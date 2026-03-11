"Neomluvím se." Okamura se za výpad proti Pekarové Adamové kvůli ojetému BMW nestydí

Předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura nevidí podle svých slov důvod k tomu, aby se omlouval své předchůdkyni na postu šéfky sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09). Opakovaně o ní tvrdil, že si potrpí na luxus, a proto služebně jezdila v BMW. Jenže autem stejné značky nyní jezdí i sám Okamura a navíc vyšlo najevo, že luxusní služební vůz Pekarová Adamová zdědila po svém předchůdci.
Když se v nedělních Otázkách Václava Moravce sešel předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura s některými svými předchůdci ve funkci, týkala se jejich debata mimo jiné toho, čím politik na takovém postu jezdí - jde o auto značky BMW. Bývalá předsedkyně Markéta Pekarová Adamová uvedla, že toto auto fakticky zdědila po svém předchůdci Radku Vondráčkovi (ANO), za kterého několik takových aut pořídila Ochranná služba Policie ČR.
„Po jakém předchůdci? Vykládáte nesmysly. Já jsem si to ověřil, nové BMW je po paní Pekarové,“ tvrdil Okamura. A zároveň se vyhnul odpovědi na otázku moderátora, jestli se omluví, pokud by se ukázalo, že nemluví pravdu.
Novinky.cz v pondělí zjistily, že Ochranná služba Policie ČR pořídila v letech 2020 a 2021 celkem 11 luxusních vozů BMW 750Li xDrive Sedan, mezi kterými byla i auta, ve kterých jezdí Okamura a jezdila Pekarová Adamová. Navíc konkrétně auto, kterým jezdila šéfka sněmovny, bylo zaregistrováno už v roce 2020, kdy předsedou sněmovny byl Vondráček a Pekarová Adamová byla opoziční poslankyní.
Aktuálně.cz se proto zeptalo v úterý Tomia Okamury, zda nezvažuje omluvu, jestliže je zřejmé, že zmiňovaná auta nebyla pořízena za Markéty Pekarové Adamové. Tedy ji nelze ani obviňovat z toho, že i autu pořídila kvůli nějakému luxusu.
„Nemám se za co omlouvat,“ odpověděl Okamura. A stejná slova použil i po připomínce, kdy a jak nákup aut probíhal.
Předseda sněmovny totiž argumentuje tím, že nikdy nemluvil o tom, kdo auto objednával. Proto prý nevidí důvod k omluvě. „Já jsem řekl, že mám luxusní auto po paní Pekarové, a to je pravda. Já jsem neříkal, že ho ona objednávala. O čem to tedy mluvíte?“ reagoval Okamura na otázky.
Nakonec si ještě sám postěžoval, protože prý novináři jeho slova mylně vykládají. „Ať nikdo nepřekrucuje má slova. Já jsem řekl, že jezdím v luxusním autě po paní Pekarové, v ojetém autě, které má podle mých zjištění zůstatkovou hodnotu nižší než případný nákup Škody Superb. A řekl jsem, že za naší vlády se nebudou kupovat taková luxusní auta. Já žádný takový nákup nechci. Není se za co omlouvat,“ ukončil debatu Okamura.
Z jeho opakovaných vyjádření nejen v televizi ale i několikrát na sítích, kde na svou předchůdkyni útočil, skutečně museli posluchači získat dojem, že si luxusní auto pořídila sama Markéta Pekarová Adamová. A nebo že bylo pořízeno poté, co získala funkci předsedkyně sněmovny.
Mimochodem, v úterý odpoledne vyzval Okamuru k omluvě i poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka. Shodou náhod ve chvíli, kdy Okamura zrovna řídil schůzi. Na Jurečku ale zatím Okamura nereagoval.
