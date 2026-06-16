„Nerušil žije na jiné planetě.“ Klempíř se kvůli televizi a rozhlasu pustil do poslance SPD

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) se ohradil proti vyjádření poslance SPD Josefa Nerušila pro Český rozhlas Plus, který se po změně financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) chce zaměřit na posílení kontroly jejich obsahu.
Klempíř na síti X uvedl, že politici nemají co zasahovat do obsahu ani řízení médií veřejné služby. Nerušilův výrok předtím kritizovala řada opozičních politiků.
Vláda v pondělí schválila návrh zákona, který ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování ČT a ČRo pod státní rozpočet. Rozpočty obou institucí se mají vrátit před loňské zvýšení poplatků a snížit se o zhruba 15 procent. Novelu kritizuje opozice, podle které je takový návrh zákona zásah do nezávislosti veřejnoprávních médií.
Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítá tvrzení, že kabinet chce zákonem do obsahu zasahovat. I kvůli tomu podle něj ustoupil od původní široké novely. Vládní poslanec Nerušil v úterý v diskusi ČRo Plus uvedl, že je potřeba diskutovat, jak by měla vypadat veřejná služba. „Samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskusi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i tu obsahovou,“ uvedl v pořadu Pro a Proti.
Klempíř jeho vyjádření odmítl. „Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. To je základní princip, který naprosto respektuji. Pan poslanec Nerušil evidentně žije na jiné planetě než my,“ napsal. Vyjádření odmítl i místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO). „S tím, co řekl kolega poslanec Nerušil ohledně kontroly obsahu, bytostně nesouhlasím,“ uvedl.
Nerušilův výrok kritizují opoziční politici. Podle bývalého premiéra Petra Fialy (ODS) je skandální. „Jasně ukazuje, že vláda už to ani netají. Chce používat ČT a ČRo jako média státní propagandy. Nezávislá média nejsou kořistí vítězů voleb. Jsou pojistkou svobody. A tu jim vzít nedovolíme,“ uvedl. Pirátský poslanec Ivan Bartoš mluví o politickém nátlaku. „Veřejnoprávní média musí zůstat nezávislou pojistkou demokracie, ne loutkou v rukou politiků, kteří neunesou konfrontaci s fakty,“ napsal.
Klempíř zrušil vyjmutí pastvin z ochrany v kauze Hřebčína Napajedla
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) zrušil dřívější rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy (ODS) o vyloučení částí historického areálu Hřebčína Napajedla na Zlínsku včetně pastvin z památkové ochrany.
Nikola Bartůšek se v europarlamentu připojila ke konzervativní frakci, kde zasedá ODS
Česká poslankyně Evropského parlamentu (EP) Nikola Bartůšek (zvolena za Přísahu) je od úterka členkou frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR), v níž zasedají mimo jiné zákonodárci zvolení za ODS. Bartůšek ČTK potvrdila informaci webu Politico.
Ve Fantově budově odkryli při rekonstrukci původní malby ukryté pod symbolikou ROH
Při rekonstrukci Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží byly odkryty v kulturním prostoru původní malby zeměkoulí ukryté pod symbolikou Revolučního odborového hnutí (ROH).
Šest let po zfalšovaných volbách. Cichanouská popisuje boj s Lukašenkem
Odhady v prezidentských volbách roku 2020 přisuzovaly Svjatlaně Cichanouské drtivé vítězství. Volební komise ale nakonec oznámila, že vyhrál Alexandr Lukašenko. Opozice výsledky odmítla, ale velké protesty režim tvrdě potlačil. „Jsem hrdá na to, že my Bělorusové se nevzdáváme,“ říká v pořadu Spotlight Cichanouská, která už šest let žije v exilu. Mezitím se jí aspoň z vězení vrátil manžel Sjarhej.
Nad pouští se zvedl černý dým. Havárii ikonického letounu B-52 nikdo nepřežil
Bombardér B-52 Stratofortress, jeden z nejznámějších symbolů americké vojenské síly, havaroval při vzletu ze základny Edwards v kalifornské Mohavské poušti. Nehodu nepřežilo všech osm lidí na palubě. Jde o první ztrátu tohoto typu letounu po deseti letech a tragédii, která znovu připomněla mimořádnou historii stroje přezdívaného BUFF – Big Ugly Fat Fellow neboli Velký ošklivý a tlustý chlapík.