"Nemohl jsem usnout." Šťastného vyděsil chaos v Edenu, chce to řešit s šéfy fotbalu

ČTK

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) bude jednat s předsedou Fotbalové asociace ČR (FAČR) Davidem Trundou o bezpečnosti na stadionech a možnosti jejího zlepšení.

Utkání 2. kola nadstavby první fotbalové ligy: SK Slavia Praha - AC Sparta Praha, 9. května 2026, Praha. Fanoušci Slavie vběhnutím na hrací plochu předčasně ukončili zápas.Foto: ČTK
Šťastný to v neděli uvedl na síti X. Události ze závěru sobotního derby mezi Slavií a Spartou v Praze označil za nesmírně nešťastné. Utkání se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrálo.

Šťastný uvedl, že v sobotu byl na stadionu v pražských Vršovicích. "Přiznám se, že jsem z toho nemohl v noci usnout," uvedl Šťastný. Chce počkat na rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která mimořádně zasedá dnes. Zdůraznil, že do jejího rozhodování nesmí ze své pozice jakkoliv zasahovat.

S Trundou se chce ministr sejít příští týden. "Nikdy jsem nebyl příznivcem represivních opatření, ale prevence. Český fotbal se v tomto ohledu za poslední roky posunul hodně dopředu a věřím, že kluby se z této události poučí. Fotbal je naším národním sportem a láskou mnohých z nás," dodal ministr.

Slavia v závěru sobotního utkání druhého kola prvoligové nadstavby držela výsledek 3:2, který by jí s předstihem zajistil obhajobu titulu. V sedmé minutě nastavení vběhli domácí fanoušci na trávník a fotbalisté obou mužstev ihned zahájili úprk do kabin. Přesto se slávističtí příznivci střetli s hráči Sparty, někteří doběhli až k protějšímu rohu stadionu a začali házet světlice do sektoru hostujících diváků.

Trunda již v sobotu události odsoudil. "To, co jsme ale viděli v závěru utkání, do fotbalu rozhodně nepatří. Vniknutí fanoušků na hrací plochu a další incidenty poškozují český fotbal, kluby i drtivou většinu slušných fanoušků," napsal Trunda. FAČR bude situaci podle něj aktivně řešit v úzké součinnosti s Ligovou fotbalovou asociací, kluby i bezpečnostními složkami. "Uděláme maximum pro to, aby se podobné situace neopakovaly," uvedl.

Napadení hráčů Sparty policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za což hrozí až dva roky vězení. Zkoumá kamerové záznamy. Slavii hrozí kontumace utkání, vysoká pokuta a uzavření stadionu.

Nejnovější
Russian President Vladimir Putin meets with Slovak Prime Minister Robert Fico in Moscow

Uvnitř režimu je strach. Analytik mluví o tom, jak se skrývá Putin

Novináři hned tří prestižních deníků přišli s informací, že se šéf Kremlu Vladimir Putin stále více obává o svoji bezpečnost. Hned se ale objevily skeptické hlasy, které hovoří o tom, že to není pravda a může se jednat o hru evropské rozvědky. Skrývá se Putin opravdu v bunkru? A hrozí Rusku převrat? O tom hovoří analytik Kirill Shamiev ze Švédského ústavu pro mezinárodní vztahy.

