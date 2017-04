Neprotahujte agónii ani o den navíc, vyzvala ODS Sobotku. Ten se k Babišovi vyjádří příští týden

před 1 hodinou

Předseda ODS Petr Fiala vyzval premiéra Bohuslava Sobotku, aby do pondělí vyjádřil své rozhodnutí, jak bude dál jednat ohledně nejasností kolem podnikání ministra financí Andreje Babiše. Sobotka zopakoval, že se vyjádří příští týden. V kuloárech se spekuluje, že pokud by premiér Babiše odvolal, spojil by to i s odvoláním ministra kultury Daniela Hermana.

Praha/Brusel - Opoziční ODS navrhne podle svého předsedy Petra Fialy v úterý vlastní postup ohledně nejasností týkajících se ministra financí Andreje Babiše (ANO), pokud premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) do pondělí k situaci neoznámí nějaké své rozhodnutí. Sněmovna i Sobotka vyzvali Babiše k vysvětlení některých okolnosti jeho podnikání, Babiš dopis s odpovědí doručil do dolní komory v pátek. Sobotka v neděli zopakoval, že se vyjádří příští týden.

Podle Fialy hádky a spory kolem nejasných Babišových podnikatelských aktivit a finančních transakcí paralyzují vládu. "Tuto agónii už není možné protahovat ani o den navíc. Očekáváme, že premiér a ministr financí přestanou obtěžovat svými spory veřejnost a hrát divadlo. Buď premiér oznámí nějaké své rozhodnutí do pondělí, anebo my v úterý přijdeme s návrhem dalšího postupu," uvedl šéf ODS.

Babiš očekává, že dopis doručený Sněmovně, ve kterém podle jeho názoru všechny pochybnosti kolem jednokorunových dluhopisů či svých majetkových poměrů vysvětlil, Sobotkovi stačit nebude.

Sobotka se vyjádří příští týden, řekl novinářům na summitu EU v Bruselu. "Nepochybně se v příštím týdnu jak k tomuto dopisu, tak k celé situaci dále vyjádřím," uvedl premiér. Za nedostačující označila obsah dopisu pravicová opozice.

Babiš za Hermana?

Babiš v kuloárech zaznamenal informaci, že pokud by ho prezident Miloš Zeman na premiérův návrh odvolal, dostane také návrh na odvolání ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), se kterým měl prezident spory. Ministr financí to uvedl pro server Týden.cz a sobotní vydání deníku Právo. "Z médií jsem se dozvěděl, že prý mé odvolání má být ´odměnou´ panu prezidentovi za odvolání A. Babiše. Díky za skvělou předvolební kampaň," komentoval to Herman na Twitteru.

V rozhovoru pro Právo Babiš uvedl, že je přesvědčený o tom, že není důvod k jeho odvolání ani odchodu ministrů ANO z vlády. S prezidentem má ministr financí na středu dojednanou schůzku. Sobotka odmítá, že by ČSSD usilovala o rozbití vlády. Babiš předtím prohlásil, že by kabinet měl dokončit mandát, protože je úspěšný. Oba představitelé kabinetu se nicméně vzájemně obvinili z toho, že pověst vlády kazí.

Sněmovna v březnu vyzvala Babiše, aby do konce dubna vyvrátil "vážná" podezření z daňových úniků. Pokud se mu to nepodaří, měl by Sobotka podle poslanců vůči svému vicepremiérovi vyvodit důsledky. Premiér ve čtvrtek uvedl, že Babiš dluží veřejnosti i vládním partnerům odpověď na velké množství otázek. Novinářům řekl, že své rozhodnutí ohledně Babišova pokračování ve vládě založí na tom, aby bylo prospěšné pro stát i občany.

