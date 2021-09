Neočkovaní zaměstnanci se možná budou opět testovat. Některé firmy to vyžadují už teď

Jen dva měsíce poté, co skončilo plošné testování na covid ve firmách, nyní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) připustil, že se povinné testy možná vrátí. Týkaly by se však pouze neočkovaných zaměstnanců. Některé firmy přitom s testováním nepřestaly.

Pokud se epidemiologická situace zhorší, zaměstnanci budou muset znovu podstupovat testy na covid. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) ve středu na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví uvedl, že zvažuje, že se ve firmách obnoví nejen testy, ale i nošení respirátorů.

"I v těch nejhorších scénářích budou opatření režimová. To znamená plošnější vyžadování ochrany dýchacích cest, plošnější vyžadování dokladu OTN, možná nějaké omezení hromadných akcí. Určitě ne uzavírání provozoven, obchodů a tak dále," sdělil Vojtěch. Dokladem OTN je potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělání nákazy v posledních 180 dnech. Testování by se tedy týkalo pouze neočkovaných zaměstnanců.

Plošné testování ve firmách skončilo 1. července po téměř čtyřech měsících. Některé firmy v něm však pokračují dosud.

Například společnost ČEZ pokračuje s testováním zaměstnanců v jaderných elektrárnách. "Testování se týká těch pracovníků, kteří nemají dokončené očkování nebo už proběhlo více než 180 dní od toho, co prodělali covid-19," vysvětlila mluvčí ČEZ Alice Horáková s tím, že alespoň jednou dávkou vakcíny je již očkováno 77 procent zaměstnanců. Testování pracovníků jaderných elektráren probíhá třikrát týdně, a to prostřednictvím PCR i antigenních testů.

Neočkovaní zaměstnanci se musí testovat také v OKD, České spořitelně nebo ve Škodě Auto. Od pondělí tato povinnost platí i pro zaměstnance Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Vedení úřadu tak rozhodlo poté, co byla v minulém týdnu u dvou zaměstnanců zjištěna nákaza. "Byli to zaměstnanci z rozdílných útvarů, nesdíleli spolu místnost. Oba byli neočkovaní. Nahlásili jsme to hygienikům a došlo k trasování kontaktů, se kterými tito dva nakažení zaměstnanci přišli do styku," popsal ředitel ÚOHS Petr Mlsna.

Ačkoliv bylo plošné testování oficiálně zrušeno, zaměstnavatelé mají podle opatření ministerstva zdravotnictví možnost ho nařídit. Ministerstvo se opírá o zákoník práce, ve kterém stojí, že "je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření předcházet rizikům". Do této povinnosti lze podle ministerstva zařadit přijetí opatření proti šíření nemoci covid-19, kterým je právě testování zaměstnanců.

Na ÚOHS se tak zaměstnanci budou testovat minimálně čtrnáct dní. Využít k tomu mohou antigenní nebo PCR testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pokud se ukáže, že se jednalo pouze o ojedinělé případy, testování skončí.

"Chceme zjistit, jestli tady máme víc pozitivních případů. Přistoupili jsme k tomu i z toho důvodu, že jeden z pozitivních zaměstnanců byl bezpříznakový, navíc pracuje na pozici, kdy přichází do styku s velkým množstvím zaměstnanců. Máme tu odhadem osmdesát neočkovaných zaměstnanců. A když se mezi nimi objeví hned dva pozitivní, je potřeba zjistit, zda je to nahodilé, nebo ne," uvedl Mlsna.

Redakci Aktuálně.cz se ozvala jedna z dlouholetých zaměstnankyň ÚOHS, která si nepřála uvést své jméno. Té vadí, že chce vedení úřadu testováním přimět zaměstnance k očkování. To však Mlsna zásadně odmítá. "Mně je úplně jedno, jestli se lidé nechají očkovat, to je jejich svobodné rozhodnutí. Mně jde o to zmapovat, jestli je tu klastr covidu," dodal.

Firmy oslovené redakcí Aktuálně.cz se příliš nesetkávají s tím, že by se zaměstnanci odmítali testovat. "Pokud by k takovému odmítnutí došlo, zaměstnanec nebude připraven konat práci a nastane u něj v takovém případě překážka na straně zaměstnance," vysvětlila mluvčí Škoda Auto Martina Gillichová.

Biochemik: Plošně testovat zatím nemusíme

Podle biochemika Jana Konvalinky zatím není nutné, aby se ve firmách plošně testovalo. Počet nových případů je podle něj zatím nízký, aby vyvstala potřeba něco takového zavádět.

Pro srovnání - loni se už od začátku září počty nově nakažených za den pohybovaly kolem pěti set a 8. září poprvé od začátku pandemie překročily tisíc. Letošní září se zatím počty nakažených drží v nižších stovkách, jen v úterý zatím vyšplhaly na 583. Ačkoliv je v Česku nyní dominantní nakažlivější mutace delta, růst nakažených výrazně pomáhá brzdit očkování.

"Pokud se záchyt pozitivních případů bude nadále zvyšovat, tak bude rozumné testovat ve firmách i ve školách. V případě, že budou tisíce nových případů za den, by se plošné testování mělo zavést v oblastech, kde bude situace špatná. To mi připadá jako to nejmenší zlo, které se dá vymyslet, když řešíme, jak si dál poradit s covidem," doplnil Konvalinka.

Některé společnosti tak s hromadným testováním zaměstnanců zatím vyčkávají. "Neustále sledujeme aktuální epidemiologickou situaci a v případě stoupajícího počtu pozitivních případů jsme samozřejmě připraveni náš přístup změnit. Ve všech našich provozech mají zaměstnanci k dispozici samotesty, jejich využívání je ale zatím na jejich dobrovolnosti," sdělila například mluvčí společnosti Mall Pavla Hobíková.