Neonacistický festival se ruší, pořadatelé se obci omluvili. Spadl mi kámen ze srdce, říká starosta

před 1 hodinou

Festival Bohemia Excalibur Night na Trutnovsku, kam se měli sjet přívrženci neonacismu z celé Evropy, se konat nebude. Poté, co na akci v úterý upozornil server Aktuálně.cz, ji organizátoři zrušili. Na zrušení apelovala také obec v čele se starostou Vladimírem Lukešem, přestože obecní zastupitelstvo před časem festival schválilo. Majitel autokempu, v němž se sraz měl konat, patrně netušil, jací lidé se na něj mají sjet. Kontaktoval tak organizátory a akci zrušil.

Chotěvice (Trutnovsko) - Festival Bohemia Excalibur Night, na němž měly o víkendu vystoupit kapely hlásící se k neonacismu, se nakonec konat nebude. Poté, co Aktuálně.cz na akci upozornilo, ji organizátoři zrušili.

Na festival v Chotěvicích na Trutnovsku se měly do autokempu Svatá Kateřina o víkendu 9. a 10. června sjet stovky neonacistů z celé Evropy. Organizátoři lákali na kapely jako White Demons, Legittima Offesa nebo na skupinu Katastrof, která hraje "árijský rock", a mnohé další. Všechny se profilují nenávistnými a rasistickými texty a v kapele White Demons dokonce působí jeden z bývalých členů kultovní anglické neonacistické hudební skupiny Screwdriver.

Akci povolilo obecní zastupitelstvo, které původně nevědělo, o jakou akci se vlastně jedná. Starostovi Vladimíru Lukešovi se organizátorům nepodařilo dovolat. Když se však starosta dozvěděl, že jde o sraz neonacistů, začal jednat a domohl se jeho zrušení.

"My jsme vytvořili obrovský tlak na to, aby se ta akce zrušila, což se nám nakonec podařilo," řekl Lukeš Aktuálně.cz. Sám prý kontaktoval majitele autokempu Luboše Veleckého, který prý také neměl o povaze akce tušení, a naléhal na něj, aby ji zrušil.

"Já jsem pana Veleckého informoval a ten to jednoznačně odmítl s tím, že netušil, o jakou akci jde. Včera večer mi organizátoři volali, že od toho odstupují a omlouvají se za potíže. Spadl mi obrovský kámen ze srdce," dodal starosta.

To potvrdil i majitel autokempu Luboš Velecký. "Můžu potvrdit, že celá akce se ruší. Včera, jakmile jsem se dozvěděl, o jakou akci se jedná, jsem kontaktoval organizátory, aby ji zrušili," řekl Aktuálně.cz.

"My jsme to nevěděli a byli jsme oklamáni, organizátoři za námi přišli, že chtějí uspořádat soukromou klubovou akci, kde budou hrát nějaké kapely, ale nesdělili nám jaké. Kdybych to věděl, tak bych s nimi ani nejednal," vysvětluje Velecký.

Festival Bohemia Excalibur Night měl být pod přísným policejním dohledem, a přestože je akce oficiálně zrušena, policisté jsou nadále ve střehu. "Policie obdržela informaci o tom, že bude akce zrušena, nadále ale dění monitorujeme a podle vývoje budeme aktuálně reagovat případnými opatřeními." řekla Aktuálně.cz Ivana Ježková z krajského policejního ředitelství.