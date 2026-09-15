„Nenávidíte mě.“ Babiše popudil dotaz na podnikání, které si nechal. Nabízí vysvětlení

Premiér Andrej Babiš reaguje na dotaz Aktuálně.cz ohledně toho, zda je ve střetu zájmů ve zdravotnictví
V souvislosti s premiérovým střetem zájmů se mluví především o holdingu Agrofert, který Andrej Babiš vložil do svěřenských fondů. Miliardový byznys nicméně vybudoval šéf hnutí ANO i ve zdravotnictví. Babišovi oponenti stále hlasitěji tvrdí, že i tam je jednoznačně ve střetu zájmů. A chtějí to řešit. Když se na to deník Aktuálně.cz premiéra zeptal, reagoval velmi podrážděně.
Ptát se předsedy české vlády Andreje Babiše na jeho majetkové podíly ve firmách s tím, jestli nezvažuje jejich odprodej, zpravidla znamená, že se nad takovými otázkami rozčílí.
Týká se to nejen Agrofertu, ale také investiční skupiny Hartenberg Holding. Zatímco v případě holdingu Agrofert došlo k vložení do svěřenského fondu a premiér tvrdí, že „o něj přišel a nemá s ním nic společného“, Hartenberg coby obří část premiérova majetku zůstal mimo svěřenský fond.
Přes firmu SynBiol drží Babiš v Hartenbergu podíl 87,75 procenta. Dalších 9,75 procenta má Babišův společník Jozef Janov a zbytek šéf akvizic Agrofertu Libor Němeček.
Babišovy kliniky z holdingu dostaly loni z veřejného zdravotního pojištění celkem 2,8 miliardy korun. Za posledních pět let se tak jedná o skoro 14 miliard korun. Navíc vláda prokazatelně řeší vyhlášky a změny, díky kterým některé kliniky budou moci z veřejných peněz získat více peněz.
Když se deník Aktuálně.cz v tomto týdnu Babiše zeptal, zda se neobává, že by to mohlo vadit i některým jeho voličům – kteří v těchto dnech čtou, jak zmiňovaná investiční skupina utržila nejvíc peněz v historii a do toho řada lidí doplácí na problémy ve zdravotnictví –, odpověděl s krajní nelibostí.
„Ten dotaz je nesmyslný… Nenávidíte Babiše… Touto rétorikou stále vyvoláváte nějakou nenávist a závist,“ reagoval na dotaz předseda vlády.
Zároveň se Babiš jen letmo vyjádřil k podstatě celé věci, která se týká právě jeho možného střetu zájmů. Zejména nyní ve chvíli, kdy dennodenně probíhají debaty, kam Babiš a další členové vlády pošlou miliardy korun a kde je naopak vezmou, je pod drobnohledem i zdravotnictví. Tedy oblast, v níž má své ekonomické zájmy právě i samotný premiér a předseda hnutí ANO.
A to právě kvůli svým penězům, které vložil do Hartenbergu. Tato společnost vlastní celou řadu firem, ale pokud jde o zdravotnictví, ovládá i společnost, která má síť desítek klinik asistované reprodukce (IVF) a genetických laboratoří po celé Evropě - pod značkou FutureLife.
Navíc kliniky se angažují téměř ve všech oborech medicíny včetně onkologie, diagnostiky, chirurgie či ortopedie.
„Nerozhoduji, nemám vliv“
Andrej Babiš argumentuje tím, že on nerozhoduje o konkrétních investicích.
„Není to o tom, že já o tom rozhoduji. Nerozhoduji, nemám na to žádný vliv,“ uvedl. A následně tvrdil, že vše je na ženách, které se rozhodují, zda a na kterou kliniku asistované reprodukce půjdou. „Rozhoduje se ta žena, jestli půjde na tu nebo jinou kliniku. Takže ta vaše otázka je nesmyslná a nepravdivá,“ řekl.
„Je to rozhodnutí té ženy, která chce otěhotnět. Ten fond má 64 klinik od Helsinek přes Londýn, Barcelonu, Istanbul – všude po světě. Není to tedy o tom, že já o tom rozhoduji. Nemám na to žádný vliv,“ tvrdí Andrej Babiš.
Aktuálně.cz se ho přesto ještě zeptalo, zda by pro něj skutečně nebylo lepší se investic do zdravotnictví vzdát, protože potom by o žádném střetu zájmů v této oblasti nemohla být řeč. Nemohl by být v podezření, že při rozhodování v oblasti zdravotnictví případně zvýhodňuje to, co by prospělo i jeho penězům ve zdravotnictví.
„A proč bych se toho vzdával?“ zareagoval Babiš otázkou. A na argument, že pak by nebyl ve skutečném ani potencionálním střetu zájmů, odpověděl naštvaně.
„Pokud nebudu mrtvý, tak nebudete spokojeni. A některá média budou na mém pohřbu hlásit střet zájmů. To jste vy. Už vyberte něco jiného, už je to směšné. Znovu opakuji: každý si rozhodne, jestli na kliniku, jestli chce někdo otěhotnět, půjde nebo nepůjde. Však to je fér, ne? Já na to nemám absolutně žádný vliv,“ dodal ostře.
