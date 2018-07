Paní Malá se zachovala statečně, je to tvrzení proti tvrzení, reaguje Babiš na kritiku exministryně

Několik hodin po rezignaci ministryně spravedlnosti Taťány Malé se objevují další detaily o jejím konci. Premiér Andrej Babiš přiznal, že na pondělní tiskovou konferenci poslal Malou on, protože chtěl, aby se hájila.

Praha - Premiér a šéf ANO Andrej Babiš i odcházející ministryně spravedlnosti Taťána Malá trvají na tom, že podezření na její plagiátorství je kampaní proti její osobě. Sama Mendelova univerzita v Brně však upozorňuje, že její diplomová práce by nebyla uznána ani v roce 2005, kdyby existovala zařízení na odhalování opisování.

"V parametrech tehdejší doby byla má práce v pořádku, není možné se na ni dívat optikou dnešní doby," tvrdila Malá na pondělní odpolední tiskové konferenci. Jenže mluvčí Mendelovy univerzity v Brně Jiřina Studenková upozorňuje, že pravda je jiná.

"Paní Malá by dostala svou práci k přepracování, protože systém by označil opsané pasáže," sdělila mluvčí. Jediný rozdíl je v tom, že v té době nebyla používaná technika, která by zjistila opsané pasáže. Nic to ale nemění na tom, že práce neměla projít ani před třinácti lety.

Andrej Babiš navzdory stanovisku univerzity a kritice řady odborníků trvá na tom, že se jedná o kampaň, a nechtěl své stanovisko příliš rozebírat.

"Neřeším, jestli průměrný český králík vykadí sto gramů nebo padesát. Tak asi ta studentka to řešila, a já to nechci řešit," prohlásil nejdříve Babiš. Některé části diplomové práce Malé o králících se totiž shodovaly s prací jiné studentky.

"Je to tvrzení proti tvrzení. Paní Malá řekla, že má čisté svědomí, byl tam nějaký vedoucí práce, je tam nějaká univerzita, už to nechci řešit, je to za námi. Paní Malá se zachovala statečně, samozřejmě, bylo to pro ni těžké," pokračoval.

Z informací Aktuálně.cz je patrné, že Malá svou rezignaci neoznámila z vlastní vůle. Po odpolední tiskové konferenci jela na jednání výboru hnutí ANO, před jehož začátkem zašla na kávu s premiérem. Když šli poté na jednání Výboru, hned na začátku Malá sdělila, že se rozhodla rezignovat.

Ani narychlo svolaná pondělní konference nebyla iniciována Malou. "Vyzval jsem ji, aby šla na tiskovou konferenci, aby se obhajovala," vysvětlil v úterý Babiš. Podle něj v tom ale novináři měli jasno ještě před tiskovkou konferencí a nedali jí šanci se obhájit. "I po tiskové konferenci bylo jasné, že kampaň pojede dál," tvrdí předseda vlády.

Iniciátor petice proti setrvání Malé ve funkci Petr Bezouška z Legislativní rady vlády ale upozornil, že obhajoba Malé na pondělní tiskové konferenci byla nepřesvědčivá. "Bylo cítit, že je pod velkým tlakem. Ale její slova mě nepřesvědčila o tom, že by měla pravda, pochybnosti o jejím postupu u psaní diplomových prací jsem měl stejné jako dříve," řekl Bezouška, který působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Právě jeho kolega z Legislativní rady vlády Jan Kněžínek má nahradit Malou v čele ministerstva spravedlnosti. Babiš ho jako jediného kandidáta navrhl prezidentovi, který by ho měl pověřit vedením resortu ještě v úterý před jmenováním soudců.