Hospodští se brání novému zákonu: Přece nemůžeme kontrolovat zákazníka poté, co mu nalijeme

Čerstvě schválený protikuřácký zákon podnikatelům a jejich personálu zakazuje prodávat alkohol lidem, u nichž se dá předpokládat, že hned po jeho vypití půjdou dělat něco, při čem by mohli někomu ublížit nebo něco zničit. Podle Asociace hotelů a restaurací to je ale nesmysl. Nelze podle nich zjišťovat, co zákazník bude po konzumaci alkoholu dělat. Podle asociace je absurdní, aby autoři zákona přenášeli na podnikatele povinnosti náležející úřadům.

Praha – Hostinští by brzy mohli začít při rozlévání alkoholu zjišťovat, zda si ovíněný zákazník nepůjde rovnou z restaurace sednout za volant.

Takzvaný protikuřácký zákon, který už schválila sněmovna, podnikatelům a jejich personálu zakazuje prodávat alkohol lidem, u nichž se dá předpokládat, že hned po jeho vypití půjdou dělat něco, při čem by mohli někomu ublížit nebo něco zničit.

"V některých případech bude tedy muset číšník předem odhadovat, zda dotyčný může pod vlivem alkoholu ohrozit zdraví nebo majetek jiných, což může být v konkrétní situaci velmi obtížné,“ upozorňuje advokát z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal Petr Glogar.

Zákon o ochraně zdraví, který reguluje kouření, pití alkoholu a kromě toho se věnuje i protidrogové prevenci, ještě musí posoudit senátoři a prezident. Pokud normu schválí, začne platit k 31. květnu 2017. Jednou z největších změn, které zákon přinese, je úplný zákaz kouření v restauracích.

Ale i výše zmíněné ustanovení regulující prodej alkoholu patří k důvodům, proč se řadě majitelů restaurací a hospod zákon nelíbí. "Je to naprostý nesmysl. Vůbec nevíme, jak bychom to měli zjišťovat," stěžuje si prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek s tím, že jim to zatím ani nikdo nevysvětlil. Personálu přitom hrozí za porušení zákazu pokuta 10 tisíc, celému podniku pak 50 tisíc korun.

Protikuřácký zákon v praxi Podnapilým nenaléváme

Někteří hospodští se pozastavují nad úpravou, která jim zakazuje nalévat člověku "zjevně ovlivněnému alkoholem". Není jasné, co taková definice přesně znamená. Ministerstvo zdravotnictví se ale brání, že tento zákaz není novinkou, ale bez problémů platí už 11 let. "Současnou kritiku lze tedy přičíst spíše lobbistickým snahám o podkopání celého návrhu zákona. Věříme, že naprostá většina hostinských nemá problém podnapilou osobu rozpoznat," uvedlo ministerstvo. Opilé děti

Nově mají hostinští povinnost vykázat ze svého podniku opilého nezletilého. Ten musí podle zákona uposlechnout. Pivo na fotbale

Na sportovních akcích si návštěvníci budou moci koupit kromě piva také víno. Novinkou v zákoně je zákaz prodeje alkoholu na akcích určených převážně dětem.

Ministerstvo zdravotnictví, které zákon připravilo, se odvolává na to, že takový zákaz existuje už od roku 1990. Ten ale zní trochu jinak. Prodejce podle něj nesmí nalít alkohol člověku, o němž ví, že následně půjde dělat něco, při čemž by mohl druhé ohrozit. A právě zdánlivě drobný rozdíl mezi výrazy ví a může důvodně předpokládat je tím, co hostinské nechává v nejistotě.

Stárek dodává, že je absurdní, aby autoři zákona přenášeli na podnikatele povinnosti náležející úřadům. "Když se něco stane, tak první, co kontrolní orgán udělá, bude, že půjde zpátky k provozovateli a řekne: U vás ten člověk vypil jedno pivo. Proto říkáme, že od posledního května bude pro hospodského riziko to pivo vůbec někomu nalít," říká šéf asociace, který po Novém roce plánuje kvůli sporné pasáži oslovit senátory.

"Doufáme, že senátoři zákon vrátí zpátky k dopracování. Pokud by to tam mělo zůstat, tak čekáme na první soudní spor," podotýká šéf asociace Stárek.

Hospodští narážejí na to, že mají velmi omezené možnosti, jak o svých zákaznících cokoliv zjišťovat. Nemohou je například legitimovat ani jim dát dýchnout. I proto jim vadí další zákaz – prodat alkohol člověku, který je "zjevně" opilý. Prakticky jedinou jejich možností tak zůstává v případě sebemenší pochybnosti hostovi prostě nenalít.

autor: Markéta Šrajbrová