očekávané tendry. Případná změna dodavatelského uspořádání musí tuto práci zohlednit,“ podotýká šéf Svazu průmyslu.
Rafaj rovněž vyslovil přání, aby nové uspořádání otevřelo i další příležitosti pro české dodavatele.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ujišťuje, že přípravy projektu pokračují a pro Českou republiku z toho žádné zásadní změny nevyplývají.
„Jsem v kontaktu s korejským ministrem, který mi potvrdil, že v tuto chvíli není ohrožena výstavba a její časový harmonogram,“ řekl deníku Aktuálně.cz Havlíček.
„Příprava projektu běží dle stanoveného harmonogramu. Všechny stanovené termíny jsou dodržovány dle platné smlouvy,“ uvedl pro deník Aktuálně.cz ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II Petr Závodský coby zástupce investora.
Závodský připomněl, že za porušení smlouvy hrozí sankce, jejich specifikace je ale podle něj důvěrná. Kontrakt obsahuje i přesně popsaný termín vyšší moci, tedy podmínek, za kterých se lze se zakázkou zpozdit bez sankcí, anebo z ní zcela vycouvat. I to je podle Závodského důvěrné.
Situaci se v neděli snažil uklidnit i jihokorejský ministr obchodu, průmyslu a energetiky Kim Čong-kwan.
„Jižní Korea ani v nejmenším neustupuje od svého závazku zdárně dokončit projekt rozšíření jaderné elektrárny Dukovany,“ napsal Kim Čong-kwan prvního listopadu na sociální síti X, tedy tři dny poté, co vyšlo najevo, že jednání o smlouvě na stavební práce krachla.
Do jednání chce zasáhnout i opozice. Havlíčkův resortní předchůdce Lukáš Vlček (STAN) tvrdí, že je stále v aktivním kontaktu s korejskými partnery.
„Všichni si uvědomují reputační rizika, která hrozí, pokud by nebyla naplněna smluvní ujednání, a podle mých informací zatím vše pokračuje podle plánu,“ řekl exministr Vlček.
„Na další podrobnosti se budu ptát také v příštím týdnu při své plánované pracovní cestě do Soulu, kde se potkám s vedením KHNP i zákonodárci z Národního shromáždění,“ sdělil Vlček deníku Aktuálně.cz ve středu 4. listopadu.
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun. Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů má začít v roce 2029, hotový by měl být v roce 2036.
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