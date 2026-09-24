Nepravděpodobný vyzyvatel Babiše: „Každý den chci vyprodat halu pro 100 tisíc lidí“

Před volbami by to takřka nikdo nečekal. V posledních týdnech to ale působí právě tak, že pokud se někoho hnutí ANO obává, pak je to předseda strany, která má v celostátních průzkumech podporu pouhých tří nebo čtyř procent lidí – předseda KDU-ČSL Jan Grolich. „Jsem pro ně relevantní hráč,“ má jasno šéf lidovců.
„Reálně se vám nepodaří každý den vyprodat halu pro sto tisíc lidí. Sociální sítě to ale umožňují. Pokud to děláte dobře, dosahy mohou být obrovské. Takže pokud mám každý den možnost vyprodat halu pro sto tisíc lidí, tak to udělat musím. Což ovšem neznamená, že působím jenom tam. Téměř každý den jsem na kampani v ulicích českých a moravských měst a vesnic.“
Tak reaguje předseda lidovců Jan Grolich na proměnu politické práce posledních několika let. Ještě před několika lety bylo její těžiště v komunikaci s voliči buď napřímo během standardní kontaktní kampaně, na rozličných besedách, případně v rámci velkých pódiových show, dnes se k tomu ale přidávají také sociální sítě. V některých případech už zcela dominují – své o tom vědí třeba v hnutí ANO.
Což ovšem neznamená, že Grolich virtuální svět vyměnil za ten reálný. Fakticky kombinuje tradiční přístup s tím současným. Proto podstupuje už několik týdnů intenzivní kampaň napříč republikou. Redaktor Aktuálně.cz se s ním proto koncem minulého týdne vypravil do několika míst na Vysočině.
A protože chce být předseda lidovců efektivní, sraz jsme měli v pátek už v osm hodin ráno a skončili jsme přibližně až o celých 12 hodin později. První postřeh zní prostě: během dne se Jan Grolich takřka nezastavil. A třeba na jídlo si našel čas jenom jednou. Buď byl mezi lidmi, nebo v autě řešil právě sociální sítě či jinou agendu.
Brzy ráno jsem tedy nasedl do auta, ve kterém byli kromě Grolicha také jeho poradci. První zastávka byla ve Žďáru nad Sázavou, kde měl předseda lidovců domluvenou prohlídku dvou firem. V pekárně Enpeka i v dopravní firmě Zdar se dozvěděl především to, že je v regionu nedostatek pracovní síly.
Od rána do večera mezi lidmi
Následoval přesun do Třebíče, kde se potkal s ředitelem Katolického gymnázia, poté byl rychlý oběd. A pak celé odpoledne klasická kampaň v ulicích měst Telč a Třešť. V obou byla připravená jeho „Grolichkára“, místní lidovečtí kandidáti do zastupitelstev a standardní předvolební reklamní předměty.
Grolich působil po celou dobu energicky, občas čepoval limonádu, prohodil pár slov s každým, kdo projevil zájem. Nikde ho sice nečekaly houfy příznivců, na obou zastávkách byla ale atmosféra pozitivní a vřelá.
A bylo také poznat, že se lidovcům ještě pořád daří aktivizovat své členy, pokud do jejich města zavítá předseda. V zásadě všude jsme narazili výhradně na jejich příznivce. Nikde žádný konflikt ani vyhrocená situace.
Následoval přesun do Jihlavy na prohlídku zbrusu nové Horácké arény, domovského stánku místního hokejového klubu. Stavba je to moderní a nápaditá. Zaujme nejen tím, k čemu všemu může sloužit, ale také svým zázemím. Třeba na střeše má atletický ovál přístupný široké veřejnosti.
Prohlídka se však konala ve spěchu. Celá výprava totiž nabrala oproti původnímu plánu zpoždění, takže se pak v chvatu přesunula na vlakové nádraží – tedy zase mezi voliče.
Poslední akcí celého dne byla podvečerní beseda v Havlíčkově Brodě v rockovém klubu Oko. I ve městě, kde své dětství prožil legendární český novinář, buditel a politik Karel Havlíček Borovský, se Grolich setkal se vstřícným přijetím.
Do klubu na něj dorazilo na pátek velmi slušných 50 zájemců. A předseda lidovců nezapřel, že má jistý divadelní dar a dokáže si utahovat nejen ze své konkurence, ale i ze sebe. Jeho promluvy jsou vypointované a celkově je na pódiu ve svém živlu.
A je mu jasné, že pokud chce ve své misi uspět, podobných dnů ho čeká bezpočet. Optimálně by měl do sněmovních voleb navštívit skoro každé město i vesnici v celé republice.
Sociální sítě jsou totiž mocné, úspěšný politik se ale ani dnes neobejde bez starého dobrého přímého kontaktu s voliči. Už v 90. letech minulého století to ukázali Václav Klaus a Miloš Zeman, obzvlášť cesty druhého z nich v jeho autobuse „Zemák“ jsou dodnes legendární.
Své o tom ví i Andrej Babiš, jehož vytrvalost a ochota být permanentně mezi voliči je už také pověstná. A byť se lidovci ve srovnání s tím, kolik lidí byly dříve schopny oslovit ODS a ČSSD nebo nyní hnutí ANO, srovnávat nemohou, jejich současný předseda má odhodlání podobné jako výše zmínění matadoři české politiky.
„Věřím, že to prolomíme – jinak bych to nedělal. A byť to zatím není v průzkumech vidět, vždyť jsem předsedou sotva půl roku, zájem lidí o nás jde nahoru,“ míní Grolich.
