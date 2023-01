Doteď tu volili lidovce a Fischera. Teď ve valašském pohraničí loví hlasy Nerudová

Na Slovensko to mají lidé z Horní Lidče blíž než do svého okresního města Vsetína. Pohraniční valašskou obec se 1300 obyvateli teď ve finiši své kampaně navštívila prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. Necelé dva týdny před volbami se v odlehlejších místech snaží získat nerozhodnuté voliče. Ani v Lidči se ale v pondělí nevyhnula dotazu na kauzu Mendelovy univerzity, kde byla rektorkou.

O porušení zákona a vnitřních pravidel Mendelovy univerzity, kterou Danuše Nerudová jako rektorka vedla, paní Marie nic neví. Stejně jako paní Jitka vedle ní. Obě se přišly podívat na mítink prezidentské kandidátky, která patří k favoritům nadcházejících voleb. Pochybení zjištěná při kontrole Národního akreditačního úřadu na škole, jíž Nerudová šéfovala, neřeší.

"Každý má nějaký problém, o kterém nerad mluví. Určitě i já nebo vy," reaguje Marie, která si chce udělat o bývalé rektorce a předsedkyni Komise pro spravedlivé důchody vlastní názor.

Není jediná, kdo před začátkem besedy redaktorovi Aktuálně.cz přiznává, že Nerudovou příliš nezná. Horní Lideč je hodně z ruky a politici sem nejezdí. V nevelké obci na říčce Senici většinou vyhrávají lidovci, při minulých prezidentských volbách tu uspěl křesťanský kandidát Pavel Fischer. Ten kandiduje i letos, průzkumy mu ale předpovídají jen kolem pěti procent hlasů.

Nerudové přisoudil poslední průzkum agentury Median 25,1 procenta. Bývalý premiér Andrej Babiš z ANO by získal 28,5 procenta, penzionovaného generála Petra Pavla by volilo 28,7 procenta lidí. Rozdíl mezi hlavními je pod úrovní statistické chyby.

"Lidovci tu mají skutečně podporu," potvrzuje jeden z organizátorů besedy Zdeněk. "I proto jsem rád, že přijela paní Danuše. Ona je určitý protipól, otevírá jiná témata než oni," vysvětluje. Vytáhlý brýlatý mladík studuje gymnázium ve Vsetíně a patří mezi dvacítku podporovatelů, kteří akci organizují.

Kromě nadšení jsou na nich hodinu před začátkem vidět obavy, kolik lidí přijde. Chystají pro ně techniku, nosí židle a vítají cimbálovou muziku, která bude na akci hrát. Obavy však brzy opadnou, kulturní sál se rychle zaplní zhruba třemi stovkami účastníků. Někteří musí při besedě stát. Už příští týden půjdou k urnám, které se otevřou na obecním úřadě.

První kolo voleb se bude konat v pátek 13. a v sobotu 14. ledna, případné druhé kolo o dva týdny později. Hlavu státu budou Češi už potřetí vybírat v přímé volbě, v obou předchozích případech vyhrál dosavadní prezident Miloš Zeman, znovu už kandidovat nemůže.

Potlesk za rovná práva

Když začne Nerudová mluvit, obrací se k těm, kteří mají pocit, že na ně vláda zapomíná. "Celých jedenáct dní do voleb budu jezdit do regionů. Z Brna ani z Prahy do nich nejde dohlédnout, přitom se v nich opravdu žije hůř. Lékařská péče není tolik dostupná, jsou regiony, kde sto tisíc lidí nemá zubaře," prohlašuje s tím, že základem jejího programu jsou rovné příležitosti. "Naše země je tak silná, jak je silný nejslabší region," tvrdí.

Otázka z publika brzy naznačí, že Nerudová navštívila konzervativnější kraj. Muž jménem Pavel se ptá, proč brněnská ekonomka podporuje za stejnou práci stejný plat pro ženy jako pro muže. "Směřuje to k rozpadu rodiny, důsledkem je méně dětí, méně pracujících a méně peněz do důchodového systému. Muž a žena mají stejně společný rozpočet," tvrdí. Nelíbí se mu ani podpora soužití homosexuálů.

