Nemůžeme řešit každý domov seniorů, brání se Babiš kritice

Vláda premiéra Andreje Babiše se ocitá pod stále tvrdší kritikou kvůli narůstajícímu počtu lidí, kteří se nakazili koronavirem v domovech pro seniory. "Vláda nemůže řešit každý domov seniorů," tvrdil Babiš v neděli odpoledne v České televizi. Například místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková je ale přesvědčená, že se "vláda vykašlala na seniory a na pracovníky v sociálních službách".

Premiér Andrej Babiš se v neděli odpoledne vyjádřil k situaci v domovech pro seniory, ve kterých narůstá počet nakažených i umírajících klientů. Podle místopředsedkyně KDU-ČSL Šárky Jelínkové nese na této situaci podíl vláda. Na nedostatečnou ochranu klientů i pečovatelů opakovaně upozorňuje také Česká gerontologická a geriatrická společnost.

"Tady je stále nějaké očekávání, že my budeme řešit každý dům seniorů. Je třeba si ale uvědomit, že vláda není zřizovatel domovů seniorů. Je jich 1 915 a zřizovateli jsou kraje, města i soukromníci," reagoval v rozhovoru pro Českou televizi premiér Babiš, který v posledních dnech omezil počet svých veřejných vystoupení a neobjevil se ani na některých tiskových konferencích.

"Dodáváme ochranné pomůcky, je ale potřeba, aby je kraje dodaly domovům, vláda nemůže řešit každý domov seniorů," uvedl s tím, že chce dostat do domovů co nejdříve termokamery, aby měřily teplotu lidem, kteří do nich vcházejí. "Toto má prioritu," zdůraznil.

Z jeho dalších slov vyplývá, že je proti plošnému testování na přítomnost koronaviru. Osobně se mu prý líbí, že zaměstnanci některých ústavů spí v karavanech a nechodí ani domů. Podobně se vyjádřil také náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

"Seniory ochráníme, když je ochráníme před nákazou, která přijde od zaměstnanců. Nákaza přišla od těchto lidí. Je potřeba, aby se zaměstnanci nedostávali do styku na veřejnosti, kde by se mohli nakazit. To je hlavní úkol," sdělil premiér s tím, že podle něj dělají ředitelé těchto zařízení maximum. Celkovou situaci v boji proti koronaviru hodnotil pozitivně. "Počet hospitalizovaných je stabilní, takže jsme optimisté," řekl.

Maláčová chce plošné testování

O vážnosti situace svědčí i slova ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčové, která se v České televizi v neděli přimlouvala za plošné a rychlejší testování.

"Já si myslím, že se musí testovat jak senioři, tak zaměstnanci přednostně a plošně," uvedla. Pokud na to není kapacita, může podle ní alespoň fungovat systém náhodného testování, který také velkou část nebezpečí dokáže zachytit.

Ministryně také prohlásila, že pokud se potvrdí informace, podle které v domově pro seniory v Břevnici zemřeli dva klienti s mírnými příznaky, tak by všichni nakažení senioři měli být v nemocnici pod dohledem. Babiš je ale proti takovému postupu.

"Toto není možné. Je to komplikovaná problematika, protože tito lidé jsou zvyklí na své prostředí. Samozřejmě důchodce, který je ve vážném stavu, tak jde automaticky do nemocnice, to je bez debaty. Rozhodli jsme, že v jednotlivých krajích zřídíme prostory pro ty seniory, kteří budou chtít. Ale není na to jednotný názor, protože to na ně může mít nějaký psychický dopad," uvedl Babiš a poukázal na to, že někteří nemocní senioři jsou v dobré kondici a další se i vyléčili. "Takže se to nedá paušálně řešit," dodal.

Hospitalizovat všechny seniory s lehkým průběhem covid onemocnění není dobrý napad. Pokud se o ně zařízení, kde žijí, umí postarat, chceme, aby mohli zůstat v prostředí, které znají. Pokud to možné není, každý kraj pro ně vyčlení lůžka se zdravotnickým personálem, třeba lázně. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 5, 2020

Stát zavedl testování nových klientů a seniorů, kteří se do domovů vrací po pobytu v nemocnici. Ministerstvo zdravotnictví také přikázalo krajům, aby pro nakažené seniory vyhradily 60 lůžek na 100 tisíc obyvatel, podle ministerstva nemusí jít přímo o místa v nemocnicích. Stát pro starší pacienty s lehkým průběhem vyčlenil 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v lázních Toušeň u Prahy a v Těchoníně na Orlickoústecku.

