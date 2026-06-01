„Nerespektoval svou vládu.“ Čína zuří kvůli Vystrčilově cestě, žádá nápravu „chyby“

Čínská lidová republika se rázně ohradila proti cestě šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Ve svém vyjádření skrze velvyslanectví v Praze uvedla, že předseda horní komory „nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění, čímž závažně porušil základní normy mezinárodních vztahů“. Vystrčil již před odletem vzkázal, že bude dělat hodnotovou pragmatickou politiku.
V delegaci předsedy Senátu – čítající pět desítek členů – jsou kromě podnikatelů rovněž zástupci univerzit a kulturní scény. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet Andreje Babiše (ANO) pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Vystrčil odletěl v neděli ráno z Česka komerční linkou China Airlines, v Tchaj-peji pak přistál v pondělí okolo páté ráno místního času.
Reakce Číny na sebe nenechala dlouho čekat. Vyjádření k cestě na Tchaj-wan zveřejnila ve večerních hodinách na stránkách čínského velvyslanectví v Praze. „Předseda Senátu Parlamentu České republiky Vystrčil nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění a z důvodu osobních zájmů trval na tom, že opětovně navštíví tchajwanský region Číny,“ zaznělo v prohlášení.
Výzva k odstranění neblahých dopadů
Šéf horní komory měl svou několikadenní cestou údajně závažně zasáhnout do vnitřních záležitostí Číny, narušit její státní svrchovanost a územní celistvost a porušit základní normy mezinárodních vztahů. „Čínská strana to důrazně odsuzuje a zároveň se rozhodně proti tomu staví,“ nechal se slyšet Peking.
Aktuálně.cz na Tchaj-wanu
Pracovní cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila pokrývá redaktor Aktuálně.cz Viet Tran přímo na Tchaj-wanu, kam přiletěl s několikadenním předstihem. Součástí série článků budou i rozhovory s obyvateli Tchaj-peje i hledání českých stop na ostrově.
Velvyslanectví v komunikaci také zdůraznilo, že „na světě existuje pouze jedna Čína“, „Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí čínského území“ a „vláda Čínské lidové republiky je jedinou zákonnou vládou zastupující celou Čínu“.
Ke konci pak zazněl apel. „Naléhavě vyzýváme českou stranu, aby důsledně dodržovala princip jedné Číny, okamžitě přijala účinná opatření k odstranění neblahých dopadů tohoto chybného jednání a svými konkrétními kroky chránila celkový rámec rozvoje čínsko-českých vztahů,“ vzkázala ambasáda.
Na programu jsou setkání s politickými špičkami
Hned v pondělí – tedy jen pár hodin po přistání – čeká předsedu Senátu perný program. Vystrčil se například setká s představiteli Legislativního dvora a tchajwanskou viceprezidentkou Hsiao Bi-khim. Rovněž ho čeká jízda tchajpejským metrem. Kromě setkání s předsedou tchajwanského parlamentu, který ho do země pozval, se také o den později sejde s prezidentem Williamem Lajem. Více jsme o tom psali zde.
Vystrčil před svým nedělním odletem zopakoval, že jede dělat na Tchaj-wanu hodnotovou pragmatickou politiku. V současné geopolitické situaci je podle něj důležité, aby demokratické země spolupracovaly, a napomoci tomu, aby navazovaly vztahy na univerzitní a podnikatelé úrovni. Zároveň podotkl, že zahraniční cesty politiků by měly Česku přinášet užitek a autoritu. „A to si myslím, že je cesta na Tchaj-wan,“ dodal.
V dalších dnech bude Vystrčil jednat rovněž se zástupci všech parlamentních stran a s ministry průmyslu, národního rozvoje či zdravotnictví. Účastníci mise budou přítomni také na technologickém veletrhu Computex a InnoVEX či na konferenci o Václavu Havlovi při příležitosti nedožitých 90. narozenin někdejšího disidenta a prvního českého prezidenta.
