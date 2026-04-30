Neodstoupím, nic jsem neporušila. Opozice žádá odchod Babišovy ministryně kvůli bytu

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) odmítla opoziční výzvy k rezignaci. Po jednání sněmovního hospodářského výboru novinářům řekla, že nikdy nepřekročila zákonné hranice a nezneužila politickou funkci ve svůj vlastní prospěch. Informace serveru Seznam Zprávy o svém bytě či stavbách na svém pozemku v rozporu s územním plánem města pokládá za vytržené z kontextu.
Podle informací serveru Seznam Zprávy Mrázová od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině, kde byla do loňského zisku poslaneckého mandátu starostkou. Podle webu Mrázová do roku 2024 za byt na bílinském náměstí o rozloze 130 metrů čtverečních platila měsíční nájem zhruba 4500 korun. "Politika bydlení v Bílině je založena na čtyřech typech bytů. Máme byty rozjezdové pro mladé rodiny, seniorské byty, sociální byty a pak máme kategorii bytů běžných, kde každý, kdo splní podmínky, podá si žádost a doporučí ho bytová komise, může získat tento byt," řekla.
V takovém případě se neposuzuje výše výdělku. "Podporujeme tím v Bílině pracující lidi," uvedla. V roce 2009 měla dvě malé děti, byla na rodičovské dovolené a splňovala podmínku bytové nouze, protože nevlastnila nemovitost určenou k byldení, dodala. Nájemní smlouva jí skončila 31. března a byt vrátila. "Rada města v Bílině rozhoduje pouze o přidělení bytu a následně projednává problematické případy, pokud si nájemníci neplní své povinnosti dané nájemní smlouvou. Pokud si nájemníci plní povinnosti, tak rada prodlužování smluv neprojednává," dodala Mrázová.
Odmítla, že měla obecní byt opustit po nástupu do funkce ve vedení města. "Město chtělo, abychom tam žili. My jsme tam žili rádi, plnili jsme si všechny povinnosti a já nevidím důvod, proč jsem se měla odstěhovat, když jsem se stala starostkou jenom proto, že jsem ve veřejné funkci," dodala.
Podle dalšího zjištění serveru má ministryně na pozemku stavby v rozporu s územním plánem města. "Já jsem zahradu odkoupila v době, kdy mobilní objekty na daném pozemku již stály," uvedla. Jde podle ní o plochu bývalé výsypky, která následně sloužila jako zahrada. "Zažádala jsem stejně jako ostatní vlastníci ve všech městech ČR o změnu územního plánu, aby došlo k faktickému napravení tohoto stavu, tento pozemek nikdy nesloužil jako lesní," uvedla.
Opozice upozorňuje na to, že novela stavebního zákona má usnadnit legalizaci černých staveb. "Stavební zákon se připravoval v době, kdy já jsem ještě ani nevěděla, že budu v celostátní politice a nebyla jsem u těch prvních kroků," uvedla Mrázová. Do přípravy jsem nezasahovala a nemá souvislost s objekty na mém pozemku, dodala.
Mohlo by vás zajímat: Politická šikana: Lidovci vsadili vše na „spasitele“. Nebo šlo jen o dobře zrežírovaný sjezd?
ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně
Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.
ŽIVĚ Letadlová loď USS Gerald R. Ford opustí Blízký východ, vydá se zpět do USA
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem. S odvoláním na americké představitele to napsal deník The Washington Post (WP). Návrat je očekávanou úlevou pro zhruba 4500 námořníků, kteří na lodi strávili deset měsíců.
Zmizel z kontaktů. „Neuvěřitelný teenager“ a syn mocného tajemníka u jeskyňářů skončil
Nejdřív z něj měli udělat šéfa sekretariátu Správy jeskyní ČR, pak asistenta a poté „jen brigádníka“. Nyní ale sotva plnoletý Samuel Kocanda, který se kvůli své roli ve státní správě dostal do hledáčku veřejnosti, končí. Už nefiguruje ani na webových stránkách. „Dohoda o pracovní činnosti byla po vzájemné dohodě na jeho přání ukončena,“ potvrdil pro Aktuálně.cz mluvčí Správy jeskyní Pavel Gajdoš.
Děs v přímém přenosu. Selešová se ohlédla a viděla dlouhý nůž, Němcům nikdy neodpustila
30. dubna 1993 se v německém Hamburku přímo na kurtu odehrál jeden z nejděsivějších momentů tenisové historie. Šílený obdivovatel německé ikony Steffi Grafové zaútočil kuchyňským nožem na její rivalku, mladičkou jugoslávskou senzaci Moniku Selešovou. Bodl ji do zad, když seděla na lavičce mezi gamy. Šokující záběry obletěly svět a tenis už nikdy nebyl jako dřív.
Maximální ceny paliv od pátku prudce vzrostou, oznámilo ministerstvo
Cenový strop na pohonné hmoty pro prodloužený víkend výrazně vzroste. Nejvyšší povolená cena nafty v pátek oproti dnešku vzroste o 1,04 koruny na 44,55 Kč za litr. Naopak benzin zdraží o 76 haléřů na 43,89 Kč za litr.