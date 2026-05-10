"Nemohl jsem usnout." Šťastného vyděsil chaos v Edenu, chce to řešit s šéfy fotbalu

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) bude jednat s předsedou Fotbalové asociace ČR (FAČR) Davidem Trundou o bezpečnosti na stadionech a možnosti jejího zlepšení.
Šťastný to v neděli uvedl na síti X. Události ze závěru sobotního derby mezi Slavií a Spartou v Praze označil za nesmírně nešťastné. Utkání se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrálo.
Šťastný uvedl, že v sobotu byl na stadionu v pražských Vršovicích. "Přiznám se, že jsem z toho nemohl v noci usnout," uvedl Šťastný. Chce počkat na rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která mimořádně zasedá dnes. Zdůraznil, že do jejího rozhodování nesmí ze své pozice jakkoliv zasahovat.
S Trundou se chce ministr sejít příští týden. "Nikdy jsem nebyl příznivcem represivních opatření, ale prevence. Český fotbal se v tomto ohledu za poslední roky posunul hodně dopředu a věřím, že kluby se z této události poučí. Fotbal je naším národním sportem a láskou mnohých z nás," dodal ministr.
Slavia v závěru sobotního utkání druhého kola prvoligové nadstavby držela výsledek 3:2, který by jí s předstihem zajistil obhajobu titulu. V sedmé minutě nastavení vběhli domácí fanoušci na trávník a fotbalisté obou mužstev ihned zahájili úprk do kabin. Přesto se slávističtí příznivci střetli s hráči Sparty, někteří doběhli až k protějšímu rohu stadionu a začali házet světlice do sektoru hostujících diváků.
Trunda již v sobotu události odsoudil. "To, co jsme ale viděli v závěru utkání, do fotbalu rozhodně nepatří. Vniknutí fanoušků na hrací plochu a další incidenty poškozují český fotbal, kluby i drtivou většinu slušných fanoušků," napsal Trunda. FAČR bude situaci podle něj aktivně řešit v úzké součinnosti s Ligovou fotbalovou asociací, kluby i bezpečnostními složkami. "Uděláme maximum pro to, aby se podobné situace neopakovaly," uvedl.
Napadení hráčů Sparty policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za což hrozí až dva roky vězení. Zkoumá kamerové záznamy. Slavii hrozí kontumace utkání, vysoká pokuta a uzavření stadionu.
Žádný exces, ale budovaná nenávist, běsní Sparta. Zmiňuje další přešlapy Slavie
Sparta považuje incident s fanoušky Slavie během sobotního fotbalového derby v Edenu za vyvrcholení nenávisti ze strany pražského rivala. Letenský klub to uvedl v krátkém prohlášení na sociální síti X.
Zvířecí chování fanoušků vrhlo Slavii na divoký východ. Český chaos, žasnou v Evropě
Necelé čtyři minuty nastaveného času 317. derby chyběly fotbalové Slavii k tomu, aby doma, po vítězství 3:2 nad věčným rivalem Spartou, oslavila mistrovský titul. Po nepochopitelném řádění části fanoušků nyní v Edenu řeší bezprecedentní průšvih, kterého si ve velké míře všímají média i v zahraničí.