Neonacista je ve vazbě. Muž, který si změnil pohlaví, o návrat do Německa nestojí

Krajský soud v Plzni poslal v pátek do vazby německého pravicového extremistu Svena Liebicha (nyní Marlu-Svenju Liebichovou), jehož zadržela na základě mezinárodního zatykače česká policie na Chebsku.
Neonacista Sven Liebich, který si úředně změnil pohlaví, podle soudce Tomáše Mahra s vydáním do Německa nesouhlasí, uvedl to server Novinky.cz. O vydání tak bude muset rozhodnout soud. Pokud by se vydání odsouzená nebránila, mohlo by se uskutečnit do týdne. Nyní může trvat v standardním předávacím řízením i několik týdnů.
Německý soud v roce 2023 tehdy ještě Liebicha poslal na rok a šest měsíců do vězení za štvaní, pomluvy a urážky. S následným odvoláním neuspěl. Muž si ale úředně změnil pohlaví, a trest si tak měl odpykat v ženské věznici v Chemnitz (Saská Kamenice), kam ale loni nenastoupil. Po několikaměsíčním pátrání ho dopadla policie v Krásné u Aše na Chebsku tento týden.
„Zadržený muž při dnešním vazebním zasedání nesouhlasil s vydáním do Německa. Do tamního vězení úmyslně nenastoupil, neboť podle svých slov má obavy z porušování jeho občanských práv,“ sdělil Novinkám soudce Mahr. Podle plzeňského státního zástupce Jiřího Komorouse bude řízení trvat týdny, uvedl server.
Zastupitelství v Halle, kde byla Liebichová odsouzena, v týdnu uvedlo, že podá žádost o její vydání do Německa. V případě, že bude vydána, zamíří podle DPA do věznice v Saské Kamenici. Německá veřejnoprávní televizní stanice ZDF uvedla, že zatím není jasné, kdy Česko Liebichovou vydá.
Případ vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Umožňuje totiž změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení, stačí pouhé prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křestní jméno.