Nerudová odpovídá, že jako předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody dostávala dopisy od žen, které si stěžovaly na nízké důchody a na to, že často žily osamoceně.

"Představte si, že je u nás rozvedeno každé druhé manželství. I proto je důležité, aby byli muži a ženy oceněni za stejnou práci stejně. Navíc ženy s nízkým důchodem, které jsou rozvedené, upadají do chudoby," říká a opakuje, že ženy musí mít rovná práva s muži. Při této odpovědi uslyší nejsilnější potlesk hned po tom, který zazní na konci besedy.

Na dotazy odpovídá zpříma. Několikrát upozorňuje, že by vláda měla začít řešit schodek státního rozpočtu a krotit velké výdaje. Zároveň se ale koaličního kabinetu Petra Fialy z ODS zastane, když slyší připomínku k boji proti dezinformacím.

"Vláda připravuje zákon o cenzuře, kde doslova zní, že ten, kdo bude říkat něco jiného, než co si vláda myslí, bude to trestný čin. Kdo bude rozhodovat, co je dezinformace?" ptá se David, který Nerudovou volit nebude. Fandí Pavlu Zítkovi, zadluženému bývalému restauratérovi, který šíří lživé zprávy a loni se prezentoval jako prezidentský kandidát.

"Vláda určitě takový zákon nechystá," oponuje mu Nerudová a vysvětluje, že se připravuje zákon na regulaci sociálních médií. "Tak, aby se tam nemohly šířit dezinformace. Je to ale složitá diskuse, všichni si uvědomují, že omezování svobody slova jsme tady už jednou měli a víme, kam to vedlo," říká s tím, že se dezinformace rozmáhají.

Ponaučení z univerzitní kauzy

Nakonec zazní i dotaz na to, jak řídila v letech 2018 až 2022 Mendelovu univerzitu v Brně. "Proč vaše vyjádření ke kauze trvalo tak dlouho?" ptá se jeden z mladíků. Naráží na to, že Nerudová v prosinci odmítala dotazy po úniku informací z kontroly Národního akreditačního úřadu zpochybňující její vedení univerzity. Teprve po několika dnech většinu kritiky odmítla.

"Připravit patnáctistránkový dokument trvalo nějakou dobu. Mnohdy se jednalo o dokumenty, které byly neveřejné," odmítá kritiku prezidentská kandidátka s tím, že už se jednou za zpoždění omluvila. "Beru si z toho velké poučení," dodává nakonec. A nikdo další se k tématu nevrací.

Při odchodu ale lidé přiznávají, že právě kvůli pochybnostem o vedení školy zvažují, komu nakonec svůj hlas hodí. "Ještě nejsem rozhodnutá, vím, že jsou pochybnosti kolem toho, jak vedla univerzitu. Ale jsem si skoro jistá, že budu volit Danuši. S každým kandidátem mám nějaký problém, ona je mi nejbližší. Líbí se mi, že cílí na mladé lidi, jsou mi blízké její názory na genderové otázky i na životní prostředí," říká studentka Barbora.

Řada lidí se mezitím staví do fronty. S Nerudovou se chtějí vyfotit nebo prohodit pár slov. Mladí organizátoři jsou spokojeni. "Ona řeší témata nás mladých, snaží se nám naslouchat. Chceme být vidět a být součástí politiky," prohlašuje Zdeněk po cestě k hloučku vrstevníků, kteří obstoupili Nerudovou. "Čeká nás jedenáct perných dní. Děkuji, že to vydržíte. Když to vydržíte, na konci to bude korunované úspěchem. Jsem o tom přesvědčena," povzbuzuje své příznivce Nerudová.

Video: Tituly jsme neprodávali, na pochybnosti jsem měla reagovat rychleji, říká Nerudová (3. 1. 2023)