Jasný střet zájmů, tvrdí kritici
Opoziční politici jsou přesvědčeni, že Babiš nemluví pravdu a rozhoduje tak, aby to prospělo právě jeho byznysu a co největším ziskům. Ať jde o zemědělství, nebo popisované zdravotnictví.
„Nepochybně je ve střetu zájmů. Když vidíme to rozložení státního rozpočtu, kam jdou peníze a že chybí peníze ve školství, tak kdyby měl pan premiér soukromé školy, tak vám garantuji, že ve školství žádné peníze chybět nebudou,“ soudí například stínový ministr zdravotnictví Štěpán Slovák (ODS).
„Pan premiér posílá do zdravotnictví víc a víc peněz daňových poplatníků. Přitom nevidím, že by se reálně stav zdravotnictví zlepšoval,“ pokračuje Sovák v kritice.
Naráží přitom na to, že na vládní návrh státního rozpočtu na rok 2027 nejvíce doplatí školství, kdy i sám ministr školství za ANO Robert Plaga si stěžuje, že resort potřebuje podstatně více peněz. Naopak do zdravotnictví jsou další a další peníze ať už přes státní rozpočet nebo přes zdravotní pojišťovny.
Štěpán Slovák také jmenuje konkrétní případy, které vyvolávají podezření, že je Babiš dělá především ve svůj prospěch.
„Například kliniky Iscare obchodují s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, kterou pan premiér tlačí vrchem a spodem, chce, aby tam byla nemocnice. Stejně tak vrchem a spodem tlačí na to, aby v ní bylo nové onkologické centrum, byť část expertů říká, že je to blbost,“ tvrdí poslanec ODS.
Pokud jde o zmiňovanou kliniku, zatím naposledy Deník N detailně popsal, jak toto zařízení v počtu plánovaných operací překonává pražské fakultní nemocnice a stává se „magnátem v lukrativních oblastech chirurgie“. S odvoláním na data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) uvádí, že Iscare vede nad trojicí státních nemocnic v Praze u výměn kyčelních nebo kolenních kloubů.
Na další zvýhodnění kliniky Iscare díky přístupu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady poukázal Deník N letos v červnu. Tvrdil, že si tato klinika ve smlouvě z letošního března zajistila výhodnou spolupráci s vinohradskou nemocnicí.
„Dohoda umožnila Iscare zadarmo využívat odborné konzultace lékařů ze státního zdravotnického zařízení,“ napsal list, podle kterého klinika začala posílat nemocnici 330 tisíc korun až po upozornění deníku.
A nejde „jen“ o tuto kliniku. Podezření u opozice vyvolává také postup Babiše a jeho vlády ohledně podpory umělého oplodňování žen. „I tady existuje důvodné podezření. Návrhy, které chodí do Poslanecké sněmovny, jako je umělé oplodnění singl žen a spoustu dalších, vždycky nějakým způsobem souvisí s byznysem pana předsedy vlády,“ stěžuje si stínový ministr zdravotnictví za ODS Štěpán Slovák.
Opoziční politici se chystají na to, že se budou dál a dál ptát Babiše i některých jeho spolupracovníků na tyto problematické věci. Například poslanec ODS Karel Haas už v minulosti pokládal řadu otázek ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO) a míní v tom pokračovat.
„Žádám vás o sdělení celkového objemu všech finančních úhrad, plateb, dotací a dalších věcí poskytnutých ze systému veřejného zdravotního pojištění všem dceřiným společnostem ze skupiny Hartenberg Holding, jejímž skutečným majitelem (koncovým beneficientem) je premiér České republiky,“ napsal Haas ministrovi.
Kromě toho musel před několika týdny Adam Vojtěch čelit dotazům, zda svým rozhodnutím finančně nezvýhodňuje právě kliniky premiéra. A to proto, že se dohodl s ministerstvem financí na úpravě, která ruší 50tisícový limit pro daňové osvobození u specifických firemních preventivních programů. Jde totiž i o preventivní onkologickou péči, na kterou se zaměřují některé Babišovy kliniky.
„Věřte nebo ne“
„Věřte nebo ne, já jsem vůbec netušil, že něco takového tyto kliniky dělají. Vycházelo to z té debaty se zaměstnavateli a vůbec jsem netušil, kdo tyto prohlídky dělá,“ tvrdil Vojtěch ve sněmovně při interpelacích opozice. Pod jejím drobnohledem jsou i vládní úvahy, aby ženy bez partnera mohly absolvovat umělé oplodnění hrazené z veřejného zdravotního pojištění – což by opět bylo ve prospěch mimo jiné Babišových klinik.
Do toho před několika dny vyšlo najevo, že i Evropská komise pochybuje o tom, že pokud jde o zemědělství, nemusí být Babišův střet zájmů vyřešen. Komise firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části unijních dotací, protože premiér se podle ní nachází v potenciálním střetu zájmů.
Babiš už v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust, podle komise ale tento postup situaci dostatečně neřeší.
Komise podle mluvčí zaslala dopis českým úřadům a žádá je o další informace a objasnění. České úřady by podle eurokomise prozatím neměly vykazovat žádné výdaje od 9. prosince týkající se firem spojených s Babišem jak uvnitř, tak mimo svěřenský fond.