Nabídka na daně trvá, říká prezident k Nerudové. Ta chce, aby se víc věnoval mladým

Páteční schůzka prezidenta Petra Pavla s Danuší Nerudovou by měla rozhodnout, zda se jeho bývalá soupeřka a následně podporovatelka v boji o Hrad stane jeho spolupracovnicí. Pavel jí nabízí místo v týmu odborníků na daně. Nerudová ale víc usiluje o to, aby se Pavel věnoval mladým, mezi kterými si získala velkou podporu. "Zájem mladých nezvýší influencer na Hradě, tím to nesmí skončit," říká.

Když se Petr Pavel ještě jako prezidentský kandidát poprvé zmínil o tom, jakou úlohu by po svém případném zvolení nabídl Danuši Nerudové, vyvolalo to poprask. Pavel v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že by ji na Hrad vzal jako expertku na účetnictví. Nerudová to vnímala jako ponížení a ohradila se, že není účetní, ale profesorka ekonomie. Pavel upřesnil, že si váží jejích odborných znalostí a nevidí ji jako "pouhou" účetní.

Pavel se nakonec skutečně stal prezidentem a nyní ho čeká i konkrétní rozuzlení toho, zda a jak bude s Nerudovou spolupracovat. Několikrát se sešli, páteční schůzka by už měla přinést konkrétní výsledek. A jak Pavel v tomto týdnu potvrdil, má pro svou bývalou protikandidátku nabídku.

"Zatím se nevyjádřila, co je jejím konkrétním, vlastním zájmem. Já jsem řekl, že budu rád, když se budeme bavit například o věcech, které souvisí s daněmi. Že když bude součástí širšího týmu odborníků, který k tomu řekne svůj hlas, tak budu jen rád," prohlásil prezident.

Sama Nerudová nechce před schůzkou mluvit o tom, co takové nabídce říká. Mnohem častěji ale mluví o zcela jiném tématu - mladé generaci. Jak Aktuálně.cz zjistilo, před druhým kolem prezidentských voleb podmiňovala podporu Pavla tím, že jí musel slíbit, že se bude na Hradě věnovat tématům mladých. A teď na něj tlačí, aby pro to začal dělat konkrétní kroky. I o tom spolu na schůzkách mluvili.

"Řešili jsme přístup pana prezidenta k mladé generaci. Uvidíme, jak se situace vyvine. Velmi mi záleželo na tom, aby vzal na vědomí, že musí mladou generaci oslovit aktivní politikou a mladí lidé musí být ujištěni, že zájem pana Pavla o ně neskončí s uzavřením volebních místností," řekla Nerudová.

Současní politici podle ní nevěnují mladé generaci příliš pozornosti. "Řada politiků naopak z mladých lidí dělá děti, které nemají do ničeho mluvit. To je ohromná chyba," sdělila Nerudová, která jmenuje i konkrétní témata: práva LGBT+, nedostatečné tresty za znásilnění, kvalita a dostupnost vzdělání, ochrana přírody, inovace nebo nedostupné bydlení.

Nenechám témata usnout, slibuje Pavel

Petr Pavel tvrdí, že svůj slib splní. "Jsme domluveni, že témata, kterým se ona věnovala a kterým se věnovali především její mladí podporovatelé, jsem připraven převzít. Očekávám tedy, že mi dá nějaká konkrétní jména lidí, kteří by na těch projektech mohli pracovat tak, abychom je nenechali usnout," avizuje prezident.

V souvislosti s mladými zatím mluví hlavně o tom, že s nimi chce zlepšit komunikaci. V plánech na prvních 100 dní ve funkci napsal, že "připraví komunikační strategii zaměřenou na mladou generaci s cílem prohlubovat její zájem o politiku a naléhavá společenská témata". Prezidentova mluvčí Markéta Řeháková se zmiňovala o hledání někoho, kdo by byl "mluvčím pro mladé", tedy něco jako influencer.

Podle informací Aktuálně.cz však Nerudová usiluje o to, aby se Pavel věnoval mladým v mnohem širší a hlubší podobě. "Je to dobrý nápad, ale zájem mladých lidí o politiku nezvednete pouze tím, že na Hrad přijde mladý influencer, který bude jinak komunikovat. To je dobrý začátek, kterým to ale nesmí skončit. Musí to být první krok na velmi dlouhé cestě," říká Nerudová.