To video viděl každý
S předsedou KDU-ČSL jsme se vypravili na podzimní předvolební kampaň právě v čase, kdy se mu podařilo takřka „zbourat“ český internet. Jeho „nejhorší volební song ever“ – ano, přesně tak se to jmenuje –, během několika dnů viděl na rozličných platformách snad každý v této zemi.
„My z našich dat víme, že to video viděli skoro všichni. Na FB máme za poslední měsíc dosah devět milionů a dalších skoro šest milionů zhlédnutí,“ říká Grolich spokojeně.
„A ten algoritmus,“ zdůrazňuje předseda lidovců, „teď můžeme využít k tomu, abychom dodali závažnější message (anglicky vzkaz, poselství – pozn. red.).“ Což je přesně ta věc, kterou nutně potřebuje – pokud chce tedy uspět.
A nejde ani tak o jeho letošní zvolení do Senátu na Vyškovsku, ostatně Grolich ve svém obvodě možná vyhraje už v prvním kole – jde mu o víc. O budoucnost jeho strany jakožto relevantní politické síly. Vždyť podpora lidovců se dlouhodobě pohybuje okolo tří nebo čtyř procent.
Malá známost
Grolich je už druhé volební období jihomoravským hejtmanem. A byť zde v posledních krajských volbách převálcoval konkurenci – svůj hlas mu dalo téměř 40 procent voličů –, celorepublikově jde ještě pořád o méně známého politika.
„Lidé, kteří sledují politické dění denně, samozřejmě Jana Grolicha znají a sledují jeho snahu dlouhodobě. Pro oslovení celé veřejnosti to ale takto nefunguje, je potřeba mnohem delší doby než je pár měsíců,“ řekl Aktuálně.cz sociolog a ředitel analytického ústavu STEM Martin Buchtík.
A zdůrazňuje, že v červnovém výzkumu jeho agentury pro CNN News Grolicha vůbec nedokázalo hodnotit 40 procent lidí s tím, že ho neznají. „To je zhruba stejně jako v případě Matěje Havla, Libora Vondráčka nebo Ivana Bednárika,“ dodává pro ilustraci Buchtík.
Úkolem předsedy lidovců je to změnit, čemuž také odpovídá jeho kampaň. A že má velmi slušný potenciál, lze odvodit mimo jiné od toho, jak ho vnímá jeho konkurence.
ANO totiž přednedávnem spustilo web pravdaobrne.cz, který není ničím jiným než osvědčenou negativní kampaní. Jeho vizuální podoba explicitně přiznává, koho premiér Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová, případně další zástupci hegemona české politiky považují letos na jihu Moravy za své nejsilnější soupeře: jsou jimi lídryně ODS v Brně Kamila Zlatušková a právě Jan Grolich.
Pikantní je, že Grolich v Brně vůbec nekandiduje. „Vnímám to tak, že pokud mají tendenci na mě útočit, tak to nedělají nahodile. Z dat, která mají k dispozici, jim vychází, že na mě útočit musí, protože jsem relevantní hráč. Vždyť se nikomu jinému na politické scéně nevěnují takto cíleně jako právě mně,“ reaguje s odkazem se videa, která v těchto dnech zveřejnila Schillerová.
„Zatím se nám to ale vždycky podařilo nějak otočit v náš prospěch. Takže mě Schillerová zviditelňuje a tím pádem i posiluje – takže jen tak dál,“ soudí Grolich.
Složitý rébus
Přesto působí pokorně. Moc dobře totiž ví, že úkol, který má před sebou, není jednoduchý. A že nikde není psáno, že v něm obstojí. Ostatně rébus, kterému čelí lidovci už od vzniku samostatného Česka, před ním řešili už předchozí předsedové, třeba Josef Lux, Pavel Bělobrádek nebo Marian Jurečka.
Zní takto: jak uspět s katolickou stranou v zemi, jejíž charakter je převážně nenáboženský? Lidovci navíc trpí regionálně výrazně rozdílnou podporou. Zatímco třeba na Zlínsku jsou schopní některé typy voleb i vyhrávat, jinde – typicky třeba v Ústeckém kraji – mají mizivé zisky hlasů. Prakticky permanentně jim tedy hrozí, že se z nich stane regionální, spíše místní než celostátně relevantní a úspěšná formace.
Tomu také odpovídala jejich strategie v posledních letech – do boje o hlasy voličů šli zpravidla jako součást nějaké širší koalice. Grolich však o něčem podobném zatím neuvažuje.
Do řádného termínu sněmovních voleb zbývají tři roky a on věří, že během nich lidovci posílí a do voleb pak půjdou sami. A tomu odpovídá podoba současné předvolební kampaně, jejíž těžiště je nyní logicky v komunálních a senátních volbách. Přerůst má ale v kampaň dlouhodobou.
„Pracujeme na tom“
Podle Grolicha to bude dlouhodobá práce. A její součástí má být také hospodářská strategie, kterou lidovci představí zkraje roku. O její podobě hovoří během dne opakovaně. Zjevně si od ní hodně slibuje.
„Ostatním stranám v tomto ohledu pořád něco chybí, a toto něco bychom chtěli přinést my. Není to úplně jednoduché, ale pracujeme na tom,“ říká Jan Grolich v autě během jednoho z přejezdů mezi jednotlivými štacemi.
Politika tu podle něj trpí mimo jiné tím, že nikdo nedefinoval, kam máme jako země směřovat. Nejen hnutí ANO, ale i další formace hledí spíše do minulosti.
„Musíme mít cíl. Nějakou představu, kam chceme směřovat, čeho chceme dosáhnout a jaké k tomu vedou cesty,“ říká. S tím, že právě lidovci chtějí tuto rozpravu o směřování Česka otevřít. A taky o tom hodlají mluvit s lidmi, což je základní předpoklad toho, aby získali jejich důvěru.
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