Nenarušujte vzájemné vztahy, varovalo Hřiba a vedení Prahy čínské ministerstvo

Čína vyzvala primátora Prahy Zdeňka Hřiba a vedení města k tomu, aby nenarušovali čínsko-české vztahy. Ve středu to podle agentury Nová Čína uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Keng Šuang. Reagoval tak na dotaz, zda může potvrdit zprávy o tom, že Čína přijala protiopatření v souvislosti s údajně protičínskými akcemi hlavního města.

Podle Keng Šuanga se vedení české metropole i starosta "v jistou dobu zachovali velice špatně" v otázkách čínské národní suverenity a klíčových zájmů, které se týkaly i Tibetu nebo Tchaj-wanu. Tyto kroky podle mluvčího narušily vztahy mezi oběma zeměmi a dotkly se citů čínského lidu.

Své námitky vůči pražské správě mluvčí dál neupřesnil. Podle všeho ale reagoval na dřívější Hřibovo prohlášení o změně tzv. sesterské smlouvy, kterou s Pekingem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.

"To je hlavní důvod, proč dotyčné strany a jedinci z Prahy nejsou v Číně vítáni," prohlásil dále mluvčí. Prahu a "další příslušné politiky" vyzval, aby svůj postoj přehodnotili a přestali narušovat čínsko-české vztahy. "Jinak to nakonec poškodí jejich vlastní zájmy," dodal na tiskové konferenci, o níž ráno jako první informoval web Echo24.

Hřib: Partnerství má být apolitické

Primátor Hřib v reakci na to uvedl, že partnerství českého a čínského hlavního města má být apolitické a pokud jde o vztahy obou zemí, Čína by se měla zaměřit na plnění investic v tuzemsku, které v minulosti slíbila.

"Vyjmutí nadbytečné politické deklarace ze smlouvy o partnerských městech mezi Pekingem a Prahou nevnímám jako narušování česko-čínských vztahů. Chceme mít apolitická partnerství založená na kulturní výměně, která budou oboustranně výhodná," řekl primátor.

Dodal, že Čína se naopak celou situaci pokouší zpolitizovat a že Peking ve smlouvách například s Londýnem nebo Rigou podobnou deklaraci rovněž nemá. "Není důvod, proč by ji tam měla mít Praha," sdělil primátor.

Záměr odstranit článek ze smlouvy ohlásilo vedení města na začátku roku, od té doby se o věci s Pekingem pokouší vyjednávat. Pokud druhá strana na podmínky nepřistoupí, hrozí podle primátora i vypovězení smlouvy. "V průběhu včerejšího dne (středy 17. července) jsme za město odeslali další dopis v rámci vyjednávání. V případě neúspěchu vyjednávání je vypovězení celé smlouvy realistickým závěrem," uvedl Hřib.

Pokud jde o vztahy obou zemí, Čína by se podle primátora měla v první řadě zaměřit na plnění daných slibů ohledně investic v Česku. Upozornil také na fakt, že kvůli postupu vedení české metropole Čína zrušila turné orchestru PKF - Prague Philharmonia na svém území. To se mělo uskutečnit od 17. září do 5. října. "Zrušení turné Pražské filharmonie, která už měla podepsanou smlouvu, ukazuje především to, ze Čína není spolehlivý obchodní partner," zakončil primátor.

Podle vedení PKF je důvodem, proč filharmonici přišli o povolení turné v letošním roce, právě Hřibovo prohlášení o změně sesterské smlouvy s Pekingem. Čína podmínila povolení k turné PKF - Prague Philharmonia kritikou postojů vedení Prahy, to však filharmonie odmítla.

Ať Čína začne dodržovat lidská práva, vzkázal Pospíšil

Ke sporu se vyjádřil také předseda klubu koaličních Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09). "Čína vyzvala vedení Prahy, aby nenarušovalo čínsko-české vztahy. Vyzývám tedy soudruhy z Číny, aby konečně začali dodržovat lidská práva a přiblížili se standardům západních demokracií. Pak budou vztahy mezi Čínou a Prahou bezproblémové."

Podobně to vidí předseda klubu Prahy sobě Jan Čižinský. "Dlouhodobě říkáme, že lidská práva jsou víc než panda v zoo," uvedl.

Smlouvu s Čínou město pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) podepsalo v roce 2016. Zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy. Právě kvůli třetímu článku smlouvy, hovořícímu o politice jednotné Číny, smlouva sklidila vlnu kritiky. Tehdejší vedení svůj podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na konci dubna oznámil, že se sejde s čínským velvyslancem kvůli tomu, že Čína údajně ruší vystoupení českých kulturních institucí, jejichž název je spojen s Prahou.

