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Domácí

"Není dobře na sebe dávat žaloby," vzkázal Babiš Pavlovi. A připomněl mu kauzu Turek

ČTK

Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli sporu o účast na summitu NATO premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje. Žalobu k Ústavnímu soudu Pavel podal po pondělním rozhodnutí kabinetu nedelegovat hlavu státu na summit. Podle Babiše ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby.

Andrej Babiš, premiér, politik
Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády, která rozhodovala o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře, 22. června 2026, Praha.Foto: ČTK – Šulová Kateřina
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Vláda rozhodla pragmaticky a hlavně prakticky, na základě zhodnocení toho, jak se bude summit konat, uvedl Babiš na síti X.

Ve vyjádření premiér také poznamenal, že nepodal kompetenční žalobu, když počátkem roku prezident odmítal jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem. "Podle mne a mnoha odborníků překračoval ústavu," napsal premiér na X.

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"My jsme rozhodli pragmaticky, a hlavně prakticky, na základě zhodnocení toho, jak bude summit probíhat. Opravdu není pravda, že neformální večeře je čistě reprezentativní záležitost, tam se naopak často dojedná mnohem víc. Proto má být delegace na vládní úrovni a nedávalo by smysl, abychom v delegaci byli společně," uvedl Babiš.

Pavel v kompetenční žalobě žádá, aby soud deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu nebo aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí.

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Chce také, aby soud vládě stanovil povinnost poskytnout prezidentovi veškerou součinnost. Pavlovo vyjádření dnes na webu zveřejnil Hrad. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) považuje Pavel podle vyjádření za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a za omezení ústavních pravomocí hlavy státu.

Pavel byl vyloučen z delegace NATO, podal proto žalobu k Ústavnímu soudu. | Video: Petr Pavel
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