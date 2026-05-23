Nenávist v Pohořelicích. Památník obětem odsunu Němců někdo zhanobil hákovými kříži

Památník pochodu smrti v Pohořelicích na Brněnsku v noci z pátku na sobotu před Poutí smíření někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté hledají pachatele, uvedl mluvčí policistů Pavel Šváb. Pochod je součástí festivalu Meeting Brno, přičemž letos jsou jeho součástí i Sudetoněmecké dny.
„Událost prověřujeme jako přečin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ řekl Šváb. U památníku, jenž se nachází na jižním okraji města u silnice na Mikulov, jsou stovky účastníků, kteří se po 09:00 začali vydávat na pochod do Brna na Mendlovo náměstí.
Historicky první sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který má letos již 76. ročník, se koná v Česku. Všechny předchozí ročníky se konaly v Německu. Do Brna přijeli především potomci sudetoněmeckých krajanů, kteří byli po válce vyhnáni a odsunuti. Akce čelí i odporu a nenávisti části společnosti.
Pochod smrti souvisel s divokým odsunem německých obyvatel Brna. Uskutečnil se 30. a 31. května 1945. Během jedné noci muselo odejít nejméně 19.500 Němců. Ženy, děti i starci šli pěšky z dnešního Mendlova náměstí do Pohořelic a dále k rakouským hranicím. Při pochod zahynuly stovky lidí, uvádí se 1700, sudetoněmečtí historikové udávají více.
Sjezd sudetských Němců, který v pátek začal v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně.
Komentář: Příležitost osvobodit se od kletby války a odsunu
Někomu to může znít jako protimluv – poslední léta jsem coby dokumentarista Paměti národa vedl desítky biografických rozhovorů s Němci. Tedy s posledními žijícími účastníky nuceného vysídlení z poválečného Československa. Nic rozporuplného v tom ale nehledejte. Paměť národa zaznamenává vzpomínky na klíčové události naší historie. A mezi ně odsun skoro tří milionů obyvatel této země patří.
