Domácí

Neřízený vagon svištěl po kolejích, zastavili ho až "výkolejkou"

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Na trati z Mariánských Lázní do Plzně se na kolejích pohyboval neřízený nákladní vagon. Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky se jej podařilo zastavit v Plané u Mariánských Lázní v Plzeňském kraji. Při samovolné jízdě vagonu se nikomu nic nestalo a v Plané byl zastaven takzvanou výkolejkou.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

"Okolnosti mimořádnosti Správa železnic vyšetřuje," řekl Kavka.

Vagon podle informací ČTK ujel ještě na území Karlovarského kraje, přesné místo, kde se uvolnil, ale Kavka neznal.

"Došlo k ujetí jednoho vozu, projetí návěstidla a vagon byl zastaven na zarážku v Plané u Mariánských Lázní. Provoz na trati byl pak rychle obnoven v 13:27, omezení trvalo asi 40 minut," uvedl mluvčí.

Vloni v květnu se podobná událost stala ve Středočeském kraji. Prázdná souprava bez strojvůdce a cestujících ujela přes pět kilometrů. Dosáhla rychlosti 100 kilometrů v hodině a projela čtyři železniční přejezdy. Následně vlak vykolejil a skončil na střeše. Škodu vyšetřovatelé odhadli na 9,1 milionu korun.

 
Mohlo by vás zajímat

Pane prezidente, mám strach chodit ven, volal invalida z balkonu na Pavla

Pane prezidente, mám strach chodit ven, volal invalida z balkonu na Pavla

Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

Tohle je moc i na Babiše. Turek nezadržitelně míří k finální směšnosti, míní Honzejk

Tohle je moc i na Babiše. Turek nezadržitelně míří k finální směšnosti, míní Honzejk
7:02

Rakovina, již má i Topolánek: patří k nejhorším, prudce jí přibývá. Existuje i naděje

Rakovina, již má i Topolánek: patří k nejhorším, prudce jí přibývá. Existuje i naděje
domácí Aktuálně.cz Obsah koleje nádraží vlak Správa železnic

Právě se děje

před 24 minutami
Pane prezidente, mám strach chodit ven, volal invalida z balkonu na Pavla

Pane prezidente, mám strach chodit ven, volal invalida z balkonu na Pavla

Aktuálně.cz sleduje první den návštěvy prezidentského páru na Šluknovsku, kde poznal během chvíle dva zcela odlišné světy.
před 50 minutami
Strnadovo Ferrari a Maserati. Miliardář může koupit českého dovozce značek

Strnadovo Ferrari a Maserati. Miliardář může koupit českého dovozce značek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil miliardáři Michalovi Strnadovi nákup firmy Scuderia.
Aktualizováno před 54 minutami
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

ŽIVĚ
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 1 hodinou
Tohle je moc i na Babiše. Turek nezadržitelně míří k finální směšnosti, míní Honzejk
7:02

Tohle je moc i na Babiše. Turek nezadržitelně míří k finální směšnosti, míní Honzejk

"Jestli Filip Turek patří do Černínského paláce, tak možná na nějakou exkurzi, ale rozhodně ne na pozici ministra," myslí si komentátor Petr Honzejk.
před 1 hodinou

Dvakrát vyšší než Petřínská rozhledna. Musk úspěšně otestoval loď pro misi na Mars

Dvakrát vyšší než Petřínská rozhledna. Musk úspěšně otestoval loď pro misi na Mars
Prohlédnout si 15 fotografií
Po vynesení horního stupně do vesmíru se Super Heavy vrátila k měkkému přistání na hladině Mexického zálivu sedm minut po startu, při čemž testovala konfiguraci přistávacích motorů, než se sama zničila.
Tankování je jedním z řady zbývajících testů nezbytných před tím, než raketa dopraví první lidi na měsíční povrch, což je plánováno na rok 2027.
před 2 hodinami
Rakovina, již má i Topolánek: patří k nejhorším, prudce jí přibývá. Existuje i naděje

Rakovina, již má i Topolánek: patří k nejhorším, prudce jí přibývá. Existuje i naděje

Mám rakovinu slinivky, oznámil bývalý premiér a senátor Mirek Topolánek. Znovu tím otevřel dlouho diskutovaný problém.
před 2 hodinami
"Jestli se to stane ještě jednou, jsem vyřízený." Jak Hertl prosil v NHL o výměnu

"Jestli se to stane ještě jednou, jsem vyřízený." Jak Hertl prosil v NHL o výměnu

Majitel San Jose Sharks Hasso Plattner popsal zákulisí odchodu Tomáše Hertla do Vegas.
Další zprávy