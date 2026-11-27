Naprosto nepochopitelná reakce řidiče osobního vozidla Volvo XC40. V pátek ráno v půl osmé vybrzdil ve směru na Prahu kamion, informovala policie.
„Jako by těch problémů nebylo na D1 dost.“ Tak Policie ČR okomentovala případ z pátečního rána, kdy osobní vůz poněkud nevybíravě vybrzdil kamion ve směru na Prahu. Tím se řidič osobního auta mohl dopustit trestného činu obecného ohrožení, strážci zákona nyní hledají další svědky incidentu. Video, jež zveřejnila policie, ale zaujala diskutující – i řidič kamionu se totiž mohl dopustit chyby.
„Naprosto nepochopitelná reakce řidiče osobního vozidla Volvo XC40. Dnes ráno v půl osmé vybrzdil na 126. kilometru ve směru na Prahu kamion. A výsledek? Úplně zbytečná dopravní nehoda a ta blokovala v místě provoz. Jako by těch problémů nebylo za včerejšek na D1 dost,“ napsala Policie ČR na síti X.
Ve videu, které řidič kamionu pořídil palubní kamerou, je vidět, co všechno incidentu předcházelo. Zjevně na D1 došlo k předjížděcí hře, kdy se na všech pruzích tlačily kamiony. Na záběru je vidět, že se tahač snaží dostat z prvního pruhu na druhý, kde už se nacházel jiný truck. Kamion s palubní kamerou se během toho přesunul z druhého pruhu na třetí.
Náhle se ovšem zleva objeví černé Volvo, které se přiřítí podél svodidel a přibrzdí přímo před kamionem, ten do něj ťukne. Obě vozidla zastaví a osobní vůz následně otevře dveře řidiče, v ten moment ale video končí.
„Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov provedli šetření okolností a vyhodnotili kamerové záznamy. A výsledek? Řidič osobního vozidla je podezřelý z trestného činu obecného ohrožení. Policisté potřebují další svědky nehody. Pokud jste ji viděli, volejte 158,“ napsali strážci zákona.
Udělal chybu i kamioňák?
V diskusi se ovšem objevily reakce, které upozorňují na dalšího možného viníka – samotného řidiče kamionu, který policistům poskytl záběry z palubní kamery. Místo toho, aby osoba za volantem tahače přibrzdila a nechala svého kolegu před sebou se zařadit do druhého pruhu, tak se natlačila doleva a mohla tím ohrozit i řidiče Volva.
Není to zdaleka první vybržďovací kauza, která se dostala do širšího povědomí. Redakce Aktuálně.cz letos informovala i o případu kamioňáka, kterého vybržďovala dvojice osobních vozidel. Sám ale v rámci incidentu přišel o papíry a následně i o práci za volantem. Vybržďovači skončili bez trestu. Více jsme o tom psali zde, záběry můžete zhlédnout níže.