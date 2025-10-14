Neřízený vagon svištěl po kolejích, zastavili ho až "výkolejkou"

"Okolnosti mimořádnosti Správa železnic vyšetřuje," řekl Kavka.
Vagon podle informací ČTK ujel ještě na území Karlovarského kraje, přesné místo, kde se uvolnil, ale Kavka neznal.
"Došlo k ujetí jednoho vozu, projetí návěstidla a vagon byl zastaven na zarážku v Plané u Mariánských Lázní. Provoz na trati byl pak rychle obnoven v 13:27, omezení trvalo asi 40 minut," uvedl mluvčí.
Vloni v květnu se podobná událost stala ve Středočeském kraji. Prázdná souprava bez strojvůdce a cestujících ujela přes pět kilometrů. Dosáhla rychlosti 100 kilometrů v hodině a projela čtyři železniční přejezdy. Následně vlak vykolejil a skončil na střeše. Škodu vyšetřovatelé odhadli na 9,1 milionu korun.