"Není to dobrý vtip." Hejtmani z ČSSD nevěděli, že Zemanovi dávají "hůl na nového premiéra"

"Nastav si to, támhle to máš obráceně," vyzval Sobotku, aby si srovnal mikrofon. | Foto: ČTK

"Hůl na nového premiéra" obdržel ve čtvrtek v Lánech prezident Miloš Zeman jako dar od hejtmanů, které ve svém letním sídle přijal. Dárek mu předala předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová. Minimálně někteří šéfové krajů ale o dárku až do schůzky s prezidentem nevěděli. "Nepovažuji to za dobrý vtip," řekl plzeňský hejtman Josef Bernard.

Praha - Ve čtvrtek se v Lánech sešel prezident Miloš Zeman s hejtmany a ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou. Předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová (ANO) prezidentovi za hejtmany předala "originální dárek" - hůl, kterou podle ní hlava státu může použít na nového premiéra. Narážela tak na incidenty, kdy během vládní krize Zeman hůlkou ukazoval mikrofon předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi. Jenže se ukazuje, že někteří hejtmani o daru vůbec nevěděli a jsou z něj v rozpacích.

Dar prezidentovi předala předsedkyně asociace a karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová. "Panu prezidentovi jsme do Lán přivezli velice originální dárek a sice hůlku, kterou dle přiloženého návodu může v případě potřeby použít na nového premiéra," napsala na Facebooku.

Například plzeňský hejtman Josef Bernard (ČSSD) o tomto daru neměl ani tušení. "Nepovažuji to za dobrý vtip," řekl Aktuálně.cz.

Informaci o svérázném dárku neměl před setkáním s prezidentem ani další sociálnědemokratický hejtman Martin Netolický. "My jsme s ním byli seznámeni až bezprostředně před setkáním s panem prezidentem. Z mého pohledu je to kontroverzní, protože na jedné straně je to zdravotnická pomůcka, druhá věc je, že to navazuje na chování, které z mého pohledu nebylo úplně košer," říká pardubický hejtman.

"Pokud to nebudeme dramatizovat a řekneme si, že to je na příštího jakéhokoliv premiéra, tak pro mě je to věc, která se dá skousnout. Já mám smysl pro humor, i pro ten černý," uznává Netolický.

Podle něj by se ale o dárcích udělenými za všechny hejtmany mělo předem diskutovat. "Situace v asociaci je taková, jaká je. Tohle jsou ty poslední věci, které mě vzrušují. Jako kraje bychom měli vystupovat jednotně v mnohem důležitějších tématech," říká.

Shodnout se na dárku by ale bylo podle hejtmanky Vildumetzové obtížné. "To tak občas bývá, že když ve více lidech koupíte jeden dárek, najde se někdo, kdo by vybral něco jiného. O nic ale nejde, hlavní je, že pana prezidenta dárek potěšil, pobavil ho a my probrali témata, kvůli kterým jsme přišli," říká.

Vzkaz zjevně odkazuje na květnovou krizi na Hradě, kde bylo vše připraveno pro přijmutí demise vlády, ačkoliv premiér Bohuslav Sobotka přišel s prezidentem pouze konzultovat aktuální politickou situaci. Na začátku setkání s premiérem Zeman namířil na Sobotku hůl. "Nastav si to, támhle to máš obráceně," vyzval Sobotku, aby si srovnal mikrofon.