Nepodepsala petici na podporu Mrzeny, nyní končí. ČT opouští další známá tvář

Barbora Kroužková, donedávna jedna z výrazných postav zpravodajské redakce České televize, dala po více než 30 letech výpověď. Aktuálně.cz to ve středu potvrdil mluvčí veřejnoprávní televize Michal Pleskot. Kroužková odešla poté, co byla na sklonku minulého roku odvolána z moderování hlavní zpravodajské relace ČT Události.
„Můžeme potvrdit, že Barbora Kroužková odchází z pozice redaktor- moderátor České televize na vlastní žádost. Přesný termín jejího odchodu není ještě definitivně stanovený a po vzájemné dohodě běží standardní výpovědní lhůta,“ uvedl Pleskot pro Aktuálně.cz.
„Po dvou měsících od rozhodnutí o mém přeřazení z Událostí jsem se rozhodla odejít z České televize. Využiji jedné z nabídek a těším se na novou práci. Budu dál, ale jinde bojovat za nezávislá a svobodná média,“ řekla pak redakci sama Kroužková.
Jak jsme na začátku prosince jako první informovali, dlouholetá moderátorka byla k 1. lednu letošního roku přeřazena z hlavní zpravodajské relace do dvou ve stejný den vysílaných pořadů ČT24: Interview ČT24 a 90´ ČT24. Na své sociální sítě tehdy napsala, že to nebylo její rozhodnutí.
Kroužková loni v létě nepodepsala dopis adresovaný členům Rady ČT, pod kterým se objevilo okolo 165 podpisů redaktorů, moderátorů, editorů i dalších zaměstnanců zpravodajství ČT. Dokument vyjadřoval podporu řediteli divize zpravodajství Petru Mrzenovi, který předtím neúspěšně kandidoval na post generálního ředitele ČT.
Podepsal ho například zástupce šéfredaktora a vedoucí zahraničního zpravodajství Martin Řezníček. Svůj podpis pod něj mimo jiné připojili také moderátoři hlavní zpravodajské relace Události – Marcela Augustová, Josef Kvasnička i šéfredaktor Michal Kubal. Podpis Kroužkové pod dokumentem naopak chyběl.
Materiál vznikl v reakci na kritiku, která zazněla při loňské volbě generálního ředitele směrem k tomu, jak funguje redakce zpravodajství ČT. „Jako pracovníci Zpravodajství a publicistiky České televize, kteří denně pracují s informacemi, cítíme jako nejvyšší hodnotu pravdu,“ uvedli zaměstnanci v dopise radním. Kritika směrem ke zpravodajství tehdy zazněla z úst Milana Fridricha, který se dostal do finální volby s Hynkem Chudárkem. Ten byl nakonec generálním ředitelem poté, co Fridrich z volby odstoupil, zvolen. Oba nyní tvoří ve vedení veřejnoprávní televize tandem.
Zvolení Chudárka předcházely textové zprávy, které ještě během volby některým radním odeslal právě Mrzena s tím, aby nevolili Fridricha. Zprávě předcházela situace, kdy se radní Roman Bradáč Fridricha zeptal, zda by - pokud by byl zvolen generálním ředitelem České televize - došlo k personálním změnám ve vedení zpravodajství. „Nikdo nemá nic jistého navěky,“ reagoval Fridrich na dotaz.
Celá záležitost následně vyústila ve výše zmíněný dopis na podporu Mrzeny, pod který Kroužková svůj podpis nepřipojila. Nyní tedy z ČT po více než 30 letech odchází. Je tak další v dlouhé řadě výrazných a letitých novinářů, kteří se k takovému kroku v poslední době z rozličných důvodů rozhodli.
V posledních letech z ČT odešli nebo byli přeřazeni na jinou pozici například Světlana Witowská, Daniela Písařovicová, Jakub Železný, Nora Fridrichová, Marek Wollner, Zuzana Černá, Václav Crhonek, Ondřej Stratilík nebo Martin Jonáš a Bohumil Vostal. Na konci ledna ČT také po více než deseti letech opustila výkonná ředitelka výzkumu a programových analýz Renata Týmová. K tomu všemu je potřeba připočíst dlouhodobý tlak, kterému čelí - především od některých členů Rady ČT - Václav Moravec.
Mohlo by vás také zajímat:
Železný se zastal Moravce a řekl, jak bojuje proti zestátnění ČT. „Tlak je velký.“
Macinka se vrací předčasně domů. Cestu do USA musel náhle odložit
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) kvůli zrušenému letu z Frankfurtu nad Mohanem z důvodu nepříznivého počasí odložil návštěvu Spojených států a vrací se zpět do Prahy. Řekl to ve středu Adam Čörgö z odboru komunikace ministerstva zahraničí.
Mladí a nebojácní. Český curling dobývá Cortinu, šikulové z Prahy ukážou na OH novinku
Málokterý sport na olympijských hrách v Cortině bude mít tak výrazný český otisk jako právě curling. Výprava Martina Doktora přivezla dva ambiciózní týmy a k tomu se pod pěti kruhy představí modernizovaná technologie, kterou mají pod palcem výzkumníci z ČVUT.
Počet obětí izraelských útoků v Pásmu Gazy vzrostl na 17
Počet obětí izraelských útoků ve středu brzy ráno na severu a jihu Pásma Gazy vzrostl na 17, mezi zabitými je nejméně šest žen a tři děti, píše agentura AFP s odvoláním na tamní civilní obranu. Prvotní údaje uváděly devět zabitých a 31 zraněných. Izraelská armáda uvedla, že údery provedla poté, co byli její vojáci ostřelováni a jeden důstojník těžce zraněn, napsala agentura AFP.
ŽIVĚTicho kolem klíčové schůzky. Pavel se sešel s Babišem kvůli Macinkovým esemeskám
Na Pražském hradě se ve středu ráno odehrálo jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Aktéři ho zatím nekomentovali. Čeká je schůzka Bezpečnostní rady státu v sídle Úřadu vlády. Setkání vyvolaly události minulého týdne, kdy Pavel zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
ŽIVĚ„Znárodněme volby!“ vyzval Trump republikány, aby převzali kontrolu nad hlasovacími postupy
Americký prezident Donald Trump apeloval na republikány, aby znárodnili volby. Také by podle něj měli ovládnout kontrolu nad hlasovacími postupy ve Spojených státech. Šéf Bílého domu tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Trump neupřesnil, jakým způsobem by podle něj měla jeho strana volby znárodnit, píší média.