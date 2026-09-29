Nepříjemné starosti Andreje Babiše. Češi řekli, jakého si přejí prezidenta

Petr Pavel zůstává favoritem prezidentské volby. Vážnější konkurenci by měl v tuto chvíli jen ve dvou známých mužích. Představa ideálního prezidenta se však mezi voliči jednotlivých stran výrazně liší. Ukazuje to průzkum agentury STEM/MARK.
Přestože další přímá volba prezidenta čeká Čechy až za rok a půl, už nyní sílí diskuse o možném vyzyvateli či nástupci Petra Pavla. Odborníci se shodují, že kdo chce v kandidatuře uspět, měl by začít budovat svou známost a image už v tuto chvíli. Andrej Babiš (ANO) tak má nelehký úkol.
Pokud by chtěl někdejší uchazeč o post hlavy státu porazit současného prezidenta, musel by si zajistit větší přízeň Čechů. Ukazuje to nejnovější výzkum agentury STEM/MARK, který zkoumal, jakého by si lidé přáli prezidenta.
Na prvním místě v očích veřejnosti je nadále Petr Pavel. Současného premiéra v preferencích navíc předehnal Marek Eben, který nedávno oznámil, že po 20 letech končí s moderováním StarDance. Andrej Babiš je tak nyní na třetí příčce, s mírným odstupem následovaný ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (ANO).
Andrej Babiš zatím vyloučil, že by příště proti Pavlovi kandidoval, více než čtyři pětiny voličů ANO by si nicméně přály stranického prezidentského kandidáta. Právě Babiš je pro ně jasným favoritem, ukázal průzkum STEM/MARK pro Seznam Zprávy. Voliči napříč politickým spektrem však vidí situaci jinak. Podle tří pětin Čechů nemá současný předseda vlády v případě prezidentské kandidatury šanci na úspěch. Vyplývá to z dat agentury Median.
Především dobře reprezentovat
Pro voliče je důležitá nejen zkušenost s praktickou politikou, ale také charakterové vlastnosti případného kandidáta. Zcela nejzásadnější je pro Čechy to, aby šlo o člověka, který je reprezentativní, inteligentní a vzdělaný. Oproti dřívějším průzkumům klesá vnímaná důležitost atributu slušnosti. Zatímco dříve tuto vlastnost spontánně zmiňovala alespoň pětina respondentů, nyní je to jen patnáct procent.
„Vysvětlení mohou být dvě – to první, že se slušnost z české politické scény trochu vytrácí napříč, a druhé, že Petru Pavlovi se za dobu jeho působení podařilo úřad zkultivovat a tato vlastnost se již od prezidenta bere jako automatická,“ objasňuje Jan Burianec ze STEM/MARK.
Češi jsou také více otevření tomu, že by zemi vládla žena. „Česko by se tak mohlo v tomto ohledu přiblížit Slovensku, které již tuto zkušenost s ženou prezidentkou má. Dle analýzy může navíc kandidatura charismatické ženy přilákat méně aktivní voliče, kteří chodí k volbám sporadicky či vůbec,“ doplňují analytici STEM/MARK.
Lidé zároveň uvítají důraznějšího či realistického extroverta. Navzdory preferovaným zkušenostem s politikou chtějí Češi, aby do volby vstupoval uchazeč jako nestraník, který není ovlivňován lobbisty či politickými stranami. Jako ideální profesní průprava je kromě politiky vnímána také diplomacie či ekonomie.
Vlastenec nebo autorita
Preference Čechů se však významně liší podle toho, jakou politickou stranu upřednostňují. Pro voliče ANO je nejdůležitější nestrannost a nadstranickost, voliči SPD pak nejčastěji zmiňovali to, že by měl být prezident vlastenec, který je zde pro lidi a hájí české zájmy. Vlastenectví je důležité také pro příznivce Motoristů sobě.
Zcela opačná je situace u lidí podporujících ODS. Ti vlastenectví zmiňovali minimálně. Nejdůležitější je pro ně zmiňovaná schopnost reprezentace, inteligence a vzdělanost. Podobně to mají také voliči Starostů a nezávislých, kteří zároveň nejčastěji ze všech zmiňovali také slušnost a poctivost. I pro zastánce Pirátů je reprezentace důležitá, ve srovnání s ostatními ale také ve větší míře prioritizují průbojnost, rozhodnost, důvěryhodnost, pravdomluvnost a schopnost autority.
Koho raději ne
Na čem se však většina veřejnosti shodne nehledě na to, jakou politickou stranu preferuje, je to, který člověk se na Hrad nehodí. Nejvíce odmítaví jsou Češi vůči kandidatuře Filipa Turka. Za nevolitelného ho považují čtyři pětiny obyvatel. Jen o pár procent ovšem předběhl předsedu sněmovny Tomia Okamuru, bývalého premiéra Petra Fialu či stranického kolegu Petra Macinku. Ty by ve volbách nepodpořily tři čtvrtiny Čechů.
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