Ještě před lety byl pastorem a vedl křesťanský sbor. Teď se proti němu jeho někdejší církev ostře vymezuje. Jednota bratrská Aktuálně.cz řekla, že chování poslance ANO Denise Doksanského považuje za „naprosto nepřijatelné“, a proto mu už dříve odebrala možnost sloužit jako duchovní. Doksanský to odmítá s tím, že odešel z vlastního přesvědčení.
Poslanec hnutí ANO Denis Doksanský si před pár dny vysloužil pozornost z úplně jiného důvodu než svými politickými výroky. Deník Blesk zveřejnil záběry z pražského nočního klubu Zlatý strom, na nichž se poslanec ANO sklání k polonahé go-go tanečnici ležící na baru a mimo jiné jí sahá mezi prsa.
Další video ho zachycuje, jak se objímá a líbá s jinou ženou. Doksanský se za návštěvu klubu omluvil, zároveň ale trvá na tom, že neudělal nic špatného a že podobný podnik navštívil poprvé v životě.
Celá věc má ještě jednu pozoruhodnou rovinu: Doksanský totiž roky stával za kazatelnou. Vystudoval teologii, působil jako pastor a v Hradci Králové vedl roky křesťanský sbor Sion, který patřil pod Jednotu bratrskou. S tou se ale před více než deseti lety rozešel.
Aktuálně.cz se na Jednotu bratrskou obrátilo s otázkou, jak se v reakci na současné dění na svého někdejšího duchovního dívá dnes. Odpověď byla překvapivě ostrá.
„Jednota bratrská se s tímto člověkem rozešla již před více než 10 lety, a to právě kvůli jeho kontroverzní osobnosti. Tehdy mu bylo také odebráno právo být duchovním naší církve,“ napsala redakci mluvčí Ester Brožová. Podle ní už je v církvi Doksanského kapitola uzavřená.
„Ptáte se, jak se na jeho současnou kauzu díváme z hlediska křesťanských hodnot a zda se od něj veřejně distancujeme? Rozhodně! Chování Denise Doksanského je pro nás naprosto nepřijatelné!“ doplnila Brožová.
„Ovšem nejen jeho poslední kauza, ale i mnoho jeho jiných kroků předtím,“ dodala. Podle ní byly právě Doksanského „způsob jednání, vystupování, slova i činy“ důvodem, proč církev před lety jeho působení ukončila. Doplnila také, že s ním už není Jednota bratrská v kontaktu.
Už při rozchodu s církví v roce 2014 označil její tehdejší tajemník Doksanského za „sólo hráče“, kvůli jehož jednání odešla část věřících.
Později se poslanec dostal do sporů také kvůli své soukromé škole Sion. Rodiče studentů si údajně stěžovali na požadavky na doplacení školného a přerušování studia, část z nich podala trestní oznámení. Kritiku vyvolal také banner ANO v areálu školy a návštěva Andreje Babiše.
Téměř jako kult, říká Doksanský
Doksanský ale verzi mluvčí církve odmítá. „Rozhodnutí nespolupracovat dál s Jednotou bratrskou bylo rozhodnutí mě a mých kolegů v Hradci Králové. A do té doby, než jsme to rozhodnutí vyjádřili, tak nikdo žádné právo neodebral,“ řekl Aktuálně.cz.
Podle něj tedy nešlo o to, že by ho církev zbavila možnosti působit jako duchovní, ale že se s ní rozhodl skončit celý jeho sbor. Důvodem podle poslance bylo postupné posouvání církve k větší centralizaci a zasahování do života místních společenství.
„Vnímali jsme posun v ideologii a jednání Jednoty bratrské k určitým sektářským tendencím. Věci se stále více centralizovaly a měly tendenci mluvit místním sborům i do života lidí nad míru a vyžadovat poslušnost a loajalitu způsobem, který nám připadal opravdu sektářský,“ popsal.
Odchod podle něj nebyl náhlý, celý proces trval přibližně rok. Sám sebe přitom popisuje jako člověka, který se nebojí postavit autoritám.
„Určitě nejsem, nebyl jsem a nikdy nebudu servilní přikyvovač. To není můj naturel,“ dodal. Historický odkaz Jednoty bratrské podle svých slov respektuje, vadilo mu ale, co se podle něj pod jeho záštitou začalo vytvářet.
„Začalo se mi zdát, že na základě toho úžasného odkazu se buduje něco téměř jako kult. A to prostě já nebudu uctívat,“ řekl. Zároveň zdůraznil, že se k církvi po odchodu nevracel a nechce ji poškozovat. Překvapuje ho proto, že se její představitelé opakovaně vyjadřují k němu.
„Tenkrát jsem to určitě nedělal proto, abych o deset let později mohl jít svobodně do baru, kde jsou go-go tanečnice. To fakt ne,“ podtrhl poslanec.
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